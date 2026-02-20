Dương Domic và Linh Ka đón Tết cùng nhau?

Mạng xã hội những ngày đầu năm lại được phen xôn xao khi dân tình phát hiện Dương Domic và Linh Ka có loạt ảnh check-in tại cùng một bức tường gạch cũ. Từ background, mái ngói cho đến khoảng sân xi măng phía trước đều hao hao khiến netizen đặt nghi vấn: Phải chăng cả hai đang âm thầm ăn Tết cùng nhau?

Cụ thể, Linh Ka gây chú ý với bộ váy yếm, thêu họa tiết nhẹ nhàng, tạo dáng trước bức tường gạch đỏ cũ kỹ. Visual dịu dàng, nữ tính của cô nàng nhanh chóng nhận về nhiều lượt thả tim. Trong khi đó, Dương Domic cũng đăng tải loạt ảnh hào hứng chào mùng 2 Tết. Mặc dù 2 bài đăng ở thời điểm khác nhau nhưng netizen nhanh chóng bàn tán, xuất hiện những nghi vấn cả hai đón năm mới ở quê đối phương, thậm chí là ra mắt gia đình.

Linh Ka và Dương Domic bị soi check in hao hao nhau vào dịp Tết (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn sẽ nhận ra khung cảnh trong ảnh của Dương Domic và Linh Ka không giống nhau. Kiểu tường gạch đỏ, mái ngói cũ vốn là phong cách nhà quen thuộc ở nhiều vùng miền Bắc, đặc biệt là khu vực làng quê. Background mang hơi hướng hoài cổ như thế này không hề hiếm trong dịp Tết khi nhiều bạn trẻ chọn làm điểm check-in.

Thậm chí, khi soi kỹ từng chi tiết, hai bức tường cũng không hoàn toàn giống nhau. Mảng gạch, độ bong tróc và phần mái phía trên có sự khác biệt nhất định. Ngoài ra, thời điểm đăng tải ảnh của Dương Domic và Linh Ka cũng cách nhau, không trùng khớp về khung giờ lẫn bối cảnh xung quanh. Vì vậy, việc cho rằng cả hai công khai ăn Tết cùng nhau hiện chỉ dừng lại ở mức nghi vấn do cộng đồng mạng suy đoán chứ không phải sự thật.

Tuy nhiên, nếu soi kỹ khu vực cả hai chụp ảnh không giống nhau (ảnh: FBNV)

Linh Ka và Dương Domic vướng nghi vấn yêu đương bắt nguồn từ việc cư dân mạng đặt nghi vấn về bài đăng về "sóng biển" của đàng gái trên trang cá nhân, kèm theo đó là lời động viên viết bằng tiếng Hàn. Trùng hợp thay thời điểm mà Linh Ka đăng bài chỉ sau 1 ngày Dương Domic hoàn thành bài biểu diễn Sóng Vỗ Vỡ Bờ ở Anh Trai Say Hi. Việc Linh Ka chú thích bằng tiếng Hàn được netizen cho là cố tình để Dương Domic đọc, vì nam ca sĩ từng có thời gian sang Hàn Quốc làm thực tập sinh.

Kế đến, các "thám tử mạng" phát hiện Linh Ka và Dương Domic bất ngờ có nhiều đồ y hệt nhau. Từ vòng tay nhiều kiểu, đồng hồ, tai nghe, nón lưỡi trai các loại hay áo quần, hễ Linh Ka từng diện qua thì Dương Domic cũng sở hữu món đồ tương tự. Dù cả hai lựa chọn thời điểm đăng ảnh khác nhau nhưng cư dân mạng tranh thủ tổng hợp lại và phát hiện ra ngay điểm chung đáng ngờ. Ngoài ra, cả hai cũng theo dõi nhau trên Instagram. Gần đây nhất, cả hai còn bị bắt gặp cùng nhau đi du lịch Châu Âu.

Dương Domic từng chia sẻ khi thông tin hẹn hò gây chú ý: "Về những câu hỏi liên quan tới chuyện tình cảm cá nhân, Dương luôn mong muốn được tất cả khán giả tôn trọng trong những câu chuyện cá nhân, những lời đồn hoặc nghi vấn xung quanh Dương sẽ không phản hồi vì đây là quyền riêng tư của Dương, là niềm vui và hạnh phúc riêng. Khi thời điểm phù hợp và Dương có được một mối quan hệ đủ nghiêm túc và chắc chắn, với sự đồng ý của người liên quan, Dương sẽ chia sẻ tin vui đó cho khán giả".

Dương Domic và Linh Ka bị team qua đường bắt gặp tại Pháp. Ảnh: Threads