Chấn động mùng 3 Tết: Jennie (BLACKPINK) hẹn hò với ngoại lệ của showbiz, chi tiết “nửa kín nửa hở” đã nói lên tất cả?

Sáng 19/2 (3 Tết), tờ Koreaboo đưa tin, Jennie vừa bất ngờ dính tin hẹn hò với mỹ nam Kai của nhóm nhạc nam EXO đình đám. Đáng nói, 2 ngôi sao từng xác nhận yêu đương hồi đầu năm 2019 nhưng đã tuyên bố "đường ai nấy đi" chỉ 3 tuần sau đó. Thế nên tới nay khi tin Jennie - Kai hẹn hò xuất hiện rầm rộ, công chúng nhận định 2 thần tượng nổi tiếng Kpop đã "gương vỡ lại lành".

Theo nguồn tin, Kai vừa chia sẻ 1 video trên nền tảng Bubble cho thấy anh và cháu gái tới dùng bữa tại nhà hàng. Công chúng đã ngay lập tức đổ dồn sự chú ý vào chiếc áo lông xuất hiện trên ghế. Đáng nói, chiếc áo này rất giống với chiếc Jennie đã mặc trước đó. Từ đây, truyền thông đặt ra nghi vấn Jennie - Kai đã tới nhà hàng nói trên và cùng nhau tận hưởng buổi hẹn hò trong bầu không khí hạnh phúc ngập tràn màu hồng.

Chưa dừng lại ở đó, 1 bài đăng của nàng rapper BLACKPINK cũng gây xôn xao dư luận, thu hút về lượng tương tác khủng chỉ sau thời gian ngắn. Cụ thể, trong hình ảnh về 1 bữa ăn do Jennie chia sẻ lên mạng xã hội, hình ảnh Kai được cho là đã phản chiếu lên chiếc thìa. Qua đó, nghi vấn Jennie - Kai cùng dùng bữa với nhau đã lan truyền khắp cõi mạng, trở thành đề tài nóng nhất trong ngày mùng 3 Tết.

Công chúng xôn xao trước hình ảnh nghi chiếc áo khoác lông của Jennie xuất hiện trong clip do Kai đăng tải mới đây. Ảnh: Koreaboo

Chưa hết, hình ảnh Kai được cho là đã phản chiếu lên chiếc thìa trong bài đăng của Jennie. Ảnh: Koreaboo

Nghi vấn hẹn hò liên quan tới Jennie - Kai đã gây xôn xao bàn tán trong ngày 3 Tết. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng hiện đang thảo luận trái chiều xung quanh nghi vấn Jennie - Kai hẹn hò. 1 số khán giả cho rằng, 2 thần tượng Kpop đã tái hợp sau vài năm chia tay và đang đắm chìm trong tình yêu. Nhưng song song với đó, nhiều ý kiến lại nhấn mạnh những bằng chứng hẹn hò nêu trên chưa đủ sức thuyết phục, cho nên chưa thể khẳng định 2 thành viên BLACKPINK - EXO đã quay lại với nhau.

Hơn nữa, nhiều fan còn nhận định Jennie - Kai khó lòng tái hợp do trước đó 2 idol này có nhiều động thái gây bàn tán, nghi "ăn miếng trả miếng" với nhau hậu chia tay.

Cách đây không lâu khi xuất hiện trên sân khấu Melon Music Awards, Jennie (BLACKPINK) gây xôn xao khi trình diễn ca khúc Like JENNIE trước mặt 2 tình cũ Kai (EXO) và G-Dragon (BIGBANG). Được biết, trong nhạc phẩm này có phần rap đáng chú ý: "Chị đây không còn vương vấn tới mấy anh bồ cũ nữa, và chị biết mấy anh đó vẫn còn nhớ nhung mình lắm". Từ đây, công chúng nhận định, Jennie đang mượn lời bài hát để dằn mặt Kai và G-Dragon, qua đó yêu cầu họ hãy mau chóng quên nữ ca sĩ đi thay vì vẫn lụy lên lụy xuống.

Tới tối 10/2, Kai đã có động thái gây bàn tán, được cho là muốn nhắm tới Jennie. Theo đó, trong 1 show mới đây, 1 MC đã đặt ra câu hỏi khó cho "cỗ máy nhảy" của EXO: "Cậu sẽ phản ứng ra sao nếu người yêu cũ liên tục gọi điện và làm phiền cậu?". Trước câu hỏi có phần tế nhị, Kai ngập ngừng 1 lúc rồi đưa ra câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy dứt khoát: "Chắc em sẽ chặn số bạn gái cũ trước khi những chuyện như thế xảy ra".

Theo tờ Koreaboo, đông đảo khán giả nhận định, Kai đã có màn trả đũa Jennie qua tuyên bố mới nhất sau khi bị nàng rapper BLACKPINK cạnh khóe ở Melon Music Awards cách đây không lâu. Qua tuyên bố "chặn số bạn gái cũ", Kai được cho là muốn thể hiện rõ lập trường rằng nam ca sĩ không còn chút lưu luyến nào với Jennie nữa, cho nên không có chuyện anh vẫn còn nhớ nhung mỹ nhân BLACKPINK như lời bài hát Like JENNIE có đề cập tới. Đáng chú ý, 1 số khán giả tin rằng 2 ngôi sao thực sự đã cạnh khóe đối phương, bởi lẽ 2 sự việc xảy ra ở những thời điểm rất gần nhau.

Kai có động thái được cho là muốn nhắm đến tình cũ Jennie. Ảnh: X

Trước đó ít lâu trên sân khấu 1 lễ trao giải lớn, Jennie gây xôn xao khi thể hiện phần rap nghi ám chỉ tới Kai. Ảnh: X

Không ít ý kiến cho rằng Jennie - Kai khó tái hợp do vừa mới "ăn miếng trả miếng" khét lèn lẹt. Ảnh: Nate

Kai là idol đầu tiên của Kpop trở thành đại sứ toàn cầu cho nhà mốt nước Ý Gucci. Anh còn từng hợp tác cùng hãng trình làng bộ sưu tập KAI - Gucci Capsule Collection. Đây là lần đầu tiên Gucci cho ra mắt BST mang tên người nổi tiếng Hàn Quốc. Do đó, nhiều khán giả đã trìu mến gọi Kai là ngoại lệ của Gucci. Ảnh: X

