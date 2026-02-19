Giữa đường đua phim Tết, Diệu Nhi tấm tắc khen Trấn Thành, còn dành tình cảm cho nam thần không thua gì Anh Tú

Đường đua phim Tết năm nay nóng hơn bao giờ hết khi hai cái tên Trấn Thành và Trường Giang cùng góp mặt với những dự án được chú ý. Trong bối cảnh phòng vé liên tục được so sánh, mọi động thái của nghệ sĩ liên quan đều nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận.

Giữa không khí đó, Diệu Nhi bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ cảm xúc sau khi xem Thỏ Ơi!!. Trên trang cá nhân, cô thừa nhận bộ phim khiến mình nổi da gà, đồng thời gửi lời chúc mừng đến ekip và dàn diễn viên vì đã hoàn thành tốt vai diễn. Nữ diễn viên còn bày tỏ sự mến mộ dành cho Văn Mai Hương và Quốc Anh - nam thần Vbiz sở hữu nhan sắc không thua kém gì Anh Tú - ông xã Diệu Nhi.

Diệu Nhi review quá có tâm sau khi xem Thỏ Ơi!! của Trấn Thành. Ảnh: FBNV

Điều khiến cư dân mạng quan tâm là Diệu Nhi hiện là bà xã của Anh Tú - nam chính trong phim do Trường Giang làm đạo diễn, cũng đang góp mặt trong cuộc đua Tết. Tuy vậy, thay vì né tránh hay giữ thái độ ưu ái cho dự án của chồng, Diệu Nhi chọn cách thẳng thắn ghi nhận nỗ lực của hết thảy những đồng nghiệp. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cách ứng xử công tâm và khéo léo, tách bạch giữa tình cảm cá nhân và sự đánh giá nghề nghiệp.

Trấn Thành vốn có mối quan hệ thân thiết với Diệu Nhi - Anh Tú. Trong đám cưới của cặp đôi tổ chức tại Phan Thiết, Trấn Thành đã trực tiếp tham dự và xuất hiện trên sân khấu, gửi nhiều lời chúc phúc tới hai vợ chồng. Khoảnh khắc anh phát biểu và chia sẻ tình cảm dành cho cô dâu – chú rể khi ấy từng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Trấn Thành có mối quan hệ cực thân thiết với vợ chồng Anh Tú - Diệu Nhi

Trước đó, trong buổi công chiếu Thỏ Ơi!!, Anh Tú cũng xuất hiện tại sự kiện để chúc mừng Trấn Thành. Trên thảm đỏ, khoảnh khắc anh và Trấn Thành tay bắt mặt mừng, cười nói thân thiết nhanh chóng lọt vào ống kính. Cả hai liên tục trò chuyện, tương tác tự nhiên.

Trong năm qua, Anh Tú và Trấn Thành đồng hành tại Running Man Vietnam mùa 3, tạo nên nhiều khoảnh khắc tung hứng duyên dáng. Trước đó, cả hai cũng góp mặt trong Anh Trai Say Hi mùa 1. Mối quan hệ nghề nghiệp lẫn cá nhân vốn đã có sự gắn kết, nên việc Anh Tú xuất hiện ủng hộ Trấn Thành trong dịp đặc biệt được xem là hành động đẹp.

Giữa đường đua phim Tết lúc nào cũng nóng vì những con số phòng vé và các màn so kè, việc một gương mặt gắn liền với dự án này vẫn thoải mái dành lời khen cho dự án khác tạo ra cảm giác dễ chịu. Bởi suy cho cùng, cuộc cạnh tranh thuộc về thị trường và khán giả, còn cách nghệ sĩ nhìn nhận, trân trọng nỗ lực của nhau mới là điều khiến công chúng đánh giá cao.