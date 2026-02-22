Sáng 22/2, tờ Koreaboo đưa tin, Lisa (BLACKPINK) vừa xuất hiện trong bữa tiệc tại 1 hộp đêm nổi tiếng ở Bali (Indonesia). Được biết, nữ ca sĩ đang tranh thủ nghỉ ngơi, xả stress sau khi cùng BLACKPINK hoàn thành tour diễn vòng quanh thế giới mang tên DEADLINE.

Trong lần lộ diện mới đây, màn tương tác giữa Lisa - DJ Disco Lines đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng và trở thành chủ đề gây bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn mạng. Trước ống kính, nam DJ sinh năm 1999 đã không ngần ngại đưa tay chạm lên mặt Lisa và giúp cô nốc hết 1 chai đồ uống. Em út BLACKPINK còn dựa sát rạt về phía đàn em kém 2 tuổi trong khi nam DJ này đang hỗ trợ cô hết mình.

Từ đây, tờ Koreaboo và công chúng đồng loạt đặt ra nghi vấn Lisa đã chia tay CEO giàu có Frédéric Arnault cho nên nữ ca sĩ mới có thể thoải mái thân mật, sát rạt vào người khác giới ngay giữa buổi tiệc. Trước đó, trong màn tương tác với người hâm mộ trên mạng xã hội, Lisa không ngần ngại tiết lộ chuyện cô không được ăn socola trong ngày Lễ tình yêu Valentine. Việc em út "Hắc Hường" không còn được nhận socola từ Frédéric Arnault càng khiến tin đồn cặp đôi đã tan vỡ lan nhanh như tên bắn.





Lisa thân mật sát rạt với 1 nam DJ trong 1 bữa tiệc ở Bali mới đây, làm rộ lên nghi vấn cô đã trở lại thời kỳ độc thân. Ảnh: X

Trước đó, Lisa cho biết cô không được ăn socola trong ngày Lễ tình yêu năm nay. Ảnh: X

Mối quan hệ giữa Lisa và Frédéric Arnault liên tục chiếm sóng truyền thông trong suốt thời gian qua. Ảnh: Naver

Tính tới thời điểm hiện tại, cả Lisa lẫn quý tử nhà tỷ phú giàu nhất nhì thế giới vẫn chưa chính thức lên tiếng về nghi vấn chia tay đang rầm rộ khắp cõi mạng.

Lisa - Frédéric lần đầu dính nghi vấn tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của "team qua đường" ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ.

Trước khi dính nghi vấn chia tay, Lisa và quý tử nhà tỷ phú liên tục được bắt gặp xuất hiện bên nhau trong các buổi hẹn hò ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần gặp gỡ bố mẹ 2 bên gia đình, khiến tin đồn họ sắp sửa tổ chức hôn lễ từng rộ lên trên mạng xã hội 1 thời.

Gần đây nhất, vào hồi tháng 10 năm ngoái, Lisa đã lặn lội từ Cao Hùng tới Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) để tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn bên bạn trai nhà tỷ phú ngay sau khi hoàn thành 2 đêm concert DEADLINE. Nguồn tin của kênh truyền thông TVBS còn cho biết thêm, em út BLACKPINK di chuyển bằng chuyên cơ riêng để tới gặp gỡ người yêu sau nhiều ngày xa cách.

Dựa trên việc Lisa - Frédéric Arnault từng có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau, nên nếu họ thực sự chia tay thật thì sẽ để lại nỗi tiếc nuối lớn trong lòng người hâm mộ.

Truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) công bố hình ảnh chiếc chuyên cơ riêng chở Lisa đi hẹn hò con trai nhà tỷ phú hồi tháng 10 năm ngoái. Ảnh: X

Lisa đi nghỉ dưỡng cùng gia đình Frédéric Arnault hồi tháng 8/2024. Ảnh: Newsen

Trước đó, nàng rapper "Hắc Hường" đã đưa thái tử đế chế xa xỉ về ra mắt gia đình hồi tháng 9/2023. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo