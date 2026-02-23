Jang Won Young hãy dừng lại trước khi quá muộn!

Sở hữu visual tựa búp bê và vóc dáng chuẩn đến từng milimet, Jang Won Young hiện được tung hô là "Công chúa đẹp nhất Kpop", nữ thần thế hệ mới của showbiz xứ kim chi. Tuy nhiên, thời gian qua, Jang Won Young vướng tranh cãi không hồi kết lạm dụng thẩm mỹ quá đà. Nữ idol được cho là nghiện bơm môi đến mức làm gương mặt mất đi sự hài hòa, khuôn miệng không còn linh hoạt như trước. Khi cô nói hoặc cười, vùng da quanh môi không chuyển động tự nhiên, tạo cảm giác đơ cứng như "tượng sáp" khiến ai cũng ái ngại.

Đến ngày 23/2, tờ KoreaBoo đưa tin Jang Won Young tiếp tục bị nghi vấn can thiệp "dao kéo" vùng mũi. Tham dự sự kiện của thương hiệu Miu Miu tại Seoul (Hàn Quốc), nữ ca sĩ sinh năm 2004 gây choáng ngợp với diện mạo hoàn hảo, lung linh như thiên thần. Tuy nhiên, không ít người lại cảm thấy chiếc mũi của Jang Won Young khá lạ, với phần sóng mũi cao thẳng, đầu mũi dài hơn, cánh mũi thon nhỏ hơn trước.

Diện mạo của Jang Won Young tại sự kiện của thương hiệu Miu Miu gây bàn tán. Ảnh: KoreaBoo.

Jang Won Young bị dân tình soi có chiếc mũi hơi lạ, nghi vấn đã lại can thiệp thẩm mỹ chỉnh sửa nhan sắc. So với trước đây, chiếc mũi hiện tại của "công chúa Kpop" được cho là thon nhỏ, cao thẳng, đầu mũi dài hơn trước. Ảnh: KoreaBoo.

Ngay lập tức, chủ đề về chiếc mũi của nữ thần tượng lại trở thành tâm điểm bàn tán và lo lắng của người hâm mộ. Không ít người cho rằng dáng mũi mới sau "dao kéo" rất phù hợp với gương mặt của Jang Won Young.

Bên cạnh đó, cũng có netizen lo ngại trước tần suất thẩm mỹ, tiêm filler liên tục của Jang Won Young và nhận định cô đang làm đẹp hơi quá mức cần thiết. Với việc có dấu hiệu nghiện "dao kéo" như hiện tại, cư dân mạng đánh giá nếu Jang Won Young không biết dừng lại cô sẽ từ "búp bê sống" trở thành "búp bê silicon", mất sạch những nét tự nhiên của mình.

Jang Won Young vốn có đôi môi mỏng, nhưng dần dày lên theo thời gian. Điều này làm dấy lên nghi vấn cô tiêm filler môi. Ảnh: Pann



Nữ idol gen Z lạm dụng thẩm mỹ quá đà khiến đôi môi càng lúc càng gượng gạo, đơ cứng bất thường và không còn cử động linh hoạt. Clip: X

Jang Won Young sinh năm 2004, được biết đến rộng rãi với tư cách là cựu thành viên của nhóm nhạc dự án IZ*ONE và hiện là thành viên của nhóm nhạc nữ IVE. Năm 2018, Jang Won Young đại diện cho Starship Entertainment tham gia chương trình sống còn Produce 48. Với chiều cao nổi bật và tài năng trình diễn, cô đã giành được vị trí số 1 trong đêm chung kết và ra mắt với vai trò center của IZ*ONE.

Sau khi IZ*ONE tan rã vào năm 2021, Jang Won Young trở về Starship Entertainment và tiếp tục ra mắt với nhóm nhạc nữ IVE. Cô tiếp tục đảm nhận vị trí center và nhanh chóng trở thành một trong những "it-girl" (cô gái nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn) của thế hệ thần tượng thứ 4.

Ngoài các hoạt động nhóm, Jang Won Young còn rất thành công với vai trò cá nhân. Cô từng làm MC cho chương trình âm nhạc Music Bank và là đại sứ cho nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm danh tiếng như Miu Miu và Innisfree. Cô cũng tham gia viết lời cho một số ca khúc của IVE. Jang Won Young được mệnh danh là "công chúa Kpop" do có vẻ đẹp hoàn hảo, tính cách tích cực, chuyên nghiệp được nhiều người yêu mến.

Jang Won Young vững vàng ngôi vị "công chúa Kpop" hot nhất gen 4. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo