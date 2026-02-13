Dàn sao nổi tiếng góp danh tại show Tory Burch Thu/Đông 2026 ở New York

Giữa không gian kiến trúc đậm tinh thần Bauhaus của tòa nhà The Breuer (Whitney Museum of American Art), nhà thiết kế tiếp tục khẳng định vị thế bằng một bộ sưu tập mang tư duy cải biên tinh tế: không phát minh hình thái mới, mà làm mới những nguyên mẫu kinh điển

Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt đình đám đa lĩnh vực như Tống Vũ Kỳ, Amanda Seyfried, Tessa Thompson, Pamela Anderson,...

Tống Vũ Kỳ lựa chọn thiết kế số 29 trong bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 với áo từ chất liệu viscose lạ mắt và chân váy dập nổ. Nữ thần tượng kết hợp túi xách Charlie da lộn cùng giày cao gót cổ điển, mang đến hình ảnh mềm mại nhưng vẫn hiện đại.

Amanda Seyfried diện thiết kế số 31 thuộc bộ sưu tập Xuân/Hè 2026. Thiết kế sơ mi ánh kim kết hợp chân váy dệt jacquard tạo nên vẻ mềm mại nhưng có chút sắc lanh Cô hoàn thiện tổng thể cùng túi da lộn Charlie, giày cao gót Pierced pumps, cân bằng giữa sự thanh lịch và phá cách ngẫu hứng.

Nữ diễn viên Pamela Anderson xuất hiện trong thiết kế áo khoác lụa cách điệu, chân váy cotton cùng áo khoác dáng dài. Mỹ nhân nóng bỏng một thời còn chọn thêm túi Charlie và giày cao gót tạo điểm nhấn sắc sảo, giữ tinh thần tối giản nhưng đầy cá tính

"Người mẫu của năm" Paloma Elsesser xuất hiện trong thiết kế số 8 áo khoác canvas phủ sáp phối cùng chân váy mesh xuyên thấu, tạo nên sự tương phản thú vị giữa cấu trúc mạnh mẽ và nét mềm mại. Bên cạnh đó, túi Charlie và giày cao gót Pierced cũng là những thiết kế mà người đẹp ưa thích.

Một lần nữa, Tory Burch mở ra cuộc cách tân của tầm nhìn đương đại cùng những thiết kế gắn liền với tủ đồ phái đẹp: trench coat, áo henley, chân váy bút chì… được tái cấu trúc bằng phom dáng sắc sảo, chất liệu phong phú và tinh thần phóng khoáng. Đón nhịp thẩm mỹ Gen Z cùng tinh thần mới mẻ, Tory Burch bổ sung vào bộ sưu tập ngập váy lụa, đồ dệt kim được xử lý nhằm tạo hiệu ứng ăn mòn.

Cảm hứng xuyên suốt mùa này đến từ cha đẻ của nhà sáng lập, rằng sự kinh điển chỉ thực sự thú vị qua lăng kính cá nhân. Cũng vì thế, những thiết kế trở nên mềm mại nhờ phụ kiện ngẫu hứng: khuyên tai bọc da, ghim cài áo hình cá mòi, tạo nên cuộc đối thoại thú vị giữa khuôn mẫu và tự do.

Thương hiệu Tory Burch – hiện được phân phối bởi công ty Tam Sơn, ra đời năm 2004 tại thành phố New York, Tory Burch là một thương hiệu cao cấp của Mỹ nổi tiếng với những thiết kế đẹp, trường tồn với thời gian và lối kể chuyện phong phú khơi gợi niềm vui và tinh thần lạc quan. Tory là một nhà thiết kế thời trang được truyền cảm hứng từ phong cách nhẹ nhàng của cha mẹ, từ thế giới du lịch, nghệ thuật và trang trí nội thất, cũng như từ những người phụ nữ trên thế giới. Các bộ sưu tập của Tory Burch bao gồm quần áo, túi xách, giày dép, phụ kiện, trang sức, đồ gia dụng và trang trí nội thất, mỹ phẩm…

