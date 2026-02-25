Hoa hậu Đoàn Thiên Ân được đông đảo khán giả biết tới sau khi xuất sắc giành được ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Người đẹp sinh năm 2000 đại diện của Việt Nam tham gia Miss Grand International và lọt Top 20 chung cuộc.

Mới đây, chuyên trang phê bình độc lập của Mỹ TC Candler thông báo Hoa hậu Đoàn Thiên Ân lọt trong Top 100 gương mặt đẹp nhất Thế giới 2026. Trước Hoa hậu gen Z, nhiều nghệ sĩ của Việt Nam cũng nằm trong danh sách này như Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Lê Huỳnh Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc, Hùng Huỳnh, Jack.

Đoàn Thiên Ân là gương mặt tiếp theo của Việt Nam lọt vào đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Ảnh: TC Candler

Đây là lần đầu tiên Hoa hậu Đoàn Thiên Ân được đề cử trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Ảnh: FBNV

Trước đó nhiều người nổi tiếng như Hoa hậu Kỳ Duyên, Lê Huỳnh Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc, Hùng Huỳnh và Jack cũng góp mặt trong danh sách đề cử năm nay của TC Candler. Ảnh: Tổng hợp

Từng phải hứng chịu không ít lời chê bai về ngoại hình trong những ngày đầu bước chân vào showbiz, Đoàn Thiên Ân nay khiến nhiều người bất ngờ khi chính thức góp mặt trong Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026.

Chính Thiên Ân từng chia sẻ có giai đoạn cân nặng của cô chạm mốc 75kg, con số khiến cô trở thành tâm điểm của những lời miệt thị ngoại hình. Không chỉ áp lực về cân nặng, nàng hậu còn phải đối mặt với tình trạng rạn da – hệ quả phổ biến sau quá trình tăng giảm cân nhanh. Những khuyết điểm này từng khiến cô tự ti, thu mình và ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và nỗ lực thay đổi bản thân, Thiên Ân dần lấy lại sự tự tin và khẳng định hình ảnh ngày càng thăng hạng của mình.

Đoàn Thiên Ân từng tâm sự về chuyện cân nặng: "Do giảm cân nhanh quá, tôi bị rạn da ở vùng ngực. Tôi từng tự ti với khuyết điểm của bản thân, không dám đi thi. Sau đó được mọi người xung quanh động viên, tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam để thoát khỏi vùng an toàn. Sau vòng sơ khảo, tôi cũng nhận được những bình luận chưa tích cực về vóc dáng. Do đó, tôi muốn nhắn nhủ mọi người - những ai đang bị body shaming - hãy yêu bản thân". Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã tập luyện chăm chỉ để có vóc dáng thon gọn như hiện tại.

Đoàn Thiên Ân từng bị miệt thị ngoại hình vì chuyện cân nặng. Ảnh: Tổng hợp

Thời điểm mới đăng quang, người đẹp đối diện với không ít lời bình phẩm về nhan sắc. Ảnh: FBNV

3 năm sau khi đăng quang Hoa hậu, cô ngày càng mặn mà và thăng hạng nhan sắc. Ảnh: FBNV

Về đời tư, nàng hậu gen Z vướng nghi vấn hẹn hò với Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Từ giữa năm 2024, cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, chương trình giải trí khiến cư dân mạng đặt dấu hỏi về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp.

Tin đồn bắt đầu rộ lên khi mạng xã hội lan truyền thông tin Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân bị bắt gặp sánh đôi tại một quán bar ở TP.HCM với phong cách ăn mặc nổi bật, gợi cảm. Kể từ đó, netizen tích cực “soi” thêm loạt chi tiết như việc cả hai đi du lịch cùng thời điểm, sử dụng đồ đôi và thường xuyên xuất hiện chung trong nhiều khung hình. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận, mối quan hệ giữa hai nàng hậu vẫn liên tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.