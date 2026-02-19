Mỹ nhân Việt bị "tóm dính" bên bác sĩ Chiêm Quốc Thái, hình ảnh 2 nhóc tỳ gây chú ý

Mới đây, cư dân mạng lan truyền loạt hình ảnh được cho là khoảnh khắc Ngọc Loan cùng Chiêm Quốc Thái đưa hai con đi chơi tại một khu trượt tuyết. Dù chỉ là những khung hình chất lượng thấp ghi lại thoáng qua ở khu vực cáp treo nhưng nhiều người nhanh chóng nhận ra 2 nhân vật chính.

Trong clip, cả gia đình xuất hiện giữa khung cảnh phủ đầy tuyết trắng. Bác sĩ Chiêm Quốc Thái diện đồ tối màu, chủ động đỡ các con khi bước xuống từ cabin. Trong khi đó, Ngọc Loan chọn trang phục kín đáo, đội mũ và đeo kính đen. Cô nắm tay con, di chuyển cẩn thận trên nền tuyết trơn trượt. 2 nhóc tỳ nay cũng đã lớn rõ, bé gái có chiều cao nổi bật. Dù không có tương tác quá thân mật trước ống kính, nhưng cách cả hai cùng chăm sóc các bé tạo cảm giác của một gia đình đang tận hưởng chuyến đi nghỉ dưỡng.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị bắt gặp đưa các con đi du lịch (ảnh: Tổng hợp)

Người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Chiêm Quốc Thái chính là Ngọc Loan (Ảnh: Tổng hợp)

Trước đó không lâu, 2 em bé này cũng từng xuất hiện trong chuyến nghỉ dưỡng gia đình của bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Ngọc Loan (Ảnh: Tổng hợp)

Ngọc Loan được biết đến là thí sinh ở The Face Vietnam 2016. Cô ghi dấu ấn với vẻ đẹp sắc sảo, thần thái chuẩn người mẫu và sự bứt phá dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Hương. Tuy không giành ngôi vị cao nhất, nhưng cô nàng nhanh chóng được khán giả nhớ tên nhờ hình ảnh chỉn chu và nét cá tính riêng biệt trong làng mẫu.

Ngày 14/2 vừa qua, Ngọc Loan công khai ảnh sánh đôi bên bác sĩ Chiêm Quốc Thái, Buổi tiệc này còn có sự xuất hiện của gia đình 2 bên (Ảnh: FBNV)

Tháng 11/2016, cộng đồng mạng lại được một phen xôn xao với nghi vấn hẹn hò của bác sĩ Chiêm Quốc Thái với Ngọc Loan The Face. Sự việc bắt nguồn từ việc Ngọc Loan đăng ảnh nắm tay hẹn hò bên ai đó giấu mặt và hình ảnh bàn tay với những phụ kiện giống hệt với bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Đến vào đầu tháng 1/2019, một tài khoản trên Facebook đã đăng tải loạt ảnh Ngọc Loan cùng một bé gái được cho là con của nữ người mẫu, người này còn khẳng định mặt bé giống bác sĩ Chiêm Quốc Thái y đúc.

Tháng 4/2025, Ngọc Loan đã đăng ảnh tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng tại nhà riêng, nhân vật xuất hiện trên bánh kem là một người đàn ông mặc áo blouse nắm chặt tay một bé trai. Nhiều người nhanh chóng nhận ra cách tạo hình của người đàn ông này rất giống với phong cách của bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Ngoài ra, dù Ngọc Loan đã khéo dùng biểu tượng để che tên nhưng netizen đã soi ra được dòng chữ "Chiêm Q.V" - được cho là con trai của cô xuất hiện trên chiếc bánh kem.