Giảm 30kg trong 6 tháng, cô gái tự hào khoe quá trình không cần ăn kiêng khắc nghiệt

Giảm cân chưa bao giờ là hành trình dễ dàng, đặc biệt khi cơ thể dường như không phản hồi theo những quy tắc thông thường. Với Germaine – một content creator 27 tuổi, cân nặng từng là nỗi trăn trở kéo dài nhiều năm. Ở thời điểm nặng nhất, cô thậm chí chỉ ăn một bữa mỗi ngày nhưng vẫn không thể giảm cân. Mãi đến cuối năm 2023, khi quyết định nhìn lại lối sống của mình một cách nghiêm túc, cô mới thực sự bước vào hành trình thay đổi. Sáu tháng sau, Germaine giảm được 30kg – nhưng quan trọng hơn, cô tìm lại được sự cân bằng cho cả thể chất lẫn tinh thần.

Hành trình giảm 30kg trong vòng 6 tháng của nữ content creator khiến dân tình xôn xao. (Nguồn: xiaohongsu)

Bước ngoặt lớn nhất giúp Germaine lột xác không đơn thuần nằm ở lượng thức ăn. Sau khi loại trừ các vấn đề như hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) hay rối loạn tuyến giáp, cô tìm đến phương pháp y học cổ truyền Trung Quốc (TCM). Tại đây, cô được chẩn đoán gặp tình trạng mất cân bằng hormone và trao đổi chất chậm – nguyên nhân khiến cơ thể khó giảm cân dù đã ăn rất ít.

Thay vì tiếp tục ép mình vào những chế độ hà khắc, Germaine chọn một hướng đi mềm mại hơn. Cô bắt đầu bằng những bài tập cardio nhẹ nhàng như đạp xe tại phòng gym, kết hợp xem các chương trình yêu thích để tạo cảm giác thư giãn. Việc biến tập luyện thành một thói quen dễ chịu thay vì nghĩa vụ nặng nề giúp cô duy trì đều đặn mỗi tuần. Khi cơ thể khỏe hơn, cô dần bổ sung thêm các bài tập tăng sức mạnh nhằm cải thiện cơ bắp và thúc đẩy trao đổi chất.

(Nguồn: xiaohongsu)

Về chế độ ăn uống, Germaine không theo đuổi bất kỳ thực đơn khắc nghiệt nào. Cô áp dụng phương pháp "intuitive eating" – ăn uống theo tín hiệu của cơ thể. Thay vì nhịn đói, cô học cách nhận biết khi nào mình thực sự đói và dừng lại khi đã đủ no. Cô giảm lượng đường, ưu tiên protein và rau xanh, đồng thời chú trọng thực phẩm tự nhiên, hạn chế đồ chế biến sẵn. Sự thay đổi tưởng chừng đơn giản ấy lại mang đến hiệu quả bền vững hơn bất kỳ phương pháp cấp tốc nào trước đây.

(Nguồn: dailyvanity)

Song song với việc điều chỉnh lối sống, Germaine kiên trì điều trị theo TCM, sử dụng thảo dược và thực hiện các liệu pháp hỗ trợ như điện châm để cân bằng hormone. Sau một thời gian, chu kỳ kinh nguyệt của cô dần ổn định trở lại – dấu hiệu cho thấy cơ thể đang hồi phục từ bên trong.

Một yếu tố quan trọng khác mà cô nhận ra chính là stress. Áp lực công việc, kỳ vọng về ngoại hình và sự so sánh vô hình trên mạng xã hội từng khiến cô căng thẳng kéo dài. Khi học cách nghỉ ngơi đúng nghĩa, ngủ đủ giấc và không còn quá ám ảnh bởi cân nặng, cơ thể cô bắt đầu phản hồi tích cực hơn.

(Nguồn: xiaohongsu)

Sau 6 tháng, Germaine giảm 30kg – một con số ấn tượng. Nhưng điều khiến cô tự hào nhất không nằm ở vóc dáng thon gọn, mà ở việc tìm lại được sự cân bằng cả về thể chất lẫn tinh thần. Hành trình ấy dạy cô rằng giảm cân không phải cuộc chiến chống lại cơ thể, mà là quá trình học cách lắng nghe và chăm sóc nó đúng cách.