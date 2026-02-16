"Salad retinol" giải ngấy ngày Tết: 10 phút để có da căng mọng, tiêu mỡ giữ dáng xinh

Những ngày Tết liên tục "nạp" bánh chưng, thịt kho, giò chả và đồ ngọt, không ít người rơi vào trạng thái ngấy dầu mỡ, đầy bụng, da xỉn màu và nổi mụn nhẹ. Thay vì các chế độ detox phức tạp, một món ăn đơn giản, dễ làm lại có thể giúp cơ thể nhanh chóng cân bằng trở lại. Chỉ mất khoảng 10 phút chuẩn bị, món "salad retinol" từ các nguyên liệu quen thuộc như cà rốt, dưa chuột và bơ đang được nhiều người lựa chọn như cách ăn uống nhẹ nhàng để phục hồi làn da và hệ tiêu hóa sau Tết.

Món salad đơn giản làm cực nhanh chỉ với 10 phút. (Nguồn: brunasakach)

Gọi là "salad retinol" bởi món ăn tận dụng nguồn vitamin A tự nhiên từ thực phẩm, đặc biệt là beta-carotene trong cà rốt. Khi được hấp thu, dưỡng chất này chuyển hóa thành dạng hoạt động giúp hỗ trợ tái tạo tế bào da, cải thiện tình trạng xỉn màu sau thời gian thức khuya và ăn nhiều dầu mỡ, đồng thời góp phần hạn chế mụn do thực phẩm nếp hoặc đường. Kết hợp với chất béo tốt từ bơ và lượng nước dồi dào trong dưa chuột, món ăn hoạt động như một dạng "skincare từ bên trong", phù hợp giai đoạn cơ thể cần trở lại nhịp sinh hoạt bình thường.

Nguyên liệu cho một khẩu phần gồm: một củ cà rốt, một quả dưa chuột, nửa quả bơ chín, một ít nước cốt chanh, muối, tiêu đen và giấm balsamic.

Cà rốt được gọt vỏ, bào sợi mảnh để tăng độ giòn và giúp cơ thể hấp thu vitamin tốt hơn. Dưa chuột cắt lát hoặc thái sợi, có thể bỏ ruột để giữ độ giòn lâu. Bơ cắt hạt lựu vừa ăn nhằm giữ vị béo nhưng không gây ngấy.

Nguyên liệu chuẩn bị cho món salad này cũng vô cùng đơn giản. (Nguồn: TikTok)

Tất cả cho vào tô lớn, rắc một nhúm muối nhỏ rồi đảo nhẹ khoảng 30 giây để rau củ "mềm" tự nhiên. Sau đó thêm vài giọt nước cốt chanh, một chút tiêu đen và giấm balsamic, trộn thêm lần nữa. Chỉ cần để 2–3 phút cho nguyên liệu thấm vị là có thể dùng ngay.

Điểm đặc biệt của món ăn nằm ở hương vị thanh mát: độ giòn của dưa chuột, vị ngọt tự nhiên của cà rốt, chất béo mịn của bơ hòa cùng vị chua nhẹ của chanh và balsamic. Phần gia vị không nặng mà giúp kích thích tiêu hóa, đặc biệt phù hợp sau những bữa ăn nhiều đạm và chất béo. Nhờ lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ, salad giúp giảm cảm giác thèm đồ ngọt, hạn chế ăn quá đà và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định trở lại.

Món salad có hương vị thanh mát, dễ ăn, giải ngấy cực tốt. (Nguồn: TikTok)

Về dinh dưỡng, cà rốt cung cấp beta-carotene hỗ trợ sáng da, bơ bổ sung vitamin E và chất béo tốt giúp hạn chế khô da sau những ngày sinh hoạt thất thường, còn dưa chuột góp phần cấp nước tự nhiên cho cơ thể. Ăn một đến hai lần mỗi ngày, đặc biệt trước bữa chính, nhiều người cảm nhận rõ cảm giác nhẹ bụng, bớt đầy hơi và cải thiện độ tươi của làn da.

Không cần thực đơn kiêng khem khắt khe hay nước ép cầu kỳ, đôi khi chỉ một bát salad đơn giản cũng đủ giúp cơ thể "reset" sau kỳ nghỉ dài. Với thời gian chuẩn bị ngắn và nguyên liệu dễ tìm, món salad này trở thành lựa chọn nhanh gọn để cân bằng lại vị giác, vóc dáng và làn da trong những ngày đầu năm.