Nam thần gen Z 1m8 nức tiếng mắc bệnh hiểm nghèo

Sáng 20/2 (4 Tết), tờ Koreaboo đưa tin, mỹ nam Yeojun (nhóm nhạc CLOSE YOUR EYES) vừa được chẩn đoán mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, có thể đe dọa tới tính mạng. Theo nguồn tin, mới đây Yeojun cảm thấy không được khỏe trong người nên đã quyết định đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát. Sau khi thực hiện các xét nghiệm chi tiết, anh được chẩn đoán mắc bệnh tiêu cơ vân. Nam thần tượng sinh năm 2005 cần phải nhập viện trong khoảng 1 tuần để điều trị cũng như nhận được sự theo dõi từ các bác sĩ. Do đó, anh sẽ không thể tham gia các hoạt động đã lên lịch trong tuần này cùng nhóm CLOSE YOUR EYES.

Ngay trong sáng 20/2, công ty quản lý UNCORE đã chính thức lên tiếng về tình trạng sức khỏe của Yeojun: "Xin chào các bạn, chúng tôi là UNCORE. Chúng tôi xin thông báo về tình trạng sức khỏe và lịch trình hoạt động sắp tới của thành viên Yeojun nhóm CLOSE YOUR EYES. Gần đây, Yeojun cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường nên đã tới bệnh viện khám bệnh. Kết quả kiểm tra chuyên sâu cho thấy nam nghệ sĩ bị tiêu cơ vân. Theo chỉ định của bác sĩ, Yeojun cần được điều trị nội trú và theo dõi sát sao tình hình sức khỏe trong khoảng thời gian này".

Đồng thời, UNCORE cam kết họ sẽ hỗ trợ đầy đủ cho Yeojun trong suốt quá trình điều trị và phục hồi sắp tới.

Yeojun mắc bệnh tiêu cơ vân, có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Ảnh: Naver

Được biết, tiêu cơ vân là hội chứng xảy ra do vận động quá sức khiến các tế bào cơ bị phá vỡ, làm cho sắc tố myoglobin được giải phóng vào máu. Khi số lượng myoglobin trong máu quá lớn thì thận sẽ phải hoạt động nhiều hơn và không thể nhanh chóng lọc để đào thải myoglobin ra khỏi cơ thể được. Bệnh này nếu không được điều trị kịp thời theo thời gian có thể sẽ gây suy thận, thậm chí có thể khiến người bệnh tử vong.

Ngay sau khi hay tin Yeojun mắc bệnh hiểm nghèo, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, lo lắng. Nhiều fan đồng thời thúc giục công ty phải ưu tiên sức khỏe của các thành viên lên hàng đầu.

Đáng chú ý, 1 số khán giả còn công kích công ty chủ quản UNCORE vì đã sắp xếp lịch trình hoạt động, tập luyện dày đặc cho các thành viên CLOSE YOUR EYES trong suốt thời gian qua.

Song song với đó, người hâm mộ cũng hy vọng Yeojun tập trung hoàn toàn vào việc hồi phục sức khỏe và yêu cầu công ty quản lý chỉ được sắp xếp lịch trình cho nam idol 10X sau khi anh đã hoàn toàn bình phục.

Người hâm mộ yêu cầu công ty phải ưu tiên sức khỏe của Yeojun lên trên hết. Ảnh: X

Yeojun sinh năm 2005, chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 20 tuổi với tư cách thí sinh show sống còn PROJECT 7. Trong đêm chung kết, anh về đích ở vị trí thứ 6 và được chọn vào đội hình chính thức của nhóm nhạc nam CLOSE YOUR EYES. Ngay từ khi mới debut, nam thần tượng đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả nhờ ngoại hình điển trai nổi bật cùng chiều cao 1m80.

Yeojun thu hút sự quan tâm lớn nhờ ngoại hình nổi bật. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo