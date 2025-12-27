Nấu cơm bằng loại nước trắng đục này tốt gấp vạn lần nước lọc: Cơm ngon, dưỡng da, ngừa nhiều bệnh tật

Dùng một loại nước trắng đục quen thuộc để thay thế nước lọc khi nấu cơm đang trở thành bí quyết chăm sóc sức khỏe của nhiều gia đình hiện đại. Loại nước "thần kỳ" này chính là sữa đậu nành. Sự kết hợp giữa sữa đậu nành và gạo không chỉ tạo nên hương vị dẻo thơm khó cưỡng mà còn mang lại giá trị dinh dưỡng vượt trội, giúp dưỡng da và đẩy lùi nhiều loại bệnh tật.

Sự bổ trợ dinh dưỡng hoàn hảo

Theo chuyên gia dinh dưỡng Zhang Yongsheng thuộc Bệnh viện số 1 Đại học Y Quảng Tây (Trung Quốc) gạo vốn ít protein và lysine, nhưng đậu nành lại rất giàu hai hoạt chất này. Ngược lại, methionin có nhiều trong gạo nhưng lại thiếu hụt trong đậu nành. Khi nấu cơm bằng sữa đậu nành, các thành phần này bổ trợ lẫn nhau, tạo nên nguồn protein chất lượng cao không kém gì thịt. Vì vậy, người xưa mới có câu: "Gạo cộng với đậu bằng thịt".

Ảnh minh họa

Đồng quan điểm này, bác sĩ Zhu Mingwei - Trưởng khoa Nội tổng quát, Bệnh viện Bắc Kinh (Trung Quốc) cho rằng đây là kiểu nấu cơm tăng dinh dưỡng hoàn hảo.

Ngoài phân tích từ bác sĩ Zhang, ông cho biết thêm rằng việc sử dụng sữa đậu nành thay nước lọc giúp tăng cường canxi thực vật và chất xơ đáng kể. Đây là nguồn bổ sung canxi quan trọng cho những người không dung nạp lactose, giúp ngăn ngừa loãng xương và duy trì hệ xương chắc khỏe nếu sử dụng lâu dài.

Bảo vệ sức khỏe và dưỡng nhan từ bên trong

Một trong những lợi ích lớn nhất của món cơm này là khả năng kiểm soát đường huyết. Bác sĩ Zhu Mingwei chỉ ra rằng chất xơ và protein trong sữa đậu nành làm chậm quá trình tiêu hóa tinh bột. Từ đó giúp lượng đường trong máu tăng ổn định hơn, rất tốt cho người bệnh tiểu đường.

Bên cạnh đó, nấu cơm với sữa đậu nành còn mang lại những lợi ích tuyệt vời khác cho cơ thể như:

- Giảm mỡ máu và tốt cho tim mạch: Protein thực vật giúp giảm nồng độ mỡ trong máu, ngăn ngừa cao huyết áp, đột quỵ và các bệnh mạch vành.

- Dưỡng da, chống lão hóa: Các hoạt chất trong đậu nành hỗ trợ dưỡng huyết, giúp làn da trở nên mịn màng và làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên.

- Hỗ trợ tiêu hóa: Chất xơ thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ hiệu quả cho việc quản lý cân nặng.

Lưu ý khi nấu cơm với sữa đậu nành để ngon và bổ

Để có một nồi cơm nấu với sữa đậu nành chuẩn vị, bạn nên pha loãng sữa đậu nành không đường với nước theo tỷ lệ 1:1 hoặc 1:2 tùy khẩu vị. Lượng chất lỏng dùng để nấu nên nhiều hơn nước lọc bình thường một chút. Sau khi cơm chín, hãy để cơm nghỉ khoảng 5 - 10 phút để hạt cơm đạt độ mềm dẻo nhất.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, các chuyên gia cũng lưu ý về cách vo gạo để tránh làm mất đi lớp vỏ chứa nhiều dưỡng chất. Đó là bạn không nên vo gạo quá kỹ vì phần nước màu trắng đục sau khi vo nhẹ chính là nơi chứa nhiều vitamin b1, b2, b6 và các khoáng chất như lipid, glucid. Tốt nhất chỉ nên vo nhẹ một lần để loại bỏ bụi bẩn, sau đó mới cho sữa đậu nành vào nấu.

Ngoài ra, dù tốt nhưng bạn không nên quá lạm dụng để tránh gây đầy bụng hoặc dư thừa protein thực vật dẫn đến gánh nặng cho thận. Những người có tiền sử dị ứng đậu nành, người bị rối loạn chức năng thận nặng hoặc đang mắc các bệnh lý tiêu hóa cấp tính nên tránh ăn loại cơm này để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Nguồn và ảnh: Baidu, Sound Of Hope