Gia đình nói gì về mối quan hệ của Dương Domic và Linh Ka?

Vài ngày trước, cư dân mạng xôn xao nghi vấn Dương Domic và Linh Ka đón Tết cùng với nhau. Nguyên do vì trên mạng xã hội, cả hai chia sẻ khoảnh khắc check-in bên tường gạch cũ. Tuy nhiên số khác lại phủ nhận và cho rằng background của cả hai khác nhau, bức tường này cũng xuất hiện ở nhiều vùng quê.

Mới đây, cư dân mạng tiếp tục đổ dồn sự quan tâm vào bình luận được cho là dì của Dương Domic. Khi một netizen cho rằng Linh Ka ăn Tết chung cùng với nam ca sĩ, đã được ra mắt gia đình, tài khoản MXH người thân của anh đã phủ nhận, cho biết chưa một ai được dẫn về ra mắt. Cô cho biết khi được Dương Domic giới thiệu rõ ràng thì mối quan hệ đó mới là chính thức.

Người này cho hay: "Con nói dễ thương quá. Nhưng từ trước đến giờ Dương chưa từng dẫn ai về nhà hay chính thức giới thiệu với gia đình hết. Hiện tại, với gia đình thì Dương vẫn chưa có người yêu. Khi nào Dương đưa bạn gái về ra mắt, giới thiệu rõ ràng thì lúc đó gia đình mới biết và công nhận con nhé".

Dương Domic và Linh Ka vướng nghi vấn đón Tết chung với nhau. Ảnh: FBNV

Dì của Dương Domic lên tiếng cho biết anh chưa từng giới thiệu hay đưa ai về ra mắt với gia đình. Ảnh: Chụp màn hình

Thời gian qua, Dương Domic liên tục bị gọi tên vì loạt “hint” hẹn hò với Linh Ka khiến mạng xã hội dậy sóng. Cư dân mạng soi ra từ năm 2024, nam ca sĩ thường xuyên thả tim vào các bài đăng, hình ảnh của Linh Ka, làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ đặc biệt giữa hai người.

Không dừng lại ở đó, các “thám tử mạng” còn phát hiện cả hai sở hữu nhiều món đồ giống hệt nhau, từ vòng tay, đồng hồ, tai nghe, nón lưỡi trai cho đến trang phục. Mỗi khi Linh Ka diện một item nào đó, không lâu sau lại thấy Dương Domic xuất hiện với món đồ tương tự. Dù cả hai đăng tải hình ảnh ở những thời điểm khác nhau, cư dân mạng vẫn nhanh chóng tổng hợp và chỉ ra những điểm trùng hợp đáng chú ý.

Đáng nói, vào tháng 11/2024, mạng xã hội từng lan truyền loạt ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc Dương Domic và Linh Ka hẹn hò lúc đêm muộn. Trong ảnh chụp từ phía sau, một cặp đôi sánh vai đi dạo trên phố. Dựa vào chiều cao và chiếc nón lưỡi trai quen thuộc, nhiều người tin rằng nhân vật nam chính là Dương Domic. Trong khi đó, trang phục của cô gái được cho là trùng khớp với bộ đồ Linh Ka từng đăng tải trước đó, càng khiến nghi vấn hẹn hò thêm phần rầm rộ.

Vào đầu tháng 12/2025, khoảnh khắc cặp đôi được cho là Dương Domic và Linh Ka cùng sải bước trên phố gây xôn xao. Ảnh: MXH

Hồi tháng 11/2024, cư dân mạng cũng lan truyền loạt ảnh bắt gặp Dương Domic và Linh Ka hẹn hò giữa đêm. Ảnh: MXH

Trước khi vướng nghi vấn tình cảm với Dương Domic, Linh Ka từng khiến dư luận xôn xao khi bị đồn hẹn hò với Will. Từ năm 2019, cư dân mạng đã soi ra nhiều chi tiết cho thấy cả hai có chuyến du lịch tại Singapore cùng thời điểm. Dù chưa một lần chính thức xác nhận mối quan hệ, nhưng những màn tương tác trên mạng xã hội cùng loạt khoảnh khắc bị bắt gặp ngoài đời đã khiến netizen gần như tin rằng Linh Ka và Will từng có khoảng thời gian gắn bó.