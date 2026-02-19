Chuyện tình cảm của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến nhiều năm qua vốn kín tiếng, không xác nhận cũng không phủ nhận. Thế nhưng cứ mỗi dịp đặc biệt, đặc biệt là Tết, những khoảnh khắc "qua đường bắt gặp" lại khiến dân mạng thêm một lần bàn tán.

Tết năm nay, Mai Tài Phến tiếp tục bị bắt gặp xuất hiện tại quê nhà của Mỹ Tâm. Trong loạt clip và hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Mai Tài Phến xuất hiện với trang phục đơn giản, thoải mái trong buổi tụ họp đầu năm cùng gia đình Mỹ Tâm. Nam diễn viên đứng trò chuyện tự nhiên với người thân của Hoạ Mi Tóc Nâu, không hề có khoảng cách hay sự ngượng ngùng thường thấy ở khách lạ.

Thái độ điềm đạm, cách anh hòa vào không khí chung khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa Mai Tài Phến và gia đình nhà gái đã ở mức thân thiết, quen thuộc.

Cư dân mạng soi khoảnh khắc Mỹ Tâm đón Tết cùng Mai Tài Phến (Clip: @storytrending)

Vào một mùa Tết trước, Mai Tài Phến cũng từng bị bắt gặp có mặt tại quê Mỹ Tâm. Khi ấy, hình ảnh anh xuất hiện trong các buổi tụ họp gia đình nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn. Tương tự vào năm 2023, Mai Tài Phến cũng đã về quê của "tình tin đồn". Dù không công khai theo cách chính thức, việc anh liên tục góp mặt trong những dịp sum vầy riêng tư đã đủ để cư dân mạng đặt dấu hỏi.

Việc giữ "chuỗi" ăn Tết cùng gia đình nữ ca sĩ qua nhiều năm khiến mối quan hệ giữa hai người tiếp tục được soi kỹ. Không chỉ là đồng nghiệp, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến còn nhiều lần bị bắt gặp đi cùng nhau trong đời thường, từ du lịch đến sự kiện kín.

Khoảnh khắc Mai Tài Phến xuất hiện tại nhà riêng của Mỹ Tâm vào dịp Tết 2023. Ảnh: MXH

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến cùng nhau đón Tết năm 2025 (Ảnh: FBNV)

Vào sự kiện công bố phim Tài vào đầu tháng 2, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trở thành tâm điểm bàn tán. Ngay từ khi xuất hiện, cả hai gần như dính nhau như sam, liên tục trò chuyện, chia sẻ và cười phá lên đầy thoải mái. Có những khoảnh khắc Mỹ Tâm vô thức nắm tay Mai Tài Phến, còn nam đạo diễn thì không rời nửa bước. Khi đứng tạo dáng chụp ảnh, bộ đôi còn nhí nhố cùng nhau làm ký hiệu trái tim, khiến cư dân mạng thích thú bình luận rằng có tình yêu thì ai cũng vui vẻ và trẻ ra trông thấy.

Chưa dừng lại ở đó, một chiếc hint "rõ như mặt trời" diễn ra khi cả hai cùng ngồi dưới hàng ghế khán giả để xem trailer phim. Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ngồi sát cạnh nhau, tương tác tự nhiên như đã quá quen thuộc. Trong lúc Mỹ Tâm muốn uống nước, Mai Tài Phến lập tức đưa ly nước tới rất chu đáo.

Đáng chú ý hơn, không lâu sau đó, chính nam đạo diễn cũng thoải mái uống chung ly nước với đàn chị. Khoảnh khắc này nhanh chóng bị bắt gặp và sự thân mật này khiến nhiều khán giả cho rằng cả hai khó có thể giải thích bằng hai chữ đồng nghiệp.

Loạt hint khó chối cãi của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến

Sau bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vướng nghi vấn "phim giả tình thật". Tháng 2/2024, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bị ghi lại khoảnh khắc xuất hiện tại sân bay. Dù che chắn kĩ càng, song khán giả vẫn dễ dàng nhận ra cặp đôi. Tuy nhiên, cả hai khéo léo bằng việc giữ khoảng cách với đối phương. Chưa dừng lại ở đó, Mỹ Tâm "trượt tay" để lộ ảnh cùng Mai Tài Phến thả diều ở biệt thự riêng. Khi có nhiều bàn tán, nữ ca sĩ lên tiếng trong livestream với giọng hài hước: "Làm sao chị đi thả diều được mấy đứa. Không được. Hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi mọi người".

Tại showcase phim Tài, khi nhắc đến sự đồng hành của Mỹ Tâm, Mai Tài Phến cho biết vô cùng an tâm khi có đàn chị lúc nào cũng hỗ trợ bên cạnh. Mai Tài Phến nói: "Trong quá trình quay, Phến nhờ chị Tâm đến set quay để hỗ trợ và xem màn hình. Có những cảnh tôi không thể chạy ra chạy vào vì khoảnh cách rất xa, sẽ mất rất nhiều thời gian. Và khi chị Tâm nhận lời làm NSX thì chị Tâm nói bằng giá nào cũng phải đến set quay để hỗ trợ và đồng hành với Phến để Phến có cảm giác an tâm. Tôi rất vui và cảm thấy không phải lo lắng nhiều nữa vì đã có chị Tâm ở bên cạnh. Trong lúc quay có những sự cố vì có cảnh không nằm trong tưởng tượng của Phến, nhưng khi quay qua thấy chị Tâm và xem chị Tâm xử lý sự cố trong vòng một nốt nhạc thì tôi thấy rất nhẹ nhõm".