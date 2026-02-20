Đâu ai ngờ Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn còn có ngày này!

Cứ mỗi dịp năm mới, netizen lại "thả tim" mỏi tay cho những khoảnh khắc gia đình, cặp đôi được chia sẻ rầm rộ trên MXH. Mới đây nhất, Salim gây bão khi tung loạt hình ảnh bên trong buổi gặp gỡ, tụ họp thân mật với hội bạn thân vào ngày mùng 3 Tết. Đây cũng chính là năm đầu tiên F4 Hà Thành gồm Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn - Salim và Sunht tụ họp cùng nhau sau màn làm lành gây "chấn động" của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn.

Như chưa từng có cuộc nghỉ chơi, Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu thân thiết chụp ảnh, ngồi cạnh nhau, phát lì xì vô cùng thân thiết. Bộ tứ còn "tái hiện" lại bức ảnh đọ visual gây bão MXH nhiều năm trước. Nhìn qua thái độ của những người tham dự bữa tiệc cũng cảm nhận được tình bạn của các mỹ nhân, Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn đích thị là "lò vi sóng mạnh nhất Vbiz".

Giữa "đường đua" ảnh Tết của loạt sao Việt, bộ ảnh của hội bạn Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn không chỉ gây chú ý vì yếu tố thời trang hay visual, mà còn bởi câu chuyện phía sau tình bạn từng được quan tâm suốt nhiều năm. Khung hình đầu năm vì thế nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn và trở thành một trong những chủ đề nổi bật trên mạng xã hội.

Hội bạn Hà thành "cover" lại bức ảnh đón Tết từng gây bão vì ai cũng quá xinh xắn (Ảnh: FBNV)

Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn thân thiết, làm gì cũng có nhau (Ảnh: FBNV)

Hội bạn Vbiz còn được "phó nháy" Pam chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: FBNV)

Năm 2020, mối quan hệ giữa Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn rạn nứt, mở đầu cho một trong những drama đình đám nhất Vbiz thời điểm đó. Cao trào xảy ra khi Quỳnh Anh Shyn thẳng tay unfollow Chi Pu - động thái được xem như "lời xác nhận ngầm" về việc tình bạn không còn êm đẹp. Không lâu sau, cô đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Be a good person in real life, not in social media" (Hãy là người tử tế ngoài đời thực, đừng chỉ trên mạng xã hội), khiến dân tình xôn xao suy đoán.

Đến năm 2023, Chi Pu cũng chính thức ngừng theo dõi Quỳnh Anh Shyn. Cả hai khi chạm mặt tại sự kiện chỉ lặng lẽ lướt qua nhau như "người dưng từng thân". Hội bạn thân đình đám một thời cũng rơi vào thế khó khi mỗi lần tụ họp đều phải "chia phe", có Chi Pu thì không Quỳnh Anh Shyn và ngược lại. Phải đến đám cưới của Salim, hai mỹ nhân mới lần đầu tái ngộ trong cùng một khung hình. Khoảnh khắc này khiến chính Salim cũng xúc động thốt lên: "Tôi hạnh phúc quá". Từ đó, cả hai đã theo dõi lại nhau trên mạng xã hội, khép lại ồn ào năm xưa bằng cái kết đẹp "gương vỡ lại lành".

Sau nhiều năm nghỉ chơi, Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn đã làm lành tại đám cưới Salim (Ảnh: FBNV)

Nói về chuyện "tái hợp" với Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn thổ lộ với chúng tôi: "Quỳnh Anh lúc nào cũng chỉ muốn mang năng lượng tích cực để chia sẻ ra bên ngoài. Thế nên, nếu có 'cấn cấn' gì đó với ai sẽ khiến mình ngủ không ngon. Nhưng theo thời gian, chuyện 'cấn cấn' ấy cũng dần nhỏ bớt. Rồi đến một ngày đẹp trời, khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa tự nhiên 'cục giận' đó biến mất, mình thấy nhẹ lòng và ngủ ngon hơn mỗi đêm. Không chỉ hai đứa mình, những người xung quanh cũng rất vui. Thường thì những người bạn chung sẽ mệt nhất vì phải chơi sao cho phải với cả hai bên. Thế nên sau cái đêm đó, ai cũng ngủ ngon hơn bình thường (cười)".