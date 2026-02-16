1 thương hiệu áo dài lên tiếng xin lỗi ngày cận Tết

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, thị trường áo dài lại bước vào mùa sôi động nhất năm khi các thương hiệu liên tục ra mắt bộ sưu tập mới, thu hút đông đảo hội chị em săn đón để diện du xuân, chụp ảnh hay đi lễ đầu năm. Tuy nhiên, bên cạnh sức mua tăng mạnh, không ít thương hiệu lớn năm nay trở thành tâm điểm thị phi, từ chất lượng sản phẩm đến thái độ phục vụ. Lam Khuê cũng không nằm ngoài làn sóng tranh cãi này khi mới đây, thương hiệu đã phải đăng đàn xin lỗi, thừa nhận những thiếu sót và cam kết cải thiện sau khi nhận về phản hồi không tích cực từ phía người mua.

Lam Khuê đăng đàn xin lỗi khách hàng. (Nguồn: Lam Khuê)

Đầu tiên, thương hiệu gửi lời xin lỗi tới khách hàng vì đã mang lại trải nghiệm mua sắm không trọn vẹn. Theo Lam Khue, lượng đơn hàng tăng đột ngột vượt ngoài dự tính đã gây quá tải đồng thời ở cả khâu sản xuất lẫn đội ngũ tư vấn. Hệ thống vận hành không kịp thích ứng dẫn đến tình trạng phản hồi chậm, thời gian giao hàng kéo dài cùng một số thiếu sót phát sinh trong quá trình xử lý đơn.

Thương hiệu thừa nhận thời điểm cận Tết là giai đoạn đặc biệt quan trọng, khi khách hàng luôn mong mọi thứ được chuẩn bị chỉn chu và đúng hẹn. Brand nhận trách nhiệm do chưa dự trù đủ nguồn lực để đáp lại sự tin yêu từ khách hàng.

Hiện tại, Lam Khue đang tiến hành rà soát toàn bộ quy trình vận hành, bổ sung nhân sự và tối ưu hệ thống chăm sóc khách hàng nhằm chuẩn bị tốt hơn cho các mùa cao điểm tiếp theo. Đồng thời, thương hiệu quyết định tạm đóng cửa cửa hàng trước Tết để tập trung xử lý các đơn hàng tồn đọng và khắc phục sai sót một cách cẩn trọng.

Lam Khuê phải đóng cửa hàng trước Tết để xử lý các đơn hàng online. (Nguồn: Lam Khuê)

Trước đó, Lam Khue từng vướng tranh cãi khi một khách hàng đăng bài "tố" trên Threads về trải nghiệm mua sắm không như mong đợi. Theo chia sẻ, người này đã đặt 2 chiếc áo dài với tổng giá trị 8,3 triệu đồng nhưng không được giao đúng hẹn như cam kết. Đáng nói, khi chủ động liên hệ để hỏi về tình trạng đơn hàng, khách cho biết phía thương hiệu giải thích rằng sản phẩm vẫn "chưa đơm cúc xong", khiến nhiều người cho rằng lý do này thiếu chuyên nghiệp so với 1 thương hiệu cao cấp với những sản phẩm giá trị cao.

Bài đăng "bóc phốt" cách làm việc và xử lý đơn hàng của Lam Khuê thu hút sự chú ý. (Nguồn: Threads)

Sau đó, bạn khách này liên hệ với brand để hỏi về việc giao áo dài nhưng không nhận được phản hồi. (Nguồn: Threads)

Đáng chú ý, dưới phần bình luận bài đăng, không ít netizen cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự khi mua áo dài của Lam Khuet. Một số người cho biết đơn hàng của họ không được giao đúng thời hạn như cam kết, trong khi liên hệ với thương hiệu lại không nhận được phản hồi kịp thời. Thậm chí, có ý kiến phản ánh thái độ nhân viên thiếu chuyên nghiệp, làm việc không giống 1 thương hiệu cao cấp. Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý, làm dấy lên nhiều bàn luận xoay quanh chất lượng dịch vụ của Lam Khuê.

Nhiều khách hàng cũng phản ánh về thái độ làm việc của Lam Khuê.

Lam Khue là thương hiệu áo dài được nhiều chị em yêu thích ở phân khúc cao cấp, nổi bật với những thiết kế chỉn chu và tinh tế, nịnh mắt. Các mẫu áo dài của thương hiệu ghi điểm nhờ phom dáng được nghiên cứu kỹ lưỡng, ôm vừa vặn, tôn đường cong cơ thể nhưng vẫn đảm bảo sự thanh lịch đặc trưng của trang phục truyền thống. Bên cạnh kỹ thuật may đo cẩn thận, Lam Khue còn gây ấn tượng với bảng màu bắt mắt, từ gam pastel nhẹ nhàng đến những tông đậm sang trọng, phù hợp cho nhiều dịp như chụp ảnh Tết, dự tiệc hay sự kiện quan trọng.