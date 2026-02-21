Nam diễn viên hủy cưới đột ngột đúng mùng 5 Tết

Nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Jo Bok Rae (phim Hope) lên kế hoạch tổ chức hôn lễ vào ngày 21/2 (5 Tết) hôm nay. Công chúng xứ củ sâm từng rất hóng chờ đám cưới này do đây là chuyện vui của làng giải trí Kbiz ngay dịp đầu năm mới 2026.

Thế nhưng ngay trong sáng 21/2, Jo Bok Rae bất ngờ tuyên bố hủy cưới, khiến toàn cõi mạng không khỏi ngỡ ngàng. Chia sẻ với truyền thông, BH Entertainment - Công ty quản lý của Jo Bok Rae, vừa thông báo lý do khiến nam diễn viên đột ngột hủy đám cưới: "Lễ cưới của Jo Bok Rae dự kiến tổ chức vào ngày hôm nay. Thế nhưng, mọi chuyện không thể tiến hành đúng theo kế hoạch vì lý do cá nhân và hoàn cảnh riêng của 2 bên gia đình. Về lịch trình đám cưới cụ thể, chúng tôi quyết định sẽ thảo luận lại và đưa ra thông báo sau".

Tuyên bố mới đây từ phía tài tử họ Jo càng khiến công chúng thêm phần hoang mang, không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với nam diễn viên.

Jo Bok Rae đột ngột hủy cưới ngay trong ngày 5 Tết. Đáng nói, ban đầu anh định tổ chức hôn lễ vào ngày hôm nay. Ảnh: Naver

Trước đó, Jo Bok Rae đã đăng ký kết hôn với bà xã vào năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 vào thời điểm đó nên cặp đôi chưa thể tổ chức lễ cưới. Thay vào đó, nam diễn viên Hope và bà xã chỉ tổ chức 1 buổi gặp mặt thân mật có sự tham gia của 2 bên gia đình để kết duyên vợ chồng. Cặp đôi vỡ òa đón 2 con (1 trai, 1 gái) chào đời lần lượt vào các năm 2023 và 2025.

Jo Bok Rae và vợ sau đó lên kế hoạch tổ chức hôn lễ vào tháng 2 năm nay để kỷ niệm hành trình tình yêu của họ. Trong buổi phỏng vấn tuyên truyền cho bộ phim The Informant hồi tháng 12 năm ngoái, Jo Bok Rae đã có những chia sẻ gây chú ý liên quan tới hôn lễ: "Tôi từng nghĩ việc công khai rộng rãi chuyện kết hôn là có hơi quá đà. Nhưng rồi tôi vẫn muốn thông báo cho các bạn biết rằng, chúng tôi sẽ tổ chức 1 lễ cưới chính thức vào tháng 2/2026". Tuy nhiên, tới nay anh lại bất ngờ tuyên bố hủy hôn lễ đột ngột ngay trong ngày trọng đại. Điều này đã gây ra nhiều lo lắng và tò mò cho người hâm mộ xứ củ sâm.

Công chúng hoang mang, lo lắng khi Jo Bok Rae đột ngột hủy đám cưới ngay trong ngày trọng đại. Ảnh: X

Jo Bok Rae sinh năm 1986, chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 24 tuổi. Anh nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả qua loạt phim truyền hình lẫn điện ảnh đình đám như Yongpal, Hope,... Trong những năm trở lại đây, nam tài tử tiếp tục tỏa sáng ở các tác phẩm ăn khách gồm Our Beloved Summer, Moving,...

Jo Bok Rae khẳng định tên tuổi qua nhiều bộ phim ăn khách của làn sóng Hallyu. Ảnh: Naver

Nguồn: Sports Chosun