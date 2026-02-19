Sao nhí 1 tuổi thành người thừa kế đế chế 120 năm tuổi, visual đẹp chấn động!

Chiều 18/2, tờ Chosun đăng tải bài báo về cậu bé 1 tuổi Haru (con trai nam tài tử Hàn Quốc Shim Hyung Tak và mỹ nhân Nhật Bản Hirai Saya) với dòng tít gây xôn xao: “Bé Haru trở thành người thừa kế đế chế có tuổi đời 120 năm”.

Theo nguồn tin, chương trình The Return Of Superman tập mới nhất có phát sóng buổi tiệc thôi nôi nhân dịp bé Haru tròn 1 tuổi. Gia đình đã chuẩn bị chiếc bàn gồm nhiều món đồ để con trai tài tử Shim Hyung Tak chọn ra trong bữa tiệc. Đáng chú ý, ông ngoại của Haru đã cất công mang món mì sợi do chính tay mình làm từ Nhật Bản sang tận Hàn Quốc để đặt lên bàn thôi nôi. Được biết, ông ngoại Haru hiện điều hành 1 xưởng sản xuất mì sợi có tuổi đời 120 năm tại Nhật Bản.

Việc lặn lội đường xa tới dự sinh nhật Haru cho thấy cha của Hirai Saya rất coi trọng đứa cháu ngoại trai hiện đang sinh sống ở Hàn Quốc. Thậm chí, truyền thông xứ Hàn còn nhận định, hành động chuẩn bị món mì sợi để đặt lên bàn thôi nôi đã cho thấy ông ngoại ngầm muốn chọn Haru làm người thừa kế đời thứ 4 của xưởng sản xuất mì tại Nhật Bản.

Ông ngoại bay từ Nhật sang Hàn để dự sinh nhật Haru, còn chuẩn bị hẳn món mì sợi tự tay mình làm để đặt lên bàn thôi nôi của cậu bé. Ảnh: Naver

Truyền thông Hàn nhận định, ông ngoại đã ngầm chọn Haru làm người thừa kế đế chế mì có tuổi đời 120 năm. Ảnh: Nate

Trước đó, Haru liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội xứ sở kim chi nhờ diện mạo khôi ngô, dễ thương thuộc dạng hiếm có khó tìm. Không chỉ đẹp cậu bé 1 tuổi còn sở hữu loại khí chất vô cùng đặc biệt, gây ấn tượng mạnh cho khán giả ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bên cạnh tình cảm yêu mến nồng nhiệt từ công chúng, Haru cũng được các nhãn hàng săn đón rầm rộ. Dù chỉ mới 1 tuổi nhưng cậu bé đã làm người đại diện cho tận 6 thương hiệu đồ dùng, thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và nhận được khoản thù lao lên tới 500 triệu won (9 tỷ đồng) chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi. Khán giả xứ Hàn còn trìu mến gọi Haru là nhóc tỳ 1 tuổi giàu nhất Kbiz ở thời điểm hiện tại.

Haru được xem là “em bé quốc dân thế hệ mới” ở Hàn Quốc. Ảnh: Nate

Cách đây không lâu, Haru được chọn làm người mẫu chính thức cho 1 thương hiệu tã lót toàn cầu. Việc 1 em bé 1 tuổi trở thành đại sứ cho thương hiệu toàn cầu là điều hiếm thấy không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn châu Á. Tại buổi công bố, đại diện thương hiệu đã dành cho Haru nhiều lời khen “có cánh”: “Thiên thần nhí Haru không chỉ là 1 người mẫu đâu, cậu bé còn được xem là biểu tượng đại diện cho triết lý của thương hiệu chúng tôi”.

1 chuyên gia trong ngành quảng cáo giải mã về cơn sốt mang tên Haru: “Haru hot như vậy không phải vì là con của diễn viên nổi tiếng, mà vì cậu bé có 1 khí chất vô cùng độc đáo của 1 người mẫu. Nụ cười đáng yêu khó cưỡng cùng ánh mắt lấp lánh cho thấy cậu bé sớm có tố chất của 1 ngôi sao lớn”.

Tính tới thời điểm hiện tại, Haru đã được chọn làm người mẫu cho 6 thương hiệu. Trong tương lai, con số này chắc chắn sẽ tăng lên chóng mặt do còn rất nhiều nhãn hàng đang muốn mời thiên thần nhí này làm người đại diện.

Chỉ cần ngắm nhìn Haru, mọi mệt mỏi của khán giả dường như bay biến hết trong nháy mắt. Ảnh: Naver

Cậu bé 1 tuổi còn là thiếu gia hàng thật giá thật khi có mẹ tới từ 1 gia tộc giàu có, sở hữu xưởng sản xuất mì có tuổi đời cả trăm năm. Ảnh: Naver

Bé Haru là con trai đầu lòng của nam diễn viên Shim Hyung Tak và "bản sao Jungkook" Hirai Saya. Ảnh: X

Nguồn: Chosun