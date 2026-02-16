5 nguyên tắc giúp nữ idol giảm 15kg, hay nhất là chế độ "không ăn kiêng"

Trong làng nhạc Kpop, vẻ ngoài luôn là một phần quan trọng của hình tượng nghệ sĩ — và đối với Jung Eun-ji, thành viên nhóm Apink, hành trình giảm cân của cô thực sự là một câu chuyện truyền cảm hứng. Trước khi nổi tiếng với vai diễn trong loạt phim đình đám gần đây như Miss Day and Night , nữ nghệ sĩ từng bị chỉ trích vì cân nặng khi mới debut. Điều đó một phần thúc đẩy cô tìm cách thay đổi lối sống. Sau thời gian nhất quán theo đuổi phương pháp riêng, Jung Eun-ji đã giảm được khoảng 15kg mà không áp dụng những chế độ ăn khắc nghiệt vốn thường thấy trong giới giải trí.

Body săn chắc cùng cơ bụng vạn người mê của Eun-ji hiện tại. (Ảnh: Instagram)

Khác với nhiều người gắn giảm cân với việc ăn uống kém ngon hay "ăn cơm luộc rau sống", Jung Eun-ji chủ trương một cách tiếp cận vừa hiệu quả vừa dễ duy trì. Cô không tin vào việc nhịn đói hay chỉ ăn những món vô vị để giảm calo, bởi điều này dễ khiến cơ thể rơi vào tình trạng mất cân bằng và dễ tăng cân trở lại sau khi bỏ chế độ.

1. Không hoàn toàn loại bỏ hương vị khỏi bữa ăn

Một sai lầm phổ biến trong các chế độ ăn kiêng là người tập nghĩ rằng chỉ ăn "nhạt" mới tốt. Jung Eun-ji lại phản đối điều này. Cô cho rằng cuộc sống không cần phải quá buồn tẻ chỉ vì giảm cân, vì vậy cô vẫn thêm chút gia vị vừa đủ vào món ăn để tăng hương vị mà không làm calorie leo thang. Ăn cơm với rau xanh, có thêm sữa chua Hy Lạp hay yến mạch với mật ong là những lựa chọn giúp bữa ăn vừa ngon miệng vừa lành mạnh.

Ảnh: Instagram.

2. Loại bỏ thói quen ăn đêm

Jung Eun-ji thừa nhận mình từng có thói quen ăn vặt vào đêm khuya — điều khiến cân nặng tăng dần dù cô vẫn tập luyện đều đặn. Cô quyết tâm cắt bỏ hoàn toàn thói quen này. Khi cảm thấy đói vào sáng hôm sau, cô thường chọn những món nhẹ nhàng nhưng đủ chất như trứng nướng hoặc món trứng hấp kiểu Hàn. Điều này không chỉ giúp kiểm soát lượng calo mà còn giúp cơ thể có thời gian tiêu hóa đúng cách.

3. "Một con gà mỗi ngày" – chiến lược tăng protein

Jung Eun-ji là một tín đồ của món gà, và cô tự tạo cho mình chiến lược "One Chicken a Day" (Một con gà mỗi ngày). Ý tưởng này xoay quanh việc ăn một con gà nguyên bản trong ngày — không kèm đồ ăn vặt khác — để tận dụng lượng protein dồi dào, vitamin A và chất béo lành mạnh, hỗ trợ việc xây dựng cơ bắp và đốt mỡ. Mặc dù phương pháp này giúp cô giảm nhanh khoảng 5kg ban đầu, Jung Eun-ji nhấn mạnh rằng đây chỉ nên là giải pháp ngắn hạn để thúc đẩy kết quả thay vì trở thành thói quen lâu dài.

4. Ưu tiên thực phẩm nguyên chất, giàu protein và ít tinh bột

Ngoài kế hoạch gà mỗi ngày, phần lớn thực đơn giảm cân của Jung Eun-ji tập trung vào các món low-carb, high-protein (ít carbohydrate, giàu protein), giúp giữ cảm giác no lâu và hạn chế tích mỡ. Các món như:

- Sandwich nấm và ức gà.

- Cơm gạo lứt kiểu Hàn với gia vị ít muối.

- Cơm chiên ít carbs với bắp cải, bông cải, tôm và cá ngừ

đều giúp cô cảm thấy thoải mái hơn trên hành trình giảm cân mà không khiến thực đơn trở nên nhàm chán.

Ảnh: Instagram.

5. Tập luyện linh hoạt trong mọi khoảnh khắc

Ngoài dinh dưỡng, Jung Eun-ji rất chú trọng vận động mỗi ngày. Cô thường chia sẻ các bài tập trên Instagram với trọng tâm là core training (tập trung cơ lõi) và bài tập toàn thân. Lợi thế của nữ nghệ sĩ là biết tận dụng những khoảnh khắc ngắn trong ngày để tập, ví dụ:

- Các bài tập cơ bụng trên ghế.

- Squat trong khi đánh răng.

Những thói quen nhỏ này giúp giữ nhịp vận động đều đặn và góp phần không nhỏ vào sự thay đổi hình thể của cô.

Ảnh: Instagram.

Có thể thấy rằng cách giảm cân của Jung Eun-ji không xoay quanh những giới hạn quá khắt khe mà dựa trên nguyên tắc duy trì thói quen lành mạnh, vừa giúp đạt hiệu quả giảm cân, vừa dễ duy trì lâu dài. Cô chứng minh một điều quan trọng: giảm cân có thể là một hành trình thú vị và bổ dưỡng , miễn là bạn biết kết hợp thức ăn ngon với hoạt động đều đặn và lối sống khoa học.