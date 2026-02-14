Mỹ nhân 50 tuổi đẹp nhất Cbiz hướng dẫn che "râu rồng" để trẻ ra chục tuổi

Ở tuổi 50, Thư Kỳ vẫn luôn là biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sang trọng, nữ diễn viên còn khiến dân tình mê mẩn với làn da mịn màng, gần như không dấu hiệu lão hoá. Gần đây, cô tiếp tục khiến mạng xã hội xôn xao khi chia sẻ bí quyết che mờ rãnh cười hay còn được gọi vui là "râu rồng" trong một video makeup cận mặt trên nền tảng Red Note. Clip trang điểm tưởng chừng đơn giản nhưng lại nhanh chóng viral, bởi từng thao tác đều mang tính ứng dụng cao.

Ảnh Red Note.

Nền mỏng, layer từ từ mới là chìa khoá của vẻ đẹp sang

Quan sát kỹ cách trang điểm của chuyên gia makeup thân cận với Thư Kỳ, dễ nhận ra triết lý làm đẹp của cô chưa bao giờ là che phủ thật dày. Thay vào đó, lớp nền được xây dựng theo từng lớp mỏng, tập trung vào hiệu ứng da căng bóng và tự nhiên.

Trước tiên, kem nền được chấm bằng đầu ngón tay lên những vùng cần chỉnh sửa, đặc biệt là khu vực quanh mũi và rãnh cười. Sau đó, mút trang điểm được dùng để tán nhẹ ra ngoài, giúp lớp nền tiệp vào da mà vẫn giữ được độ mỏng nhẹ. Những chi tiết cần che phủ nhiều hơn mới được xử lý bằng cọ.

Điểm đáng chú ý là vùng hõm cạnh cánh mũi và rãnh cười được làm sáng từng chút một. Thay vì che kín nếp nhăn, chuyên gia dùng ánh sáng để làm mềm vùng lõm, giúp tổng thể gương mặt trông đầy đặn và trẻ trung hơn.

Ảnh Red Note.

"Phép màu" che rãnh cười được hàng chục nghìn người lưu lại

Không chỉ Thư Kỳ, nhiều chuyên gia trang điểm và beauty blogger cũng chia sẻ kỹ thuật che rãnh cười bằng ánh sáng. Tuy nhiên, gần đây một video hướng dẫn từ blogger làm đẹp Nancy trên Red Note đã thu hút gần 50.000 lượt lưu, khiến netizen gọi đây là "bí kíp thần thánh".

Ảnh Red Note.

Bước 1: Làm sáng vùng lõm trước khi che phủ

Sau khi hoàn thiện lớp nền mỏng, dùng concealer sáng hơn da một tông để đánh vào vùng lõm của rãnh cười và cạnh mũi. Điều quan trọng là chỉ tập trung vào phần hõm, tránh bôi lên vùng đã đầy vì sẽ làm mặt trông dày và thiếu tự nhiên.

Khi tán, nên hơi kéo cánh mũi ra để làm sáng cả vùng hõm bên cạnh. Lớp che khuyết điểm cần thật mỏng, tán đều viền để tránh lộ ranh giới.

Ảnh Red Note.

Bước 2: Dùng highlighter dạng bột để tăng hiệu ứng ánh sáng

Tiếp theo, phủ một lớp highlight nhẹ lên vùng vừa làm sáng. Cách này giúp ánh sáng phản chiếu, làm mờ bóng tối – yếu tố khiến rãnh cười trông sâu hơn. Bí quyết là lấy lượng sản phẩm thật ít, dặm nhiều lần để tránh cakey.

Ảnh Red Note.

Bước 3: Tạo bóng ngược ở vùng lồi

Một bước quan trọng nhưng ít người biết là dùng contour nhẹ để làm tối phần lồi quanh rãnh cười. Khi vùng phản sáng bị "hạ tông", gương mặt sẽ trông phẳng và cân đối hơn.

Ảnh Red Note.

Bước 4: Phủ phấn nền để hoà màu

Sau khi hoàn tất các bước trên, dùng phấn phủ có độ che phủ nhẹ để dặm lại. Điều này giúp lớp makeup hoà quyện, không bị lệch màu.

Ảnh Red Note.

Bước 5: Má hồng kem giúp gương mặt trẻ trung

Cuối cùng, má hồng dạng kem được đánh vào điểm cao nhất của gò má. Đây là bí quyết giúp gương mặt lấy lại độ căng đầy, đồng thời giảm cảm giác chảy xệ.

Ảnh Red Note.

Hiệu ứng sau khi hoàn thiện khiến rãnh cười gần như "biến mất" trong điều kiện ánh sáng bình thường. Dù khi cười lớn vẫn có nếp gấp, nhưng trong trạng thái tự nhiên, làn da trông mịn màng và trẻ trung hơn rõ rệt.

Ảnh Red Note.

Bí quyết của Thư Kỳ cho thấy, thay vì che phủ dày cộp, cách trang điểm thông minh nhất là tận dụng ánh sáng: làm sáng vùng lõm và làm tối vùng lồi. Đây cũng chính là lý do khiến cô vẫn giữ được vẻ đẹp không tuổi suốt nhiều năm vừa sang, vừa tinh tế mà không hề gượng ép.

Nguồn TVBS