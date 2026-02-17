Ngày cuối cùng của năm phát hiện Jisoo (BLACKPINK) có "chị song sinh" cao 1m9

Ngày 29 Tết Âm lịch, trong lúc MXH đang tất bật chuẩn bị đón Tết, công ty quản lý Varo Entertainment của nam diễn viên Byeon Woo Seok bất ngờ tung ra một video "challenge túi phúc" khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả.

"Cô nàng" xinh đẹp cao 1,9m xuất hiện khi Byeon Woo Seok đội beanie và tóc giả (Nguồn @dailyfashion_news).

Theo truyền thống Tết Hàn Quốc, túi phúc là những chiếc túi nhỏ chứa tiền lì xì hoặc quà may mắn dành cho trẻ em và người thân. Trong video, Byeon Woo Seok đã nhận được một món quà đặc biệt: chiếc mũ beanie màu đen có kèm tóc giả!

Khi Byeon Woo Seok đội chiếc mũ này lên, điều kỳ diệu đã xảy ra - nam diễn viên cao 1,9m với vẻ ngoài nam tính bỗng biến thành một "mỹ nữ thanh thuần" với mái tóc dài đen nhánh, nụ cười tươi rói và đôi mắt sáng long lanh. Sự tương phản giữa body cao lớn, vạm vỡ với gương mặt nữ tính bất ngờ khiến đoạn clip trở nên viral chóng mặt.

Khung hình ngày cuối năm khiến dân tình giật mình của nam diễn viên điển trai (Ảnh chụp màn hình).

Điều thú vị là phản ứng của netizen quốc tế gần như đồng loạt: ai cũng tưởng mình đang nhìn thấy một mỹ nhân Hàn Quốc nào đó. Bình luận dưới bài đăng nhanh chóng gọi tên hàng loạt cái tên đình đám. Nhiều người cho rằng họ "đứng hình vài giây" vì tưởng nhầm Byeon Woo Seok là Bae Suzy. Một số khác lại khẳng định anh trông giống Kim Hye Yoon, trong khi không ít fan gọi tên Jisoo.

- Trời ơi tôi tưởng là Suzy! Byeon Woo Seok!!! Tôi không thể nào!

- Tôi tưởng là Kim Hye Yoon.

- Anh ấy trông giống Jisoo quá.

Nhiều fan gọi tên nửa còn lại của OTP đình đám Kim Hye Yoon khi Byeon Woo Yeon tỏ vẻ dịu dàng (Ảnh X).

Gương mặt nhỏ xinh của nam diễn viên cũng có nét gợi nhắc đến "tình đầu quốc dân" Suzy (Ảnh X).

Byeon Woo Seok trông y hệt Jisoo phiên bản nam (Ảnh X).

Nhận xét này thực tế không hề vô căn cứ. Byeon Woo Seok vốn sở hữu gương mặt V-line thanh tú, đôi mắt to tròn với ánh nhìn trong trẻo và nụ cười sáng – những đặc điểm được xem là "chuẩn visual" tại Hàn Quốc. Khi đội tóc giả dài màu đen, những đường nét này càng trở nên mềm mại, khiến tổng thể gương mặt mang vibe nữ tính rõ rệt.

Đặc biệt, nhiều fan chỉ ra rằng thần thái dịu dàng và nụ cười hiền của nam diễn viên có nhiều điểm tương đồng với chị cả BLACKPINK. Đây cũng là lý do khiến cái tên Jisoo được nhắc đến nhiều nhất trong phần bình luận. Trên thực tế, Byeon Woo Seok vốn nổi tiếng với hình tượng nam thần lạnh lùng trên màn ảnh, nhưng ngoài đời lại có tính cách hài hước và rất chịu khó "lầy lội" với fan. Video lần này tiếp tục củng cố hình ảnh đó, khi anh không ngại phá bỏ visual để mang lại tiếng cười.



