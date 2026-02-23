Bắt khẩn cấp nam ca sĩ kiêm “anh sếp showbiz” ngay đầu năm mới

Chiều 23/2, tờ The Fact đưa tin, nam ca sĩ kiêm CEO JAKOPS cùng 3 người khác vừa bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ khẩn cấp với cáo buộc vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy. Theo nguồn tin, JAKOPS bị phát hiện tàng trữ trái phép cocain và cần sa trong cuộc khám xét của cảnh sát tại 1 khách sạn ở tỉnh Aichi. Cơ quan chức năng hiện đang tiến hành điều tra làm rõ về cách thức tiếp nhận và nguồn gốc của số ma túy nói trên.

3 người khác cũng bị bắt giữ cùng JAKOPS với cáo buộc vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy trong cuộc đột kích của cảnh sát. Nguồn tin hé lộ, 3 người này là nhân viên đến từ 1 công ty giải trí lớn tại Nhật Bản.

Vụ bắt giữ xảy ra ngay sau khi JAKOPS tham dự concert của nhóm nhạc nữ đình đám XG tại thành phố Nagoya vào ngày 22/2 mới đây. JAKOPS chính là ông bầu kiêm nhà sản xuất của XG.

JAKOPS vừa bị bắt giữ khẩn cấp ngay đầu năm mới với cáo buộc tàng trữ ma túy. Ảnh: X

Ngay trong chiều 23/2, phía XGLAX - công ty do JAKOPS sáng lập đã có động thái phản hồi đầu tiên sau khi nam ca sĩ kiêm chủ tịch showbiz sinh năm 1986 bị bắt giữ khẩn cấp vì liên quan tới chất cấm. Theo đó, đại diện từ XGLAX đã lên tiếng 1 cách dè dặt khi trả lời với trang tin Star News của Hàn Quốc: "Chúng tôi hiện đang cố gắng xác minh tình hình".

Thông tin JAKOPS bị bắt giữ khẩn cấp trong ngày 23/2 đã gây rúng động truyền thông và mạng xã hội châu Á, âu cũng là bởi XG hiện đang rất thành công, nhận được sự quan tâm lớn trên diện rộng.

Phía JAKOPS đã có động thái phản hồi đầu tiên sau khi nam nghệ sĩ bị bắt. Ảnh: Naver

JAKOPS sinh năm 1986, mang trong mình 2 dòng máu. Anh có cha là người Hàn Quốc và mẹ đến từ Nhật Bản. JAKOPS ra mắt làng giải trí với tư cách thành viên của nhóm nhạc nam Kpop Dalmatian (DMTN). Khi ấy, nam ngôi sao dùng nghệ danh Simon. Sau khi nhóm tan rã, anh chuyển sang hoạt động với vai trò nhà sản xuất âm nhạc. Tới năm 2017, nam ca sĩ thành lập hãng đĩa XGLAX và nắm giữ chức vụ CEO. 5 năm sau đó, JAKOPS cho ra mắt nhóm nhạc XG. XG gồm các thành viên người Nhật Bản nhưng lại hoạt động ở thị trường Hàn Quốc. Đến nay, XG đã gặt hái được nhiều thành công vang dội, đạt được sự nổi tiếng rộng khắp.

JAKOPS là ông bầu kiêm nhà sản xuất của nhóm nhạc đang rất hot hiện nay XG. Ảnh: X

JAKOPS từng hoạt động trong nhóm nhạc Kpop Dalmatian và dùng nghệ danh Simon. Ảnh: X

Nguồn: The Fact