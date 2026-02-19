Quân A.P cùng vợ yêu 14 năm về quê dịp Tết

Mối quan hệ của Quân A.P và Lê Khanh được bàn tán rầm rộ vào tháng 10/2024. Thậm chí cả hai còn được cho là đã bí mật có một con chung. Suốt thời gian qua, cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch lẫn những khoảnh khắc đời thường.

Mới đây, hình ảnh Quân A.P về quê ăn Tết bên gia đình nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Điều đáng nói là trên Instagram cá nhân, Lê Khanh cũng đăng tải hình ảnh check-in với khung cảnh giống y hệt. Dù không chung một khung hình nhưng ai cũng biết rằng Quân A.P và Lê Khanh là một cặp. Cô còn tạo dáng chụp ảnh thân thiết với chị gái của Quân A.P, để lộ mối quan hệ thân thiết.

Quân A.P về quê đón Tết với gia đình. Ảnh: Tổng hợp

Lê Khanh cũng check-in với góc chụp y hệt Quân A.P. Ảnh: Lê Khanh

Suốt thời gian qua, cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch lẫn những khoảnh khắc đời thường. Ảnh: MXH

Kể từ khi bước chân vào showbiz và được công chúng biết đến rộng rãi, Quân A.P khá kín tiếng về đời tư. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 2/2024, nam ca sĩ từng chia sẻ rằng anh lựa chọn giữ chuyện tình cảm ở chế độ riêng tư, tránh công khai để không tạo áp lực cho đối phương.

"Tình yêu là chuyện của hai người nên việc chia sẻ nó với quá nhiều người sẽ tạo ra những áp lực vô hình. Tôi đã từng chứng kiến nhiều cặp đôi vì công khai nên mới chia tay khiến cả hai người đều phải chịu nhiều tổn thương. Vì thế nếu một vài tháng hay một vài năm nữa có người yêu, tôi chắc chắn sẽ giấu đi danh tính của cô ấy trước truyền thông để tránh gây phức tạp cho cả hai bên", anh cho hay.

Từ khi bắt đầu sự nghiệp, Quân A.P luôn kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV

Quân A.P và Lê Khanh (cùng sinh năm 1997) quen biết, gắn bó từ khi còn đi học. Lê Khanh cũng là mối tình đầu của Quân A.P, từng được nam ca sĩ đăng ảnh công khai trên mạng xã hội vào năm 2012 - khi đó cả hai đang là học sinh lớp 9. Đến năm lớp 12, anh còn khiến nhiều người bất ngờ khi tiết kiệm tiền tiêu vặt suốt nhiều tháng để mua tặng cô thỏi son có giá khoảng 3 triệu đồng.

Chuyện tình thanh xuân của Quân A.P và Lê Khanh từng nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả. Trong một buổi giao lưu cách đây vài năm, nam ca sĩ tiết lộ mình có nụ hôn đầu từ năm lớp 9. Anh cũng từng gây thiện cảm khi chia sẻ những hành động ga lăng, quan tâm bạn gái ngay từ những ngày đầu yêu.