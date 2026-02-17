Mùng 1 Tết may mắn ngập tràn với 4 công thức diện đồ đỏ nổi bật, sang ngút ngàn

Ngày đầu năm mới, sắc đỏ luôn xuất hiện dày đặc trên phố, trong những buổi chúc Tết hay bữa cơm sum họp gia đình. Màu đỏ gợi cảm giác ấm áp, rộn ràng và mang theo lời chúc may mắn cho một khởi đầu hanh thông. Tuy nhiên, mặc sao để nổi bật mà vẫn tinh tế, không quá chói chang lại là câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn. Dưới đây là 4 công thức đơn giản, dễ ứng dụng, giúp bạn diện đồ đỏ thật hài hòa trong dịp Tết Nguyên đán.

Áo đỏ và chân váy

Sự kết hợp giữa áo đỏ và chân váy luôn mang lại vẻ ngoài nữ tính, dịu dàng mà vẫn đủ nổi bật. Bạn có thể chọn áo len đỏ mịn, áo blouse đỏ tay bồng hoặc sơ mi đỏ trơn để phối cùng chân váy midi xếp ly, chân váy chữ A hay chân váy lụa mềm.

Nếu muốn tổng thể thanh thoát, hãy ưu tiên chân váy màu trắng, kem hoặc be. Sự tương phản nhẹ nhàng này giúp sắc đỏ trở nên nổi bật vừa phải, không gây cảm giác nặng nề. Với những ai yêu thích phong cách hiện đại, chân váy đen dáng dài đi cùng áo đỏ cổ lọ cũng là lựa chọn đáng thử.

Đừng quên chú ý chất liệu. Áo len đỏ phối chân váy dạ phù hợp tiết trời se lạnh; còn áo lụa đỏ kết hợp chân váy satin sẽ tạo hiệu ứng mềm mại, bay bổng trong những buổi du xuân. Thêm một đôi giày cao gót mũi nhọn hoặc giày búp bê đơn giản là đủ hoàn thiện set đồ.

Áo đỏ và item denim

Denim luôn là "người bạn" dễ tính của mọi tông màu, và đỏ cũng không ngoại lệ. Một chiếc áo đỏ nổi bật khi đi cùng quần jeans xanh cổ điển sẽ tạo nên tổng thể trẻ trung, năng động, rất hợp cho những buổi gặp gỡ bạn bè đầu năm.

Bạn có thể chọn áo thun đỏ basic phối với jeans ống đứng để có diện mạo thoải mái, hoặc áo cardigan đỏ khoác ngoài áo trắng và quần jeans cho phong cách layering nhẹ nhàng. Nếu thích chút phá cách, thử kết hợp áo đỏ với chân váy denim chữ A – vừa tươi tắn, vừa không quá cầu kỳ.

Denim xanh đậm mang lại cảm giác gọn gàng, trong khi denim xanh nhạt tạo nét mềm mại, tươi sáng hơn. Hãy cân nhắc sắc độ đỏ bạn chọn: đỏ tươi hợp với jeans xanh đậm để tạo độ cân bằng; đỏ rượu vang lại rất ăn ý với denim sáng màu.

Áo đỏ và quần màu trung tính

Nếu bạn muốn diện đỏ theo cách chững chạc hơn, hãy phối áo đỏ cùng quần màu trung tính như đen, trắng, xám, be hoặc nâu nhạt. Đây là công thức an toàn nhưng chưa bao giờ lỗi mốt.

Áo sơ mi đỏ phối quần âu be mang lại vẻ thanh lịch, phù hợp khi thăm họ hàng hoặc tham gia những buổi họp mặt cần sự chỉn chu. Trong khi đó, áo len đỏ cổ tròn kết hợp quần âu màu đen ống suông tạo nên tổng thể hiện đại, dễ ghi điểm.

Với những cô nàng yêu phong cách tối giản, áo đỏ dáng basic đi cùng quần trắng là lựa chọn đáng thử. Sự đối lập rõ ràng giữa hai gam màu giúp bộ trang phục trông sáng sủa, tinh tế mà không quá phô trương.

Tô điểm phụ kiện màu đỏ

Nếu bạn chưa sẵn sàng diện nguyên một chiếc áo đỏ, hãy bắt đầu bằng cách thêm phụ kiện đỏ vào trang phục. Một chiếc túi xách đỏ, đôi giày đỏ hay băng đô đỏ cũng đủ mang lại không khí rộn ràng cho ngày đầu năm.

Ví dụ, khi mặc áo dài trắng hoặc set đồ tông kem, bạn có thể chọn túi xách đỏ mận để tạo điểm nhấn. Với trang phục đen tối giản, một đôi giày cao gót đỏ sẽ khiến diện mạo trở nên cuốn hút hơn hẳn.

Trang sức nhỏ xinh như khuyên tai đá đỏ, dây buộc tóc đỏ hay khăn lụa đỏ quàng nhẹ trên cổ cũng là cách thêm sắc màu mà không quá phô trương. Cách phối này đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích sự tinh tế, muốn giữ tổng thể nhẹ nhàng nhưng vẫn bắt nhịp không khí Tết.

Ảnh: Instagram