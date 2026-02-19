Tài tử Hàn sang Việt Nam mưu sinh vì con gái mắc bệnh lạ

Tài tử Park Jae Hyun sinh năm 1977, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 19 tuổi qua 1 bộ phim thanh xuân. Sau đó, anh trở thành gương mặt quen thuộc ở chương trình Mystic TV: Surprise. Ở show này, nam nghệ sĩ hóa thân thành những nhân vật trong những câu chuyện dựa trên sự kiện có thật ở ngoài đời. Dù chương trình mang về cho Park Jae Hyun độ nhận diện nhất định đối với khán giả nhưng lại không giúp anh kiếm được nhiều tiền. Nam diễn viên 7X thú thật: "Dù được khán giả nhận ra trên đường phố, nhưng thu nhập từ chương trình đó không đủ để tôi gánh vác vai trò trụ cột trong gia đình".

Quyết tâm lo cho vợ con có cuộc sống ổn định, Park Jae Hyun đã gạt bỏ lòng tự trọng của bản thân để làm đủ mọi nghề, từ đảm nhận vai trò nhân viên phụ trách ánh sáng cho đến những công việc kinh doanh nhỏ lẻ trên mạng xã hội. Thế nhưng, cái mác diễn viên đôi khi cũng trở thành rào cản đối với Park Jae Hyun. Chưa kể, anh cần kiếm tiền để chữa chạy cho cô con gái 8 tuổi mắc căn bệnh lạ từ khi mới chào đời - trái tim nằm bên ngực phải. Thế rồi anh quyết định sang Việt Nam với hy vọng kiếm tiền và bắt đầu lại cuộc đời ở 1 nơi mà không ai biết tới mình.

Từ khi chào đời tới nay, con gái Park Jae Hyun đã trải qua 4 cuộc đại phẫu. Để chi trả viện phí ngày 1 tăng cho con gái, nam tài tử đã sang Việt Nam mưu sinh. Ảnh: X

Nam diễn viên từng chuẩn bị mọi thứ để mở quán cà phê cùng đối tác tại Việt Nam. Nhưng kế hoạch của Park Jae Hyun sau cùng đã thất bại. Sau khoảng 3 tháng sinh sống ở Việt Nam, anh quyết định trở về Hàn Quốc và rơi vào tình cảnh không có nơi ở ổn định. Hiện tại, nam tài tử họ Park đang sống tại 1 điện thờ. Hóa ra cách đây 2 năm, bà xã kém Park Jae Hyun 16 tuổi đã chọn con đường trở thành 1 pháp sư.

Nam diễn viên hiện ở lại điện thờ để hỗ trợ công việc cho vợ, đồng thời không ngừng hy vọng con gái sẽ bình phục hoàn toàn. Park Jae Hyun không giấu được nỗi niềm trăn trở: "Tôi lo lắng con gái sẽ bị bạn bè trêu chọc vì có mẹ làm pháp sư. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình như 1 tội nhân vì đã để con gái phải chịu khổ. Tôi cảm thấy mình là 1 người cha kém cỏi".

Những chia sẻ của Park Jae Hyun khiến công chúng không khỏi xót xa. Ảnh: Naver

Nguồn: Kbizoom