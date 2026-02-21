Chiều 20/2, tờ Newsen đăng tải bài viết về màn lột xác chấn động của nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Lee Se Young (phim Reply 1988). Trước kia, Lee Se Young từng bị xem là nữ diễn viên kém sắc nhất nhì showbiz xứ củ sâm. Thế nhưng, sau khi chi tới 100 triệu won (1,8 tỷ đồng) phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ gương mặt, nữ nghệ sĩ sinh năm 1989 bỗng như "biến hình" thành người khác, đồng thời trở nên xinh đẹp gấp vạn lần so với quá khứ.

Thậm chí, truyền thông Hàn Quốc cho hay, visual hiện tại của Lee Se Young còn xứng đáng được phong thần, được khen là na ná nữ thần Kpop Mijoo đến từ nhóm nhạc nữ đình đám Lovelyz.

Lee Se Young từng bị xem là nữ diễn viên xấu nhất showbiz Hàn Quốc. Ảnh: X

Nhưng sau khi chi gần 2 tỷ đồng phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ gương mặt, cô bỗng lột xác ngoạn mục thành mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Ảnh: X

Với lối trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên, Lee Se Young toát lên khí chất ngây thơ đầy cuốn hút. Ảnh: X

Truyền thông còn so sánh diện mạo hiện tại của Lee Se Young (ảnh trái) với nữ thần Kpop Mijoo. Ảnh: Naver

Chứng kiến diện mạo hiện tại của Lee Se Young, nhiều khán giả còn nói vui rằng có lẽ ngay cả người thân cũng không thể nhận ra nữ diễn viên sau màn lột xác chấn động.

Lee Se Young thổ lộ, cô từng không hài lòng với ngoại hình của bản thân, từ khuôn mặt góc cạnh cho đến đôi mắt. Chính vì lẽ đó, sao nữ Reply 1988 đã quyết định tiêm filler mũi và cắt mí mắt để trùng tu nhan sắc. Sau đó, nữ nghệ sĩ họ Lee tiếp tục chỉnh sửa khuôn mặt thêm rất nhiều lần và không ngần ngại công khai kết quả sau mỗi lần "dao kéo". Tới tháng 1/2022, cô xác nhận vừa thực hiện nâng sống mũi để có được vẻ ngoài thu hút hơn.

Chưa dừng lại ở đó, hồi năm 2024, Lee Se Young lại tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật nâng ngực và trở lên gợi cảm hơn bao giờ hết. Ngoài ra, cô còn từng hạ gò má, đồng thời tiêm botox 6 tháng/lần trong hành trình làm đẹp.

Không chỉ "đập mặt xây lại", Lee Se Young còn nâng ngực để trở nên bốc lửa và gợi cảm hơn. Ảnh: Naver

Cách đây hơn 1 năm, nữ diễn viên Reply 1988 bất ngờ đưa ra quyết định không tiến hành thêm bất kỳ ca phẫu thuật thẩm mỹ nào nữa. Ấy thế mà chỉ 1 thời gian ngắn sau đó, Lee Se Young lại bày tỏ mong muốn "dao kéo" tiếp để hoàn thiện bản thân, chẳng hạn như căng da mặt hay gọt mặt. Chia sẻ về lý do quyết định phẫu thuật thẩm mỹ liên tục, nữ nghệ sĩ họ Lee cho hay: "Tôi đã sống với khuôn mặt cũ trong hơn 20 năm rồi, giờ tôi muốn sống quãng đời còn lại với 1 khuôn mặt khác".

Lee Se Young sinh năm 1989, chính thức bước chân vào làng giải trí với tư cách diễn viên hài khi vừa tròn 22 tuổi. Tại Hàn Quốc, nữ nghệ sĩ gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng qua show hài ăn khách SNL Korea. Bên cạnh diễn hài, Lee Se Young còn ghi dấu ấn qua 1 số tác phẩm truyền hình nổi tiếng như Reply 1988, Thư Ký Kim Sao Thế... Trong vài năm trở lại đây, nữ nghệ sĩ thường xuyên đăng tải lên kênh YouTube cá nhân nhiều video chia sẻ kinh nghiệm "dao kéo" của bản thân.

Dù nghiện thẩm mỹ song Lee Se Young nhiều lần nhắc nhở người hâm mộ nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định tìm đến "dao kéo" và cần lựa chọn phương pháp thẩm mỹ an toàn. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom