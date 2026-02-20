Nữ ca sĩ 9X ly hôn đúng mùng 4 Tết: “Tôi không làm tròn bổn phận 1 người vợ”

Sáng 20/2 (4 Tết), tờ Chosun đưa tin, nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Yun Tae Hwa đã ly hôn ông xã hơn 8 tuổi chỉ sau đúng 1 năm cưới.

Trên chương trình Miss Trot 4 (kênh TV Chosun) vừa lên sóng ngay trong ngày 20/2, nữ ca sĩ cũng đã lên tiếng xác nhận về cuộc hôn nhân tan vỡ với vẻ mặt buồn bã, ưu sầu: "Sau khi kết thúc Miss Trot 2, tôi đã kết hôn. Nhưng sau 1 năm chung sống, tôi đã quay về trạng thái độc thân rồi".

Đồng thời, nữ nghệ sĩ sinh năm 1990 cũng tiết lộ về nguyên nhân cô ly hôn. Theo lời Yun Tae Hwa, hôn nhân của cô đổ vỡ do vấn đề tài chính và liên quan đến việc cô không thể làm tròn bổn phận 1 người vợ: "Khi Miss Trot 2 mới khởi động, mẹ tôi không may bị đột quỵ, khiến tôi vô cùng suy sụp. Lúc đó, anh ấy (chồng cũ) đã luôn ở bên cạnh giúp đỡ và trở thành chỗ dựa tinh thần cho tôi, rồi chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Dù kết hôn nhưng tôi vẫn là trụ cột chính trong gia đình. Tôi cũng phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc mẹ mình, đồng thời lịch trình bận rộn khiến tôi không thể làm tròn bổn phận của 1 người vợ".

Yun Tae Hwa tuyên bố ly hôn ông xã ngoài ngành giải trí ngay ngày mùng 4 Tết. Ảnh: Naver

Yun Tae Hwa cho biết cô với ông xã đã thảo luận kỹ lưỡng cùng nhau và quyết định "đường ai nấy đi" để sống cuộc đời riêng của mỗi người.

Cũng trong chương trình Miss Trot vừa mới lên sóng, Yun Tae Hwa đã chọn thể hiện ca khúc Lời Sám Hối. Đây là bài hát chứa đựng nỗi hối hận khôn nguôi sau khi chia tay, vốn nổi tiếng với giọng hát đầy truyền cảm của nghệ sĩ tiền bối Choi Jin Hee. Thông qua bản nhạc buồn, Yoon Tae Hwa muốn gửi gắm tới khán giả những tâm sự chất chứa trong lòng mình bấy lâu về cuộc hôn nhân không như mơ.

Yun Tae Hwa ly hôn do vấn đề tài chính và không thể làm tròn bổn phận của 1 người vợ. Ảnh: X

Yun Tae Hwa sinh năm 1990, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 19 tuổi. Cô được công chúng xứ sở kim chi biết đến rộng rãi sau khi lọt vào Top 13 chung cuộc tại chương trình Miss Trot 2. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn nhận được những tình cảm yêu mến nồng nhiệt của khán giả sau khi tỏa sáng trên chương trình The Best K-Trot Singer.

Yun Tae Hwa tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật qua nhiều chương trình âm nhạc ăn khách tại xứ củ sâm. Ảnh: Nate

Nguồn: Chosun