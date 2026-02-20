Tình hình hiện tại của Á hậu Phương Nhi

Từ khi công khai mối quan hệ với thiếu gia Minh Hoàng, cuộc sống của Phương Nhi đã thay đổi đáng kể. Nếu trước đây nàng hậu còn duy trì hoạt động mạng xã hội đều đặn thì kể từ khi hẹn hò, đặc biệt sau lễ đám hỏi vào năm 2025, cô gần như "đóng băng" hoàn toàn các nền tảng cá nhân.

Đến thời điểm tổ chức đám cưới vào đầu năm 2026, cư dân mạng mới phát hiện Phương Nhi đã sử dụng một tài khoản mạng xã hội khác. Tuy nhiên, tài khoản này được để ở chế độ riêng tư, ảnh đại diện là ảnh cưới và không có bất kỳ cập nhật công khai nào.

Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng tổ chức đám cưới vào đầu năm 2026 (Ảnh: Louis Wu)

Sau đám cưới, câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất là: Phương Nhi hiện tại ra sao? Tuy nhiên, nàng hậu vẫn giữ nguyên nguyên tắc kín tiếng. Các tài khoản từng được biết đến của cô không có thêm bài đăng mới. Không chia sẻ hình ảnh đời sống hôn nhân, không cập nhật hoạt động cá nhân, Phương Nhi gần như rút khỏi nhịp của mạng xã hội.

Dù vậy, thỉnh thoảng cô vẫn "lộ diện" qua những khoảnh khắc được chia sẻ từ người quen. Gần đây nhất, Phương Nhi xuất hiện diện mạo chỉn chu, trang điểm nhẹ nhàng và trang phục thanh lịch để dự cưới. Thiếu gia Minh Hoàng tiếp tục đồng hành cùng vợ trong hoạt động này. Qua những hình ảnh hiếm hoi, có thể thấy nàng hậu vẫn giữ được nhan sắc tươi tắn, thần thái dịu dàng như trước.

Phương Nhi vẫn "đóng băng" MXH, không có bất kì chia sẻ nào sau hôn lễ (ảnh: Tổng hợp)

Trước đó, trong giai đoạn chuẩn bị kết hôn, Phương Nhi cũng gần như không tham gia các sự kiện giải trí mà chủ yếu xuất hiện trong những hoạt động liên quan đến gia đình chồng. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức kín đáo trên một hòn đảo tại Nha Trang, với quy mô riêng tư và hạn chế truyền thông. Thông tin và hình ảnh về buổi lễ chỉ được tiết lộ nhỏ giọt.

Trước đó, Phương Nhi cũng từng chia sẻ rằng cô sử dụng nhiều tài khoản phụ để theo dõi thông tin, bình luận hoặc cập nhật cuộc sống theo cách riêng. Điều này cho thấy Á hậu không hề ở ẩn mà đơn giản là chủ động chọn lọc không gian sống, tách biệt giữa đời sống riêng tư và sự chú ý của công chúng.

Việc Phương Nhi lựa chọn cuộc sống kín tiếng sau hôn nhân không quá bất ngờ, bởi từ trước đó cô đã hạn chế lộ diện trong các sự kiện giải trí. Hiện tại, dù không còn tham gia hoạt động showbiz, Phương Nhi vẫn nhận được sự quan tâm lớn mỗi khi có hình ảnh mới.

Phương Nhi đã không còn hoạt động showbiz từ sau khi đám hỏi với thiếu gia Minh Hoàng (Ảnh: Louis Wu)

Phương Nhi sống kín tiếng sau khi về làm dâu tỷ phú (Ảnh: Louis Wu)



