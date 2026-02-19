Nam tài tử phải chịu cái kết đắng vì bỏ rơi bạn gái mang thai

Vào tháng 11/2021, truyền thông Hàn Quốc rầm rộ trước thông tin nam diễn viên "K", được mệnh danh là "hoàng tử của các bà nội trợ" trong phim truyền hình, bị cáo buộc bỏ rơi bạn gái khi cô mang thai đứa con chung của hai người. Cụ thể, cô gái này nói: "Khi tôi yêu cầu anh xóa ảnh khỏa thân của tôi, anh ta nói sẽ kiện tôi vì đã đe dọa anh. Sau đó, anh ta đã chặn tôi". Cô cũng khắng định mình không phải "tiểu tam" chen vào chuyện tình của K với người cũ.

Được biết, K ly hôn năm 2017 và cô gái chỉ hẹn hò sau khi xác nhận anh đã hoàn toàn không còn dính líu đến vợ cũ. Trong quãng thời gian hẹn hò, K luôn hứa hẹn cưới nếu cô gái có thai. Vì tin tưởng K nên cô gái không sử dụng các biện pháp tránh thai. Tuy nhiên sau khi cô mang thai, tài tử này đã tuyên bố chia tay, không chịu trách nhiệm.

Vào tháng 11/2021, 1 cô gái lên tiếng tố cáo tài tử tên K bỏ rơi cô khi mang thai. Ảnh: Pep

Sau nhiều đồn đóan, cuối cùng nam diễn viên Ko Se Won đã đứng ra nhận mình là "diễn viên K" thông qua công ty quản lý Hunus Entertainment. Nam diễn viên Thư Ký Kim Sao Thế? xin lỗi khán giả và xin lỗi cô gái, đồng thời hứa chịu trách nhiệm.

Anh tiếp tục: "Tôi ly hôn vào năm 2017. Lý do tôi không thông báo ly hôn vào thời điểm đó là vì tôi đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ với vợ cũ. Tuy nhiên đến cuối cùng, chúng tôi không thể quay lại với nhau. Cuối năm ngoái, tôi đã gặp một người phụ nữ và chúng tôi hẹn hò khoảng 3 tháng. Trước hết, tôi muốn thành thật xin lỗi người phụ nữ đó về tất cả mọi chuyện. Tôi sẽ đảm bảo chịu trách nhiệm về những việc mà tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi tin rằng mình sẽ có cơ hội chia sẻ những cảm xúc chân thật của mình nhờ những khó khăn mà tôi đã trải qua trong thời gian qua. Tôi xin được nhân cơ hội này bày tỏ lời xin lỗi chân thành một lần nữa tới những người có thể cảm thấy khó chịu".

Ko Se Won đứng ra nhận anh là "diễn viên K" trong câu chuyện. Ảnh: Instagram

Bất chấp lời xin lỗi, Ko Se Won bị khán giả và người trong ngành quay lưng. Trước khi vướng scandal, tài tử sinh năm 1977 góp mặt trong nhiều phim hot như Thư Ký Kim Sao Thế?, Hoàng Hậu Cuối Cùng, 3 Anh Em, Chị Gái Lọ Lem... Tuy nhiên, Ko Se Won đã vắng bóng hoàn toàn khỏi các bộ phim truyền hình, phim điện ảnh và các vở nhạc kịch trong suốt những năm qua. Tên anh cũng không còn xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ của Hunus Entertainment.

Năm ngoái, Ko Se Won mở Instagram cá nhân để cập nhật cuộc sống. Tuy nhiên sau 4 bức ảnh, nam diễn viên cũng im hơi lặng tiếng suốt nửa năm qua. Hiện chưa rõ liệu Ko Se Won đã giải nghệ hoàn toàn hay chỉ tạm nghỉ trước khi tìm được cơ hội phù hợp để quay trở lại showbiz.

Ko Se Won trong Thư Ký Kim Sao Thế?. Ảnh: Naver

Nam diễn viên không có dự án nào mới trong suốt những năm qua. Ảnh: bnt

Nguồn: Koreaboo