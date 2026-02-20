Cả showbiz chưa thấy ai như mỹ nhân này, vào đại học bố phải theo sát canh chừng không rời nửa bước

Tại showbiz Hàn Quốc, Jung Hye Sung được biết đến là nữ diễn viên có gương mặt búp bê, vẻ đẹp trong veo chuẩn ngọc nữ. Cô từng là Hoa khôi, nữ thần sắc đẹp của Khoa Diễn xuất trường đại học Sungkyunkwan - một trong số những trường thuộc top đầu tại Hàn Quốc. Thế nhưng, nhan sắc nổi bật trời cho này lại khiến Jung Hye Sung rơi vào tình huống dở khóc dở cười.

Trong chương trình Happy Together 3 phát sóng vào mùa Tết, Jung Hye Sung chia sẻ cô từng là gương mặt nổi tiếng, được tất cả sinh viên nam của đại học Sungkyunkwan săn đón ngay từ lúc nhập học. Thấy con gái nhận được quá nhiều sự chú ý, vì lo lắng mà bố cô đã có một quyết định "đi vào lòng đất" là đích thân đón đưa con gái đi học mỗi ngày. Không chỉ vậy, bố Jung Hye Sung còn theo sát cô không rời nửa bước trong các chuyến MT (sinh hoạt ngoại khóa) của khoa. "Bố cứ đi theo canh chừng, bảo vệ tôi thế nên tôi không thể nào ở lại tiệc qua đêm trong các chuyến sinh hoạt ngoại khóa của khoa. Cứ vui chơi cùng bạn bè tới chiều là tôi phải xin phép trở về nhà cùng bố", Jung Hye Sung chia sẻ.

Trong 1 show truyền hình, Jung Hye Sung chia sẻ rằng cô được cha hộ tống đi học đại học vì quá xinh đẹp. Ảnh: Sina.

Nữ diễn viên từng là Hoa khôi, nữ thần sắc đẹp của Khoa Diễn xuất trường đại học Sungkyunkwan. Ảnh: Instagram.

Câu chuyện bảo bọc con gái của bố Jung Hye Sung khiến tất cả đồng nghiệp đều phải bật cười vì sự dễ thương và lo xa của bậc phụ huynh, đồng thời đây cũng được xem như một minh chứng cho nhan sắc nổi bật từ thời còn là sinh viên của nữ diễn viên Love in the Moonligh.

Jung Hye Sung sinh năm 1992, nổi tiếng với các phim Love in the Moonlight, Good Manager, Oh My Baby, Doubtful Victory… Cô cũng từng được khán giả yêu thích nhờ chemistry đáng yêu, tự nhiên với Gong Myung trong We Got Married - chương trình truyền hình thực tế trải nghiệm cuộc sống hôn nhân với nhân vật chính là những ngôi sao hàng đầu xứ kim chi. Hiện tại, ở tuổi 34, Jung Hye Sung có vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc. Cô được mệnh danh là "mỹ nữ ma cà rồng" của Kbiz.

Jung Hye Sung không hề có dấu hiệu già đi hay lão hóa dù đã ngoài 30 tuổi. Ảnh: Kbizoom.

Nguồn: Kbizoom



