4 công thức diện đồ Tết đơn giản mà vẫn cuốn hút dành cho ai không thích cầu kỳ

Tết luôn là dịp để chúng ta làm mới bản thân, nhưng không phải ai cũng yêu thích những bộ đồ quá rực rỡ, nhiều chi tiết hay đòi hỏi phối phụ kiện phức tạp. Với những người theo đuổi phong cách tối giản, chỉ cần vài công thức quen thuộc, tinh tế trong cách chọn phom dáng và màu sắc là đủ để ghi điểm. Dưới đây là 4 gợi ý mặc đẹp ngày Tết dành cho những ai muốn nổi bật một cách nhẹ nhàng.

Áo khoác ngắn và quần ống vẩy

Cặp đôi này mang đậm hơi thở retro nhưng vẫn rất hiện đại nếu bạn biết cách tiết chế chi tiết. Áo khoác ngắn giúp tạo hiệu ứng tôn dáng rõ rệt, đặc biệt khi kết hợp cùng quần ống vẩy cạp cao.

Bạn có thể chọn áo khoác dạ mỏng, tweed hoặc denim sáng màu để hợp không khí mùa xuân. Những gam như kem, be, xanh nhạt hoặc hồng phấn đều mang lại cảm giác tươi mới nhưng không quá chói. Quần ống vẩy nên ưu tiên chất liệu đứng phom vừa phải, không quá bó để giữ sự thoải mái khi di chuyển, chúc Tết hay dạo phố đầu năm.

Phụ kiện đi kèm cũng nên tối giản: một đôi boots cổ thấp hoặc giày mũi nhọn, túi xách cỡ nhỏ, khuyên tai mảnh. Công thức này phù hợp cho những buổi gặp gỡ bạn bè, cà phê đầu năm hoặc du xuân ngoài trời. Sự cân bằng giữa nét cổ điển và tinh thần hiện đại khiến tổng thể trông chỉn chu nhưng không hề cầu kỳ.

Áo mùa xuân và chân váy ngắn

"Áo mùa xuân" ở đây có thể là áo len mỏng, áo blouse tay bồng nhẹ hoặc áo thun dài tay chất liệu mềm. Điểm chung là thiết kế đơn giản, màu sắc dịu mắt và dễ phối. Khi kết hợp cùng chân váy ngắn, bạn sẽ có ngay một set đồ trẻ trung, năng động mà vẫn đủ lịch sự cho không khí ngày Tết.

Nếu thích phong cách nữ tính, hãy thử áo blouse trắng hoặc pastel mix cùng chân váy chữ A. Ngược lại, một chiếc áo len trơn màu kết hợp chân váy dạ sẽ mang đến vẻ ngoài thanh lịch, trưởng thành hơn. Với những ai yêu sự gọn gàng, chỉ cần giữ bảng màu tối đa 2–3 tông trong cùng một set là đủ để tổng thể hài hòa.

Áo cardigan và váy

Cardigan là món đồ đặc trưng mỗi dịp đầu năm bởi sự mềm mại và dễ mặc. Khi phối cùng váy liền, bạn gần như không phải suy nghĩ quá nhiều mà vẫn có được diện mạo dịu dàng, chuẩn tinh thần mùa xuân.

Với váy hoa nhí hoặc váy trơn dáng suông, cardigan màu trung tính như be, xám nhạt, kem sẽ giúp cân bằng tổng thể. Nếu muốn nổi bật hơn một chút, bạn có thể chọn cardigan màu sắc tươi sáng như đỏ đô, xanh lá non hoặc vàng nhạt – những gam màu mang ý nghĩa may mắn nhưng không quá rực.

Cách mặc cũng rất linh hoạt: cài kín nút để tạo cảm giác chỉn chu, hoặc khoác hờ ngoài vai để tăng phần phóng khoáng. Một đôi giày búp bê, sandals quai mảnh hoặc boots thấp cổ đều có thể kết hợp ăn ý. Đây là công thức phù hợp với nhiều độ tuổi bởi sự nhẹ nhàng và thanh lịch mà nó mang lại.

Set đồ trắng + pastel

Nếu bạn yêu phong cách tối giản thực thụ, đừng bỏ qua combo trắng và pastel. Màu trắng luôn tạo cảm giác tinh khôi, trong trẻo; khi đi cùng các gam pastel như hồng nhạt, xanh baby, tím lavender, tổng thể trở nên mềm mại và rất "thơ".

Bạn có thể chọn quần trắng ống rộng phối cùng áo pastel, hoặc ngược lại, áo trắng kết hợp chân váy pastel. Những set đồ đồng bộ với hai tông màu này cũng là lựa chọn đáng thử, vì chúng giúp bạn tiết kiệm thời gian phối đồ mà vẫn đảm bảo sự tinh tế.

Set trắng + pastel đặc biệt phù hợp với những buổi du xuân, chụp ảnh đầu năm hay gặp gỡ bạn bè. Sự tinh giản trong màu sắc khiến bạn nổi bật theo cách rất tự nhiên – không phô trương, không cầu kỳ, nhưng vẫn đủ khiến người đối diện phải ngoái nhìn.

