Mỹ nhân Việt mang vibe diễn viên Hàn, mặc đơn giản mà cả cõi mạng mê mẩn

Trong dàn beauty creator lấn sân diễn xuất thời gian gần đây, Thư Đan Nguyễn là cái tên gây bất ngờ với vẻ đẹp... càng giản dị lại càng nổi bật. Tại buổi họp báo phim Tết Báu Vật Trời Cho mới đây, nữ diễn viên xuất hiện không váy áo lộng lẫy, không layout makeup sắc sảo thường thấy ở thảm đỏ. Thay vào đó, cô chọn combo gần như basic: sơ mi trắng oversized, quần jeans ống rộng, kính gọng mắt mèo và mái tóc thả tự nhiên không tạo kiểu cầu kỳ nhưng vẫn khiến dân tình khen ngợi không ngớt.

Trước khi họp báo phim Báu Vật Trời Cho diễn ra,Thư Đan và ekip đã thắp hương cúng tổ. (Nguồn: bongtruyenthong)

Điểm thú vị ở tạo hình của Thư Đan là mang "vibe Hàn Quốc" rõ rệt - đẹp trong trẻo, sạch sẽ, không cố gắng gây ấn tượng nhưng vẫn hút mắt. Lớp nền mỏng, má hồng nhẹ, môi tint trong veo giúp gương mặt giữ được độ tươi, đặc biệt hợp với ánh đèn vàng của rạp chiếu. Chính sự tối giản này khiến mỹ nhân sinh năm 1999 nổi bật giữa những layout make-up đậm thường thấy ở các sự kiện điện ảnh. Bên cạnh đó, khí chất nhẹ nhàng, thanh tao cùng nụ cười rạng rỡ của nữ diễn viên cũng khiến người xem khó rời mắt.

Thư Đan xuất hiện với combo jeans – sơ mi trắng tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ xinh xắn cuốn hút. (Nguồn: TikTok, Facebook)

Khán giả dành nhiều phản hồi tích cực bởi hình ảnh đúng với tinh thần cô theo đuổi lâu nay: dễ áp dụng ngoài đời thật. Đây cũng là lợi thế của một beauty creator bước sang diễn xuất - phong cách tinh giản, gần gũi nhưng đúng với "phiên bản đẹp hơn của chính mình".

Nữ diễn viên được khen toát lên thần thái chuẩn Hàn. (Nguồn TikTok)

Không chỉ dừng ở vai trò diễn viên, Thư Đan còn thuộc thế hệ beauty creator đời đầu trên TikTok Việt Nam xây dựng tệp khán giả trung thành bằng kiến thức và sự gần gũi thay vì chỉ dựa vào trend. Cô bắt đầu từ những video hướng dẫn makeup cơ bản, review sản phẩm dễ hiểu dành cho người mới và dần phát triển thành chuỗi nội dung biến hoá gương mặt, skincare routine, lifestyle làm đẹp mỗi ngày.

Hiện tại, hệ sinh thái mạng xã hội của Thư Đan khá "khủng": kênh YouTube đạt nút vàng với khoảng 1 triệu subscriber, TikTok @thudannguyen99 sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi cùng hơn 12 triệu lượt thích, Instagram hơn 455 nghìn follower và Facebook vượt mốc 647 nghìn người theo dõi.

Không chỉ sở hữu nhan sắc ngọt ngào, Thư Đan Nguyễn còn khẳng định bản lĩnh không phải dạng vừa khi phát triển bản thân từ một cô nàng yêu thích trang điểm, làm đẹp trở thành một Hot Beauty KOL của Việt Nam. Người đẹp đạt nhiều thành tích đáng nể như Top 5 Beauty icon của TikTok FashUp 2021, Giải ba triển lãm Ô Phương Đông L'Officiel và gần đây nhất chính là đạt được nút bạc Youtube sau hơn 1 năm hoạt động trên nền tảng này.

Thư Đan là Hot Beauty KOL của Việt Nam. (Nguồn: Facebook)

Nếu như trên mạng xã hội, Thư Đan Nguyễn được mến mộ bởi vẻ ngoài sắc sảo và quyến rũ với nhiều phong cách makeup cách khác nhau thì ở ngoài đời thực cô nàng lại khiến dân tình đứng ngồi không yên trước sự dễ thương, đáng yêu của mình.



Ngoài đời, phong cách của mỹ nhân trẻ gần như đồng nhất với những gì khán giả thấy tại buổi premiere: trẻ trung, nữ tính, bảng màu sáng, makeup mỏng nhẹ, tóc xoăn lơi hoặc để thẳng tự nhiên. Cô không theo hướng fashionista chạy trend mà thiên về kiểu "everyday pretty" - đẹp theo cách người xem có thể học theo ngay lập tức.