Vì yêu Huỳnh Hiểu Minh, "Phú Sát Hoàng hậu" Tần Lam nguyện mất 37 tỷ đồng

Trong làng giải trí Hoa ngữ đầy rẫy những hợp tan, có những mối tình dù đã trôi qua hàng thập kỷ vẫn khiến công chúng phải thổn thức mỗi khi nhắc lại. Trước khi có một cuộc hôn nhân ồn ào với Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh từng có một đoạn tình cảm "khắc cốt ghi tâm" với Tần Lam – nàng "Phú Sát Hoàng hậu" thanh thuần của màn ảnh. Để bảo vệ tình yêu ấy, Tần Lam đã từng chấp nhận đánh đổi cả danh tiếng và một số tiền khổng lồ.

Mối lương duyên thời thanh xuân

Đầu những năm 2000, Huỳnh Hiểu Minh và Tần Lam đều là những gương mặt triển vọng đang được "vua phim truyền hình" Quỳnh Dao ra sức lăng xê. Họ gặp nhau lần đầu trên phim trường Hoàn Châu Cách Cách 3. Khi ấy, Tần Lam hóa thân thành nàng Tri Họa dịu dàng nhưng đầy tâm cơ, còn Huỳnh Hiểu Minh lại là chàng Tiêu Kiếm hào hoa, trượng nghĩa. Dù trên màn ảnh họ thuộc về hai chiến tuyến khác nhau, nhưng phía sau ống kính, sự đồng điệu về tâm hồn đã kéo họ lại gần nhau.

Phải đến khi tái hợp trong Long Phiêu Phượng Vũ (2004), ngọn lửa tình yêu mới thực sự bùng cháy. Huỳnh Hiểu Minh khi ấy đã là một "tiểu sinh" đình đám, còn Tần Lam là nàng "ngọc nữ" vạn người mê. Họ từng là cặp đôi đẹp nhất nhì Cbiz, là biểu tượng của sự tài sắc vẹn toàn mà công chúng hết lòng ủng hộ.

Huỳnh Hiểu Minh - Tần Lam là mối tình thanh xuân của nhau. Ảnh: Weibo

Sự hy sinh chấn động: 10 triệu tệ cho một lời hứa bên nhau

Năm 2004, một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng trên đường đi quay phim đã khiến Huỳnh Hiểu Minh bị thương nặng ở vùng cổ và phải nằm viện dài ngày. Ngay khi nhận được tin dữ, Tần Lam – khi đó đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp với lịch trình dày đặc – đã không ngần ngại bỏ lại tất cả để bay đến bên cạnh người yêu.

Tuy nhiên, tình yêu ấy lại vấp phải rào cản nghiệt ngã từ phía công ty quản lý. Trong bản hợp đồng của Tần Lam lúc bấy giờ có một điều khoản "sắt đá": Nữ diễn viên không được phép yêu đương trong thời gian hợp đồng để giữ gìn hình ảnh, nếu vi phạm sẽ phải bồi thường một khoản tiền khổng lồ.

Công ty quản lý ngăn cấm Tần Lam hẹn hò với Huỳnh Hiểu Minh. Ảnh: Weibo

Đứng trước sự lựa chọn giữa sự nghiệp rực rỡ và người đàn ông đang đau đớn trên giường bệnh, Tần Lam đã chọn tình yêu. Cô xin nghỉ phép 1 tuần để tự tay chăm sóc Huỳnh Hiểu Minh, bất chấp sự ngăn cản và đe dọa từ công ty. Kết quả, cô bị kiện vi phạm hợp đồng và phải nộp phạt 10 triệu Nhân dân tệ (tương đương khoảng 37 tỷ đồng).

Vào thời điểm năm 2004, 10 triệu tệ là một con số "không tưởng", đủ để mua nhiều căn biệt thự cao cấp tại Bắc Kinh. Tần Lam đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm, thậm chí là vay mượn để đổi lấy 7 ngày ở bên chăm sóc người mình yêu. Với cô lúc đó, tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng nhìn thấy anh bình an mới là điều quan trọng nhất.

Nữ diễn viên chấp nhận đền bù hợp đồng 37 tỷ để ở bên bạn trai. Ảnh: Weibo

Cái kết buồn: Khi sự hy sinh trở thành nỗi đau câm lặng

Người ta cứ ngỡ sau cơn mưa trời lại sáng, một tình yêu đi qua hoạn nạn sẽ có một kết thúc có hậu. Thế nhưng, đến năm 2006, cặp đôi bất ngờ tuyên bố chia tay trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Có nhiều lời đồn đoán về nguyên nhân tan vỡ: Có người nói vì Huỳnh Hiểu Minh quá tham vọng sự nghiệp nên lơ là bạn gái, cũng có tin đồn về sự xuất hiện của "người thứ ba". Tuy nhiên, nỗi đau lớn nhất vẫn thuộc về Tần Lam. Cô đã dâng hiến những gì quý giá nhất của một người con gái – từ tiền bạc, danh tiếng đến cả thanh xuân – để rồi nhận về một kết thúc dang dở. Suốt nhiều năm sau đó, Tần Lam chọn cách sống kín tiếng như để xoa dịu vết thương lòng.

Cùng nhau trải qua nhiều khó khăn nhưng cặp đôi vẫn chia tay. Ảnh: Weibo

Đi qua giông bão, giờ đây cả hai đều đã là những nhân vật quyền lực của làng giải trí, nhưng họ chọn cho mình những cách hạnh phúc rất khác nhau. Năm 2014, Huỳnh Hiểu Minh tổ chức "đám cưới thế kỷ" với Angelababy, tốn nhiều giấy mực của báo giới. Dù đã có con trai chung nhưng cuối cùng cặp đôi vẫn ly hôn. Sau đó, Huỳnh Hiểu Minh vướng ồn ào hẹn hò, sinh con gái với hot girl mạng Diệp Kha.

Huỳnh Hiểu Minh bên 2 bóng hồng Angelababy, Diệp Kha. Ảnh: Weibo

Sau nhiều năm im tiếng, sự nghiệp của Tần Lam bùng nổ trở lại sau Diên Hy Công Lược. Ở tuổi ngoài 40, cô được mệnh danh là "mỹ nhân không tuổi" với nhan sắc ngày càng mặn mà, quyến rũ. Tần Lam hiện tại không còn là cô gái lụy tình năm xưa, cô tận hưởng cuộc sống độc thân sang chảnh, thỉnh thoảng vướng tin đồn hẹn hò với các đàn em kém tuổi (như Ngụy Đại Huân) nhưng luôn giữ thái độ sống tích cực.

Tần Lam bùng nổ danh tiếng với vai Phú Sát Hoàng Hậu. Ảnh: Weibo