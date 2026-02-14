Dân văn phòng ngồi lâu nhất định phải tập những bài này: Giãn cơ lưng, chống gù, gọn dáng

Ngồi nhiều không chỉ đau vai gáy, mà còn khiến bạn "trông béo lên"

Ngồi trước máy tính cả ngày, cúi đầu lướt điện thoại… đã trở thành thói quen của phần lớn dân văn phòng hiện nay. Ban đầu chỉ là những cơn mỏi vai, đau cổ tưởng chừng vô hại, nhưng lâu dần lại dẫn đến hàng loạt vấn đề về dáng người như gù lưng, vai tròn, cổ rùa. Không chỉ ảnh hưởng sức khỏe, những thay đổi này còn khiến phần thân trên trông dày và nặng nề hơn, dễ xuất hiện nọng cằm, lưng to hay cảm giác "bị béo lên" dù cân nặng không tăng.

Thực tế, từ góc độ vóc dáng, cảm giác tăng cân không phải lúc nào cũng đến từ mỡ thừa. Tư thế sai trong thời gian dài khiến cơ bắp mất nâng đỡ, đường nét cơ thể sụp xuống, từ đó tạo hiệu ứng kém gọn gàng. Tin vui là những vấn đề này hoàn toàn có thể cải thiện nếu duy trì các bài giãn cơ và kích hoạt cơ đúng cách. Chỉ cần 5 phút mỗi ngày, bạn đã có thể thư giãn nhóm cơ căng cứng, điều chỉnh tư thế và giúp lưng - vai - cổ trông thanh thoát hơn.

Ảnh @saori684, @skuukzky.

Động tác 1: Giãn cổ và lưng trên, giảm cảm giác cổ ngắn và thân trên dày

Đây là bài tập đặc biệt phù hợp với những ai thường xuyên cúi đầu, giúp đưa cổ về vị trí tự nhiên và giảm áp lực lên đốt sống cổ. Bạn nằm sấp trên thảm, đặt một viên gạch yoga dựng đứng trước ngực, nhẹ nhàng tì cằm lên. Hai tay chống xuống đất để giảm áp lực lên vai cổ. Giữ khoảng 20-30 giây để cảm nhận phần cổ và lưng trên được kéo dài.

Ảnh @saori684

Sau đó, chuyển gạch yoga sang tư thế nằm ngang, giữ độ cao tương tự và lặp lại động tác. Cuối cùng, đặt gạch nằm phẳng trên sàn và thực hiện thêm một lần nữa. Ba mức độ này giúp kéo giãn cổ và lưng trên một cách nhẹ nhàng, đặc biệt hiệu quả với người có cổ rùa, cổ trông ngắn hoặc thân trên dễ bị "đô".

Ảnh @saori684

Ảnh @saori684

Động tác 2: Giãn vai và lưng, giải phóng căng cứng tích tụ

Ngồi khoanh chân, giữ lưng thẳng tự nhiên, tránh nhô vai hoặc gù. Đan hai tay sau đầu, tay trái ôm tai phải và tay phải ôm tai trái, khuỷu tay mở rộng. Khi thở ra, hơi ngửa người về sau để cảm nhận phần vai, cổ và lưng trên được kéo giãn.

Ảnh @saori684

Mỗi lần giữ 15-20 giây, lặp lại vài lần. Động tác này giúp giảm cảm giác nặng nề vùng thân trên, đặc biệt hữu ích với những người thường xuyên bị "kẹt vai", mỏi lưng hoặc đau cổ.

Động tác 3: Mở ngực chống vai tròn, lưng lập tức trông mỏng hơn

Vai tròn là nguyên nhân khiến phần thân trên nhìn dày và thiếu thanh thoát. Bài tập này giúp mở lồng ngực và đưa vai về đúng vị trí. Vẫn trong tư thế ngồi khoanh chân, duỗi thẳng hai tay ra sau và đan vào nhau. Hít sâu, khi thở ra từ từ nâng tay lên cao, đồng thời mở vai về sau.

Không cần cố nâng quá cao, chỉ cần tập trung vào cảm giác ngực mở và vai kéo ra sau. Giữ 10-15 giây rồi thả lỏng, lặp lại nhiều lần. Kiên trì sẽ giúp cải thiện rõ rệt đường cong lưng và phần vai.

Ảnh @saori684

Động tác 4: Tập ổn định cổ và cơ lưng, giữ dáng lâu dài

Sau khi giãn cơ, việc kích hoạt nhóm cơ giúp cơ thể ghi nhớ tư thế đúng là rất quan trọng. Bạn đặt nhẹ một cuốn sách lên đầu, thu nhẹ cằm, siết cơ bụng, kéo dài cột sống và đi lại chậm trong nhà khoảng 1-2 phút. Mục tiêu là giữ thăng bằng để sách không rơi.

Bài tập này giúp tăng sức mạnh cho cơ cổ và cơ dựng sống, từ đó cải thiện cổ rùa và gù lưng, giúp dáng đứng, dáng đi thanh thoát và tự tin hơn.

Ảnh @saori684

Muốn gọn dáng, hãy chỉnh tư thế trước khi nghĩ đến giảm cân. Những bài tập trên không giúp giảm cân ngay lập tức, nhưng lại có thể thay đổi diện mạo rất rõ rệt. Khi lưng thẳng, vai mở và cổ được kéo dài, phần thân trên tự nhiên trông nhẹ nhàng, gọn gàng hơn.vai gáy mà còn dần lấy lại vóc dáng thanh thoát, đúng chuẩn "dáng đẹp là dáng khỏe".

Nguồn TVBS