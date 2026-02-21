NSND Công Lý khẳng định: "Xuân Bắc là người yêu quý tôi nhất và thương tôi nhiều nhất"

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khán giả xúc động khi Ngọc Hà - vợ của Công Lý chia sẻ khoảnh khắc Xuân Bắc ghé thăm nam nghệ sĩ tại nhà riêng. Bức ảnh giản dị cùng dòng trạng thái chân thành đã khiến nhiều người thêm cảm phục tình bạn bền bỉ suốt gần ba thập kỷ giữa hai nghệ sĩ nổi tiếng.

Clip Cục trưởng Xuân Bắc đến thăm và chúc Tết NSND Công Lý

Ngọc Hà cho biết, dù bận rộn với công việc, Xuân Bắc vẫn luôn tranh thủ ghé thăm Công Lý mỗi dịp Tết. Có năm sát 28 Tết, nam nghệ sĩ vẫn tìm đến lúc 12h đêm chỉ để trao quà và chúc mừng năm mới. "Ở bên anh Lý nhiều năm, tôi chứng kiến nhiều thăng trầm. Người đến rồi đi, nhưng đâu đó vẫn có tình cảm trân quý như là NSND Xuân Bắc", cô chia sẻ.

Công Lý và Xuân Bắc quen biết nhau gần 30 năm, từng đồng hành trong nhiều chương trình lớn, đặc biệt là Gặp nhau cuối năm - Táo Quân. Họ là cặp bạn diễn ăn ý, để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả qua hình ảnh "Bắc Đẩu - Nam Tào" mỗi dịp Tết. Ngoài đời, cả hai cũng sẵn sàng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.

Hiện tại, mỗi người một ngã rẽ. Xuân Bắc đảm nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, còn Công Lý không còn giữ chức vụ quản lý. Tuy vậy, tình bạn của họ vẫn không thay đổi. Dịp Tết nào, Xuân Bắc cũng cố gắng ghé qua thăm bạn, nếu không thể đến thì gửi quà, gửi lời hỏi han.

Xuân Bắc - Công Lý là "cặp bài trùng" Nam Tào - Bắc Đẩu trong "Táo quân"

Sau gần 3 thập kỷ, hai người nghệ sĩ vẫn giữ tình bạn đẹp đẽ, ấm áp

"Anh Bắc và Anh Lý đã biết nhau gần 3 thập kỷ rồi. Họ đã đồng hành cùng nhau trong suốt chặng đường sự nghiệp. Giờ mỗi người một nơi, anh Bắc là Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, còn anh Lý không còn giữ chức vụ gì nữa. Nhưng vào những ngày Tết, anh Bắc luôn luôn ghé qua chúc Tết anh Lý, có những năm không qua được thì sẽ gửi quà. Thật sự đó là thứ tình cảm vô cùng đáng quý giữa hai người nghệ sĩ. Anh Lý luôn luôn tự hào nói rằng: "Xuân Bắc là người yêu quý tôi nhất và thương tôi nhiều nhất". Hà rất xúc động với tình cảm của hai người nghệ sĩ", bà xã Công Lý bày tỏ.

Theo Ngọc Hà, những lần gặp gỡ ấy thường chỉ là chuyện trò giản dị, ôn lại kỷ niệm cũ và trêu đùa nhau như thuở mới vào nghề. Nhưng với Công Lý, đó là tình cảm vô cùng quý giá.