Đây mà là SOOBIN ư!

Hoạt động nghệ thuật nghiêm túc và chăm chỉ, SOOBIN đang là ca sĩ sáng giá và được đông đảo khán giả yêu mến. Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ lại loạt ảnh từ năm 2013 ghi lại khoảnh khắc SOOBIN xuất hiện tại một trường học để trao giải.

Trong loạt ảnh được lan truyền, SOOBIN mặc áo màu đen, liên tục cười tươi và gần gũi giao lưu với khán giả. Không ít người nhận xét, dù đã hơn một thập kỷ trôi qua, đường nét gương mặt của nam ca sĩ vẫn gần như không thay đổi.

Thời điểm năm 2013, SOOBIN vẫn đang trên hành trình khẳng định tên tuổi trong làng nhạc Việt. Anh được biết đến nhiều trong giới underground và dần gây chú ý nhờ chất giọng ngọt ngào. Những lần xuất hiện tại các sự kiện trường học, giao lưu cùng học sinh - sinh viên cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ trẻ năng động, gần gũi và đầy nhiệt huyết.

Khoảnh khắc cũ từ năm 2013 khi SOOBIN xuất hiện tại một trường học bất ngờ viral trên mạng xã hội. Ảnh: MXH

Loạt ảnh này còn là minh chứng cho hành trình đáng nhớ của SOOBIN suốt hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: MXH

Về đời tư, dù hoạt động nghệ thuật sôi nổi nhiều năm qua nhưng SOOBIN vẫn khá kín tiếng. Nam ca sĩ sinh năm 1992 từng nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò với các mỹ nhân trong showbiz Việt, song anh chưa từng chính thức xác nhận bất kỳ mối quan hệ nào.

Cuối năm 2025, mạng xã hội bất ngờ rộ tin đồn SOOBIN đang bí mật tìm hiểu một cô gái sinh năm 2004. Thông tin này lan truyền chóng mặt trên TikTok, thậm chí có tài khoản còn khẳng định cả hai đã âm thầm hẹn hò một thời gian và duy trì lịch gặp gỡ định kỳ. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi xuất hiện, bài đăng đã bị gỡ khỏi nền tảng.

Dẫu vậy, câu chuyện vẫn tiếp tục được cư dân mạng bàn tán sôi nổi trên Threads. Trên Instagram, “thám tử mạng” còn soi ra việc giọng ca 9x thả tim một số bài đăng của tài khoản được cho là bạn gái tin đồn.

SOOBIN từng vướng nghi vấn hẹn hò với loạt mỹ nhân trong showbiz Việt. Ảnh: MXH

SOOBIN sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, từ nhỏ đã được học đàn bầu và định hướng trở thành nhạc công. Bố của anh là Huỳnh Tú. Nam ca sĩ được cha trực tiếp chỉ dạy nhiều kiến thức nền tảng về âm nhạc như chơi nhạc cụ, hòa âm phối khí và cả chất liệu âm nhạc dân gian.

SOOBIN từng theo học chuyên ngành piano trước khi rẽ hướng sang theo đuổi R&B và hip hop. Bước ngoặt lớn đến khi anh tham gia The Remix, từ đó bắt đầu được chú ý rộng rãi và ghi dấu ấn với loạt ca khúc ballad.

Khi góp mặt trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, SOOBIN tiếp tục gây ấn tượng mạnh và được khán giả ưu ái gọi là chiến thần X-part nhờ những đoạn nhạc do anh tự viết thêm trong các tiết mục như Trống cơm, Mẹ yêu con hay Là anh đó. Những phần sáng tạo này góp phần làm mới tác phẩm và thể hiện rõ màu sắc âm nhạc riêng của anh.

Sau khi tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, SOOBIN nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Ảnh: FBNV