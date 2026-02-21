Phát hiện Tóc Tiên âm thầm làm việc này khi Touliver đón Tết một mình sau ly hôn

Sau khi xác nhận ly hôn, mọi động thái liên quan đến Tóc Tiên và Touliver đều nhanh chóng trở thành chủ đề được cư dân mạng quan tâm. Đặc biệt trong dịp Tết, Tóc Tiên và Touliver chọn cách thoải mái chia sẻ cách đón năm mới theo cách khác hẳn nhau.

Những ngày đầu năm, Touliver chia sẻ loạt hình ảnh đón Tết bên gia đình tại Hà Nội sau đó anh quay lại TP.HCM tụ họp bên bạn bè thân thiết. Nam producer đăng tải khoảnh khắc quây quần bên mâm cơm, không gian nhà ấm cúng và những buổi gặp gỡ bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, có vài mâm cơm Touliver chỉ ăn một mình. Không còn khung hình đôi như những năm trước, Tết năm nay của anh mang màu sắc riêng tư và trầm lắng hơn.

Và mới đây nhất, cư dân mạng phát hiện Tóc Tiên đã âm thầm thả tim bài đăng cập nhật hoạt động ngày Tết của Touliver. Dù không để lại bình luận bất kì điều gì nhưng hành động "thả tim" vẫn đủ khiến netizen bàn tán. Dù mỗi người một nơi, việc Tóc Tiên vẫn âm thầm tương tác với bài đăng của Touliver cho thấy mối quan hệ giữa cả hai sau ly hôn không hề căng thẳng. Tóc Tiên vẫn dành sự quan tâm nhất định đối với Touliver.

Trong loạt ảnh đón năm mới của Touliver có vài bức ảnh chụp lại anh chỉ ăn uống một mình (ảnh: FBNV)

Touliver trông tươi tắn, vui vẻ hơn khi tận hưởng những ngày đầu năm (Ảnh: FBNV)

Tóc Tiên thể hiện sự dõi theo cuộc sống hiện tại của Touliver khi "thả tim" bài đăng của chồng cũ (Ảnh: Instagram nhân vật)

Tóc Tiên và Touliver bén duyên sau khi cùng tham gia một chương trình âm nhạc. Thời gian đầu hẹn hò, cả hai giữ kín chuyện tình cảm, hiếm khi nhắc đến đối phương trước truyền thông. Chỉ đến khi chính thức về chung một nhà, họ mới thoải mái hơn trong việc chia sẻ những lát cắt đời sống cá nhân.

Không xây dựng hình ảnh cặp đôi hào nhoáng hay phô trương, Tóc Tiên – Touliver ghi điểm bởi sự giản dị. Trên mạng xã hội, khán giả quen thuộc với những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày trong căn biệt thự chung: bữa cơm nhà, góc bếp, phòng thu hay những buổi tụ họp bạn bè thân thiết. Touliver nhiều lần đăng ảnh "dìm vợ" theo phong cách hài hước, còn Tóc Tiên lại gây chú ý với hình ảnh đảm đang, vào bếp chuẩn bị những bữa ăn được nhận xét chẳng khác gì nhà hàng. Chính sự tự nhiên và gần gũi ấy khiến chuyện ly hôn của họ để lại nhiều tiếc nuối. Bởi trong mắt không ít khán giả, đây từng là một trong những cặp đôi kín tiếng nhưng bền bỉ và đáng ngưỡng mộ của Vbiz.

Tóc Tiên và Touliver dành sự trân trọng và tử tế với nhau sau ly hôn (Ảnh: FBNV)

Trong tâm thư ly hôn, Tóc Tiên nói với Touliver: "Em muốn gửi lời chân thành nhất đến anh- người đồng hành 10 năm của em: Cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm qua. Không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình". Touliver cũng chia sẻ: "Gửi đến một chương đẹp đã góp phần tạo nên con người tôi của ngày hôm nay. Cảm ơn và luôn trân trọng".

Trong lần gần nhất chia sẻ về tình trạng với Touliver sau thông báo ly hôn, Tóc Tiên chia sẻ: "Tiên rất mong vị có thể thấu hiểu tất cả nội dung Tiên đã chia sẻ trong lần thông báo 2 tuần trước. Sau khi dừng lại, chúng tôi còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng lòng nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng. Và quan trọng hơn hết, chúng tôi cư xử với nhau hoàn toàn bình thường như anh em bạn bè. Tiên tha thiết thương mong mọi người tôn trọng sự riêng tư tối thiểu và không gian cá nhân của cả hai".