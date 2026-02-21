Pháo công khai khoảnh khắc bên bạn trai rapper?

Đầu tháng 1, Pháo từng dính nghi vấn hẹn hò với Richie D. ICY. Nữ ca sĩ khi đó đăng tải hình ảnh ôm bó hoa kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý về niềm hạnh phúc trong tình yêu, làm dấy lên đồn đoán cô đã có bạn trai mới. Không lâu sau, “team qua đường” còn chia sẻ khoảnh khắc được cho là Pháo ngồi cạnh Richie D. ICY tại một quán ăn, càng khiến tin đồn lan rộng.

Mới đây, nữ rapper sinh năm 2003 tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng clip bắt trend cùng một người đàn ông bí ẩn, kèm chú thích: “Nghe nói trend này hot”. Dù vậy, cô khéo léo dùng icon để che mặt đối phương. Điều khiến dân mạng bàn tán là ở bài đăng này, Pháo còn đính kèm một ca khúc của nam rapper sinh năm 1996. Chi tiết này khiến nhiều người cho rằng cô đang ngầm xác nhận mối quan hệ tình cảm với anh.

Pháo đăng tải khoảnh khắc bên người đàn ông giấu mặt. Nguồn: IGNV

Cư dân mạng rộ nghi vấn đó chính là rapper Richie D. ICY. Nguồn: Chụp màn hình

Pháo vướng nghi vấn hẹn hò với rapper Richie D. ICY từ tháng 1/2026. Ảnh: FBNV

Hình ảnh Pháo ngồi cạnh Richie D. ICY tại một địa điểm công cộng từng gây xôn xao. Ảnh: Tổng hợp

Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003) là một trong những nghệ sĩ Gen Z nổi bật, được đông đảo khán giả yêu thích qua loạt ca khúc như Kìa bóng dáng ai, Trúc xinh, Sợ quá cơ… Đặc biệt, bản rap Hai phút hơn từng tạo hiệu ứng bùng nổ tại nhiều quốc gia châu Á, cán mốc hơn 300 triệu lượt xem trên YouTube. Nữ rapper cũng nhận nhiều lời khen về nhan sắc ngày càng thăng hạng sau khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ mũi vào tháng 2/2025.

Đến tháng 3/2025, chuyện tình cảm giữa Pháo, Ngọc Kem và ViruSs trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Trong một buổi livestream, nữ rapper sinh năm 2003 đã trực tiếp đối chất với ViruSs về mối quan hệ của cả hai, thậm chí lên tiếng tố anh có hành vi ngoại tình, khiến dư luận xôn xao.

Pháo là nữ rapper tài năng trong showbiz, nổi lên sau khi tham gia chương trình King of Rap. Ảnh: FBNV

Richie D. ICY tên thật Dương Minh Đức Anh, sinh năm 1996, là nam rapper trẻ người Việt sống tại Melbourne (Úc). Trước khi tham gia chương trình Rap Việt mùa 3, anh từng là một lập trình viên. Richie D. ICY nổi lên từ bản hit Rolling - ca khúc này tạo nên tiếng vang lớn trong giới Underground Việt Nam. Richie D. ICY sở hữu phong cách âm nhạc catchy, dễ gây nghiện. Tại Rap Việt mùa 3, Richie D. ICY vào đội của Andree.