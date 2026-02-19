Ca sĩ, rapper vừa đột ngột qua đời ở tuổi 25

Ngày 19/2, tờ Page Six đưa tin nam ca sĩ, rapper Lil Poppa đã đột ngột qua đời ở tuổi 25. Thông tin với TMZ về kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ, Văn phòng Giám định Y khoa quận Fulton (Georgia, Mỹ) cho biết Lil Poppa tử vong vào 11h23 phút sáng. Nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết của Lil Poppa vẫn đang được điều tra.

Đáng chú ý, vào ngày 14/2, Lil Poppa đã phát hành ca khúc mới nhất mang tên Out Of Town Bae, đồng thời chia sẻ video ca nhạc trên tài khoản Instagram của mình. Do đó, sự ra đi đột ngột của Lil Poppa khiến ai cũng bàng hoàng, xót xa. Anh mất khi tuổi đời còn rất trẻ, với nhiều dự định còn dang dở. Theo tìm hiểu của tờ Page Six, trước khi qua đời, Lil Poppa đã lên kế hoạch cho 1 buổi biểu diễn tại New Orleans (Mỹ) vào tháng 3 tới.

Lil Poppa đột ngột qua đời ở tuổi 25. Ảnh: WireImage.

"Không thể nào, sao Lil Poppa lại ra đi đột ngột như vậy", "Trời ơi Lil Poppa, tôi không thể tin nổi chuyện này là sự thật", "Lil Poppa đã làm cả thành phố này đau lòng", "Anh ấy ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ... chuyện này thật sự làm tôi suy sụp", "Yên nghỉ nhé Lil Poppa, một trong những tài năng âm nhạc của thế giới", người hâm mộ đổ xô lên mạng xã hội X và Instagram để bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn.

Lil Poppa bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 15 tuổi. Anh sở hữu sự nghiệp đồ sộ với hơn 10 album, và được biết đến nhiều nhất với bản hit Love & War. Album gần nhất của Lil Poppa là Almost Normal Again, được phát hành vào tháng 8/2025.

Công chúng toàn cầu bàng hoàng, tiếc thương trước sự ra đi của 1 tài năng âm nhạc trẻ. Ảnh: Getty Images.

Nguồn: Page Six