Tóc Tiên sang Mỹ đón Tết cùng gia đình

Sau khi xác nhận đường ai nấy đi với Touliver, Tết năm nay của Tóc Tiên nhận được nhiều sự quan tâm hơn hẳn. Không còn hình ảnh cặp đôi cùng ra Hà Nội đón năm mới như những năm trước, nữ ca sĩ chọn cách mở đầu năm 2026 theo một hành trình hoàn toàn khác. Cụ thể, Tóc Tiên liên tục xuất hiện trong những buổi tụ họp bạn bè đầu năm tại TP.HCM. Hình ảnh cô vui vẻ, năng động, tận hưởng nhịp sống "gái độc thân" đúng nghĩa khiến nhiều người nhận xét nữ ca sĩ đang bước vào một chương mới nhẹ nhàng hơn sau biến cố tình cảm.

Đến mới đây, nữ ca sĩ đăng story khoảnh khắc đang ở sân bay. Sau đó, cô đăng hình ảnh đường xá như đang ở Mỹ. Tối cùng ngày, Tóc Tiên chia sẻ clip mukbang bàn tiệc Tết khiến netizen nhanh chóng xâu chuỗi các "hint" cho rằng cô đã sang nước ngoài để đón năm mới. Bởi lẽ, bố mẹ Tóc Tiên đều đang sinh sống tại Mỹ.

Tóc Tiên đã "xuất hành" đầu năm, sang nước ngoài tụ họp cùng gia đình (ảnh: FBNV)

Trong đoạn video, Tóc Tiên ngồi trước bàn ăn đầy ắp những món đặc trưng ngày Tết như giò chả, nem, thịt kho, bánh tét, canh măng, canh khổ qua… Cô hào hứng thưởng thức từng món, liên tục trò chuyện và bật cười. Dù không trực tiếp quay rõ gương mặt những người xung quanh, nhưng âm thanh tiếng nói chuyện rôm rả, thân tình phía sau đủ để thấy không khí ấm cúng của một bữa cơm gia đình.

Đáng chú ý, nhiều cư dân mạng nhận ra không gian bếp trong clip hoàn toàn khác với căn hộ tại TP.HCM hay biệt thự riêng mà Tóc Tiên từng chia sẻ trước đó. Cách bài trí nội thất, ánh sáng và phong cách căn bếp mang hơi hướng phương Tây càng củng cố suy đoán rằng cô đang ở Mỹ.

Tóc Tiên trông rất thoải mái, vui vẻ khi ăn bữa cơm đầu năm (ảnh: FBNV)

Tóc Tiên từng chia sẻ mẹ cô là người khó tính, nghiêm khắc và luôn muốn định hướng con cái theo con đường đã vạch ra sẵn. Vì Tóc Tiên bỏ học bác sĩ để theo đuổi nghệ thuật nên cả hai gặp mâu thuẫn. Không chỉ thế, chuyện tình cảm của Tóc Tiên cũng bị mẹ quản lý. Qua thời gian, mối quan hệ của Tóc Tiên và mẹ nay cũng đã nhẹ nhàng hơn. Cách đây không lâu, , Tóc Tiên gây bất ngờ khi khoe nhận được túi cherry và socola. Cô còn hạnh phúc bày tỏ: "My mom's love language" (Ngôn ngữ yêu thương của mẹ tôi)".

Trong tâm thư thông báo ly hôn, Tóc Tiên cho biết việc công khai không phải là hành động bộc phát hay chịu áp lực từ dư luận. Ngược lại, nữ ca sĩ nhấn mạnh cô chỉ lên tiếng "sau khi nhận được sự đồng thuận từ những người liên quan và gia đình". Chi tiết này cho thấy quyết định chấm dứt hôn nhân đã được cân nhắc kỹ lưỡng, có sự trao đổi thẳng thắn và tôn trọng ý kiến từ gia đình hai phía.

Không dừng lại ở đó, Tóc Tiên còn dành những lời lẽ rất chừng mực và biết ơn khi nhắc đến gia đình: "Cháu/con xin chân thành cảm ơn gia đình họ hàng hai bên, những người đã luôn yêu thương, tôn trọng và dành cho chúng con sự thấu hiểu cần thiết trong suốt chặng đường vừa qua".

Trước đó, Tóc Tiên dành thời gian đi chơi cùng bạn bè (ảnh: FBNV)