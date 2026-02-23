Trương Bá Chi cho nhân viên nghỉ nguyên lương 1 tháng

Dịp Tết Nguyên đán 2026, Trương Bá Chi chủ động cho công ty ngừng hoạt động trọn tháng 2. Toàn bộ nhân viên được nghỉ có hưởng lương, đồng thời nhận phong bao lì xì giá trị cao như phần thưởng đầu năm. Nữ diễn viên cũng hủy toàn bộ lịch trình cá nhân trong tháng, chấp nhận thiệt hại thu nhập để các nhân viên của mình có thêm thời gian đoàn tụ gia đình.

Trương Bá Chi luôn chăm sóc các con cẩn thận. (Ảnh: Weibo)

Quyết định thưởng đặc biệt cho bản thân và nhân viên của Trương Bá Chi cũng khẳng định rõ mục tiêu cuộc sống mà cô luôn theo đuổi nhiều năm qua là gắn kết gia đình. Trong kì nghỉ Tết này, cô đã bay sang Australia để đồng hành cùng con trai lớn Lucas Tạ Chấn Hiên trước thềm vào đại học, đồng thời đưa con trai Quintus, Marcus đi các khu vui chơi.

Hai mẹ con Trương Bá Chi được nhiều khán giả hâm mộ bắt gặp khi mua sắm nội thất, thực phẩm ở Australia với phong cách giản dị đời thường. Trên mạng xã hội, cô còn hài hước tự trào: "Ở đây hơn 20 ngày, tôi sắp biến thành quả bóng bowling rồi…". Đồng thời người đẹp cho cho biết cô sẽ phải tập luyện để nhanh chóng lấy lại vóc dáng khi quay về Hong Kong (Trung Quốc) làm việc.

Theo nguồn tin của truyền thông, Lucas đã nhận được thư trúng tuyển từ Đại học Sydney và Học viện Âm nhạc Australia. Ngày cậu bé ra sân bay đi nhập học, Trương Bá Chi tự tay kiểm tra hành lý gồm 6 vali, 2 ba lô giúp con. Từ khi sinh con đến nay, nữ diễn viên luôn chăm sóc các con chu đáo. Khi các bé còn nhỏ, cô dần như biến mất khỏi làng giải trí để lo lắng cho con, thay phần Tạ Đình Phong. Điều này đã được bố mẹ chồng cô hết lời khen ngợi.

Trương Bá Chí cùng chuẩn bị cuộc sống du học cho con trai ở Austraila. (Ảnh: Weibo)

Những năm gần đây, Trương Bá Chi không còn hoạt động dày đặc trong lĩnh vực điện ảnh, nhưng lại ghi dấu ấn ở mảng thương mại điện tử và thời trang. Các buổi bán hàng trực tuyến của cô có doanh thu rất cao. Năm 2025, nữ diễn viên từng thưởng Tết hậu hĩnh và đưa toàn bộ nhân viên đi du lịch. Trước đó, năm 2020 là thời điểm dịch bệnh khiến nhiều cửa hàng lao đao, cô chấp nhận tự gánh lỗ để nhân viên tại cửa hàng ở Trung Hoàn ở Hong Kong (Trung Quốc) được nghỉ một tháng tránh dịch nhưng vẫn có lương.