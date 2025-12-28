Trương Bá Chi 45 tuổi: Mặc áo thun là không hề giống mẹ 3 con: Bí quyết nằm ở 1 loại hạt giúp da căng bóng, tóc chắc khỏe

Ở tuổi 44, Trương Bá Chi xuất hiện trên phố với áo thun đơn giản, quần yoga ôm gọn dáng người, gương mặt gần như không trang điểm cầu kỳ. Không váy vóc lộng lẫy, không phụ kiện đắt tiền, nhưng hình ảnh ấy lại khiến nhiều người phải nhìn lại lần nữa: đây thật sự là một bà mẹ ba con đã bước sang tuổi U50?

Không cần đến ánh đèn sân khấu hay thảm đỏ, Trương Bá Chi trong khoảnh khắc đời thường vẫn toát lên vẻ trẻ trung, khỏe khoắn và đầy sức sống. Và đằng sau vẻ ngoài "không giống mẹ bỉm" ấy là một lối sống rất kỷ luật, đặc biệt là thói quen ăn uống âm thầm nhưng bền bỉ suốt nhiều năm.

Phong cách giản đơn nhưng "trẻ như gái đôi mươi"

Trương Bá Chi không phải tuýp phụ nữ càng lớn tuổi càng cố ăn mặc trẻ trung. Ngược lại, cô chọn những trang phục cực kỳ cơ bản: Áo thun trơn, quần tập yoga, giày bệt hoặc sneaker. Chính sự tối giản này lại làm nổi bật vóc dáng gọn gàng, làn da mịn và thần thái nhẹ nhõm – thứ rất khó có được nếu cơ thể và tinh thần không thực sự khỏe mạnh.

Nhiều người nhận xét, Trương Bá Chi trông không hề gồng gánh việc "chống lão hóa". Cô giống như một người phụ nữ đang sống đúng với nhịp sinh học của cơ thể mình, chấp nhận tuổi tác nhưng không buông xuôi bản thân.

Bí quyết vàng: Ăn hạt mè đen mỗi sáng để bổ sung collagen tự nhiên cho da và tóc

Điều khiến nhiều phụ nữ bất ngờ là bí quyết giữ nhan sắc của Trương Bá Chi không nằm ở mỹ phẩm đắt tiền, mà bắt đầu từ… nhà bếp.

Cô từng chia sẻ, trong nhiều năm liền, mè đen là thực phẩm gần như không thể thiếu trong chế độ ăn. Mỗi sáng, cô thường dùng mè đen xay nhuyễn pha uống, hoặc nặn thành viên nhỏ ăn cùng nước ấm. Thói quen này được duy trì đều đặn, không gián đoạn, kể cả khi lịch trình bận rộn.

Theo quan niệm dưỡng sinh phương Đông, mè đen có tác dụng bổ gan thận, nuôi dưỡng tóc và da từ bên trong. Dưới góc độ dinh dưỡng hiện đại, mè đen giàu vitamin E, kẽm, axit béo tốt và các chất chống oxy hóa - những yếu tố giúp cơ thể tự kích thích sản sinh collagen, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào collagen bổ sung từ bên ngoài.

Với Trương Bá Chi, việc ăn mè đen không phải để "đẹp nhanh", mà để duy trì độ bền của làn da và mái tóc theo thời gian. Cô từng nói, tóc chắc khỏe, ít gãy rụng và da giữ được độ căng là những thay đổi rõ ràng nhất sau nhiều năm duy trì thói quen này.

Ngoài tác dụng với da và tóc, mè đen còn chứa phytoestrogen - hợp chất có cấu trúc gần giống estrogen tự nhiên. Đây là lý do vì sao thực phẩm này đặc biệt được phụ nữ ngoài 40 ưa chuộng, khi nội tiết bắt đầu dao động mạnh.

Việc bổ sung đều đặn mè đen giúp cơ thể ổn định hơn về hormone, từ đó gián tiếp cải thiện tình trạng da xỉn màu, chảy xệ hay tóc mỏng – những dấu hiệu thường bị gán cho "tuổi trung niên".

Không chỉ đẹp nhờ ăn hạt - Cách chăm da "chuẩn sao" của Trương Bá Chi cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ

Dinh dưỡng chỉ là một phần. Trương Bá Chi nổi tiếng là người chống nắng rất kỹ, gần như tuyệt đối không để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng gắt. Cô ưu tiên che chắn bằng quần áo, mũ, kính và dưỡng ẩm đầy đủ thay vì phụ thuộc quá nhiều vào mỹ phẩm trang điểm.

Với cô, giữ collagen không nằm ở việc "bù đắp" sau khi da đã tổn thương, mà là ngăn da mất collagen ngay từ đầu. Đó cũng là lý do làn da của Trương Bá Chi được nhận xét là mịn, đều màu và ít nếp nhăn hơn nhiều người cùng tuổi.

Tâm lý tích cực và lối sống lành mạnh - Chìa khóa dài lâu cũng được Trương Bá Chi duy trì

Sau nhiều biến cố hôn nhân và áp lực từ dư luận, Trương Bá Chi chọn cách sống kín tiếng, tập trung vào con cái và bản thân. Cô duy trì yoga, vận động nhẹ nhàng, ăn uống điều độ và ngủ đủ giấc - những điều tưởng chừng rất "đời thường" nhưng lại là nền tảng quan trọng nhất của vẻ ngoài trẻ lâu.

Trương Bá Chi từng chia sẻ, phụ nữ càng lớn tuổi càng không nên tự gây áp lực phải níu kéo tuổi xuân, mà nên học cách chăm sóc cơ thể như một người bạn đồng hành lâu dài.

Có thể nói, không phải mỹ phẩm đắt tiền, không cần ăn kiêng khắc nghiệt hay phẫu thuật thẩm mỹ, Trương Bá Chi giữ được vẻ trẻ trung ở tuổi 44 nhờ:

Duy trì thói quen ăn mè đen mỗi ngày để nuôi dưỡng da và tóc từ bên trong

Chống nắng nghiêm túc để bảo toàn collagen

Lối sống điều độ, vận động nhẹ nhàng

Tinh thần ổn định, không tự gây áp lực vì tuổi tác

Có lẽ vì thế, chỉ với áo thun và quần yoga, Trương Bá Chi vẫn đủ khiến người ta quên mất cô là một bà mẹ ba con – không phải vì cô "trẻ mãi không già", mà vì cô già đi một cách rất đẹp.