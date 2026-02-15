Nữ chính phim "Không giới hạn" khiến ai cũng phải công nhận là vô cùng xinh đẹp, style ngoài đời rất xuất sắc

Minh Trang – nữ chính phim Không giới hạn, đóng cặp cùng Steven Nguyễn – đang là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Trên mạng xã hội, cô được khen ngợi nhờ nhan sắc trong trẻo, gương mặt thanh tú và thần thái dịu dàng. Dù diễn xuất trong phim vẫn còn những ý kiến trái chiều, nhưng không thể phủ nhận Minh Trang sở hữu lợi thế ngoại hình nổi bật. Bên cạnh đó, cô còn gây ấn tượng với style đời thường sành điệu.

Tạo hình nhân vật của Minh Trang trong phim "Không giới hạn". Ảnh: FBNV

Ngoài đời, Minh Trang theo đuổi phong cách nữ tính, nhẹ nhàng, thiên về sự tinh giản thay vì chạy theo xu hướng quá cầu kỳ. Cách cô xây dựng hình ảnh không quá phô trương, chủ yếu tập trung vào những item cơ bản, dễ ứng dụng nhưng được phối hợp khéo léo để tạo nên tổng thể hài hòa. Dưới đây là 5 món thời trang thường xuyên xuất hiện trong outfit của Minh Trang, góp phần định hình style "nàng thơ" mà cô theo đuổi.

Áo cardigan

Cardigan là món đồ Minh Trang diện khá nhiều trong những bức ảnh đời thường. Cô thường chọn các thiết kế dáng ngắn hoặc vừa vặn, gam màu trung tính như xám hay pastel tươi tắn. Kiểu áo này giúp tổng thể trông mềm mại hơn mà không quá "bánh bèo".

Cách phối đồ của Minh Trang với cardigan cũng tương đối đơn giản: mix cùng quần jeans trắng ống suông, chân váy mini ngọt ngào. Thay vì layer quá phức tạp, cô giữ mọi thứ ở mức tối giản, ưu tiên sự gọn gàng. Chính sự tiết chế này giúp outfit nhìn thanh lịch, phù hợp với nhiều hoàn cảnh như đi cà phê, dạo phố hay gặp gỡ bạn bè.

Đồ chấm bi

Họa tiết chấm bi là một trong những lựa chọn quen thuộc của Minh Trang. Từ áo hai dây đến chân váy ngắn, cô thường ưu tiên chấm bi nhỏ với hai tông màu cơ bản như trắng – đen. Đây là kiểu họa tiết mang hơi hướng cổ điển nhưng chưa bao giờ lỗi mốt.

Điểm đáng chú ý là Minh Trang không phối quá nhiều chi tiết đi kèm khi diện đồ chấm bi. Cô thường kết hợp cùng túi xách đơn giản và giày basic để giữ sự cân bằng cho tổng thể. Nhờ vậy, set đồ vẫn có điểm nhấn nhưng không bị rối mắt. Khi diện đồ chấm bi, Minh Trang thường sơ vin gọn gàng để nâng tầm outfit, đồng thời tôn dáng tối ưu.

Quần jeans ống suông

Chiêm ngưỡng những bức hình street style của Minh Trang, có thể thấy quần jeans ống suông xuất hiện với tần suất khá dày. Đây là item mang lại cảm giác trẻ trung, hiện đại và đặc biệt dễ phối đồ. Cô thường chọn jeans xanh cổ điển hoặc xanh nhạt, dáng suông vừa phải để tạo hiệu ứng kéo dài chân.

Minh Trang hay kết hợp jeans ống suông với áo tank top + áo khoác, áo blouse hoặc cardigan. Công thức này không mới, nhưng nhờ sự cân đối trong màu sắc và phom dáng, tổng thể vẫn trông hài hòa. Khi đi cùng giày bệt hoặc giày cao gót đơn giản, outfit trở nên thời thượng hơn mà vẫn giữ được nét nữ tính vốn có.

Quần trắng

Quần trắng là một trong những món đồ giúp style của Minh Trang trở nên tươi sáng và dịu dàng hơn. So với quần tối màu, quần trắng dễ tạo cảm giác "hack" tuổi và làm nổi bật tổng thể trang phục.

Cô thường phối quần trắng với áo thun mỏng dài tay hoặc áo hai dây kết hợp cardigan khoác ngoài. Cách phối này mang đến cảm giác nhẹ nhàng, phù hợp với phong cách mà Minh Trang đang theo đuổi. Tuy quần trắng khá "khó tính" vì dễ lộ nhược điểm, nhưng nhờ lựa chọn phom dáng đứng hoặc suông nhẹ, cô vẫn giữ được sự gọn gàng cho outfit.

Váy lụa

Minh Trang rất khéo léo tạo nên những outfit quyến rũ, nữ tính và váy lụa chính là một trong các lựa chọn của cô. Chất liệu mềm, rũ nhẹ của váy lụa giúp tổng thể trông nữ tính và thanh thoát hơn. Gam màu được Minh Trang ưu tiên là nâu - tông màu không quá nổi bật nhưng đủ tạo cảm giác dịu dàng, và còn ghi điểm sang xịn mịn.

Váy lụa của Minh Trang thường có thiết kế tối giản, ít chi tiết cầu kỳ. Cô kết hợp cùng áo trench coat nữ tính, thanh lịch để hoàn thiện outfit tinh tế. Nhờ giữ mọi thứ ở mức vừa phải, hình ảnh của cô không bị "quá tay" mà vẫn đủ thu hút.

