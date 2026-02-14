Khám phá không gian concept store mới của Zara tại Hanoi Centre

Không gian được chia thành hai khu mua sắm riêng biệt dành cho nữ và nam, cho thấy sự tinh tế của thương hiệu khi cấu trúc trải nghiệm theo từng dòng sản phẩm và nhóm khách hàng.

Nâng tầm trải nghiệm mua sắm

Với diện tích hơn 1.800 mét vuông, cửa hàng tích hợp các giải pháp công nghệ mới trong trải nghiệm mua sắm, song song với việc trưng bày đầy đủ các bộ sưu tập dành cho nữ và nam. Bên cạnh đó, cửa hàng còn dành khu vực riêng của giày dép và túi xách cũng như bộ sưu tập Zara Origins, cho phép khách hàng tiếp cận sản phẩm theo từng nhóm chức năng, trong một không gian được thiết kế để dẫn dắt hành trình mua sắm liền mạch.

Không gian cửa hàng mới của Zara cho thấy mối liên kết giữa thời trang, kiến trúc và công nghệ được đặt trong cùng một hệ quy chiếu nhằm xây dựng trải nghiệm mua sắm có chiều sâu. Được phát triển bởi Zara Architecture Studio, cửa hàng dẫn dắt khách hàng theo một hành trình rõ ràng. Kiến trúc nội thất hình thành từ chuỗi không gian theo cấu trúc boutique, xoay quanh trục thang cuốn. Mỗi khu vực sở hữu một nét nhận diện riêng. Hệ cổng và dầm đóng vai trò khung dẫn, tạo nên trật tự thị giác, đặt trong thế đối thoại với hình khối cong của mặt tiền bằng kính, cho phép ánh sáng tự nhiên lan tỏa vào bên trong.

Khu vực thời trang nữ được bố trí tại tầng trệt với trần cao và vật liệu như gỗ sồi, bề mặt xử lý sẫm và kim loại sơn mài đen. Không gian tầng hầm dành cho dòng sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng trẻ, sử dụng thép không gỉ, trần tối màu và kết cấu gợi nhắc ngôn ngữ công nghiệp để phân tách các khu trưng bày. Khu vực thời trang nam tiếp nối cùng nguyên lý kiến trúc, với bảng vật liệu xoay quanh các tông xám đậm và bề mặt đá cẩm thạch. Ở cả hai nơi, các khu vực bán hàng mở được đặt cạnh những phòng trưng bày, kết nối bằng hệ khung gỗ tối màu, đóng vai trò chuyển tiếp giữa các không gian.

Nâng cao dịch vụ khách hàng

Zara Hanoi Centre tích hợp các giải pháp công nghệ ở mức độ cao nhằm xây dựng trải nghiệm mua sắm liền mạch theo mô hình đa kênh. Khách hàng có thể tương tác với thương hiệu trực tiếp tại cửa hàng hoặc thông qua zara.com và ứng dụng Zara, từ việc tra cứu tồn kho theo thời gian thực, định vị sản phẩm nhanh chóng, đến nhận đơn hàng đặt trực tuyến. Những hạ tầng dịch vụ được triển khai tại Zara Hanoi Centre bao gồm: Khu vực nhận đơn hàng trực tuyến; Các điểm thanh toán có hỗ trợ nhân viên, được phân bổ xuyên suốt cửa hàng, trong đó có quầy thanh toán đáp ứng nhu cầu tiếp cận phổ quát; Trạm hỗ trợ trả hàng, rút ngắn quy trình và tăng tính thuận tiện cho khách hàng.

Ưu tiên vận hành bền vững, thân thiện với môi trường

Với cam kết phát triển bền vững, Zara Hanoi Centre được trang bị các hệ thống tối ưu năng lượng, bao gồm giải pháp sưởi và làm mát hiệu suất cao, cùng thiết kế chiếu sáng giúp giảm cường độ sử dụng đèn LED, từ đó tiết kiệm năng lượng mà vẫn duy trì chất lượng không gian mua sắm. Cửa hàng được kết nối với nền tảng Inergy nội bộ của Inditex, cho phép giám sát tập trung mức tiêu thụ điện và điều hòa không khí, hỗ trợ công tác quản lý, bảo trì và xây dựng chiến lược giảm nhu cầu năng lượng. Bên cạnh đó, điểm thu gom bìa carton được bố trí nhằm khuyến khích khách hàng tái chế bao bì từ các đơn hàng trực tuyến.