Bắt gặp cặp diễn viên hot nhất năm 2025 "trốn" sang Hàn hẹn hò, nghi từ bạn thân nay đã thành người yêu

Ngày 20/2 (mùng 4 Tết Âm lịch), tờ Sohu đưa tin Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy đang vướng nghi vấn "phim giả tình thật". Cư dân mạng đã soi được bằng chứng cặp sao liên tục đi du lịch, bên nhau như hình với bóng trong thời gian gần đây. Trong dịp Tết Nguyên đán này, Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy bị bắt gặp đi du lịch Hàn Quốc cùng nhau từ vào mùng 3 (19/2). Nữ diễn viên xuất hiện kín mít ở sân bay, trong khi nam diễn viên sinh năm 1997 lại đi với 2 đồng nghiệp nam Trần Hạc Nhất và Lương Vĩnh Kỳ.

Do đó, cư dân mạng đặt nghi vấn cặp sao này đang bí mật yêu đương. Họ chọn ra nước ngoài du lịch đầu năm là để tránh bị cánh săn ảnh trong nước để mắt và "tóm sống". Không chỉ vậy, mỗi lần ra ngoài hẹn hò hay đi du lịch, cả hai đều rủ 2-3 người bạn thân thiết theo cùng để tạo thành 1 nhóm bạn, việc này được cho là nhằm che giấu mối quan hệ. Trước chuyến du lịch đến Hàn Quốc, Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy cũng được trông thấy đến chùa Đại Cô Sơn ở Liêu Ninh (Trung Quốc) cầu phúc. Cả hai đi cùng Mạnh Tử Nghĩa và Trần Hâm Hải.

Bạch Lộc, Tăng Thuấn Hy (áo đen) cùng lên đường sang Hàn Quốc du lịch vào mùng 3 Tết cùng 2 đồng nghiệp khác. Nguồn: Weibo.

Cặp diễn viên hơn kém nhau 3 tuổi này đang vướng nghi vấn hẹn hò xôn xao xứ Trung. Ảnh: Sina.

Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy hợp tác trong tác phẩm Lâm Giang Tiên, lên sóng vào năm 2025. Sau khi phim đóng máy, cả hai trở nên thân thiết và cùng các diễn viên trẻ khác trong Lâm Giang Tiên tạo thành 1 nhóm bạn.

Tuy nhiên, theo thời gian, Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy lộ dấu hiệu "phim giả tình thật". Tăng Thuấn Hy từng lái xe 3 tiếng đồng hồ đến phim trường Mạc Ly để cùng đàn chị ăn mừng bộ phim Lâm Giang Tiên phá mốc 10.000 điểm nhiệt (độ hot) trên nền tảng xem phim trực tuyến. Tại Đêm hội gào thét vào năm ngoái, Bạch Lộc đăng ảnh chung, tag thẳng tài khoản của Tăng Thuấn Hy vào bài đăng. Không chỉ vậy, nữ diễn viên sinh năm 1994 còn bấm like tất cả bài viết, hình ảnh và video về cô và Tăng Thuấn Hy trên MXH.

Hiện, tin tức hẹn hò của cặp sao 9X đang nhận được sự chú ý lớn khắp bởi Bạch Lộc là tiểu hoa đán 9X hot bậc nhất, còn Tăng Thuấn Hy là mỹ nam cổ trang đẹp trai có tiếng của Cbiz. Bạch Lộc hơn Tăng Thuấn Hy 3 tuổi, nhưng cả hai được đánh giá xứng đôi vừa lứa, đứng cạnh nhau là gấp đôi visual.

Hình ảnh nắm tay, tựa vai, ôm eo vô cùng thân thiết của Bạch Lộc - Tăng Thuấn Hy. Ảnh: Sina.

Dù nhà gái hơn nhà trai 3 tuổi nhưng cả hai vẫn rất đẹp đôi. Ảnh: Xiaohongshu.

Bạch Lộc từng có khoảng thời gian hẹn hò với 2 nam thần đình đám Trương Lăng Hách, Hứa Khải. Trong khi đó, Tăng Thuấn Hy từng có mối tình chị - em với nữ diễn viên Trần Ngọc Kỳ. Tại showbiz Trung Quốc, anh được biết đến là "phú nhị đại" (thiếu gia giàu có đời thứ 2). Theo tờ Sina, gia đình Tăng Thuấn Hy khá kín tiếng nhưng thuộc hàng giàu có và có tiếng trong kinh doanh. Bố của Tăng Thuấn Hy là bạn làm ăn với Lôi Quân (ông chủ Xiaomi), còn mẹ đứng đầu nhiều công ty đa lĩnh vực. Gia đình anh còn làm chủ cả một trung tâm thương mại rộng lớn.

Bạch Lộc từng có mối quan hệ "phim giả tình thật" với Trương Lăng Hách, Hứa Khải. Ảnh: Sina.

Tăng Thuấn Hy từng có thời gian yêu đương kín đáo với đàn chị Trần Ngọc Kỳ. Ảnh: Sina.





Nguồn: Sina, Sohu