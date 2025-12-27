Theo WHO, ung thư cổ tử cung là nỗi ám ảnh lớn thứ 2 đối với sức khỏe phụ nữ toàn cầu, chỉ đứng sau ung thư vú. Đáng ngại hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa mạnh mẽ khi nhóm tuổi từ 20 - 30 chiếm tới gần 25% số ca mắc.

Các chuyên gia ung bướu nhấn mạnh rằng, sự nguy hiểm của căn bệnh nằm ở chỗ nó phát triển âm thầm, dễ bị nhầm lẫn với các viêm nhiễm phụ khoa thông thường. Tuy nhiên, nếu phát hiện sớm, tỷ lệ chữa khỏi có thể lên tới 95%, trong khi ở giai đoạn di căn, con số này chỉ còn vỏn vẹn 10%.

Dưới đây là 4 "lời cầu cứu" sớm nhất mà chị em tuyệt đối không nên bỏ qua:

1. Xuất huyết âm đạo bất thường

Đây là dấu hiệu đặc trưng nhất khi các tế bào biểu mô cổ tử cung bắt đầu biến đổi. Khi khối u phát triển, chúng xâm lấn các mô lân cận và tạo ra những mạch máu mới rất dễ vỡ. Chị em cần cảnh giác nếu thấy chảy máu đỏ tươi ngoài kỳ kinh, sau khi quan hệ tình dục, hoặc chảy máu bất thường sau khi đã mãn kinh. Tình trạng này có thể tự ngưng nhưng sẽ lặp lại với tần suất ngày càng dày đặc.

2. Dịch tiết âm đạo thay đổi lạ thường

Sự thay đổi về khí hư là tấm gương phản chiếu sức khỏe tử cung rõ nhất. Nếu dịch tiết bỗng dưng nhiều hơn, đặc hơn, có màu xanh, vàng hoặc lẫn mủ, đi kèm mùi hôi tanh khó chịu, đó có thể là dấu hiệu cho thấy các tế bào ung thư đang hoại tử hoặc gây viêm nhiễm nặng. Đừng tự ý dùng thuốc đặt tại nhà mà hãy đi khám tầm soát ngay lập tức.

3. Những cơn đau bất thường vùng chậu và lưng

Khi khối u kích thước lớn dần, nó chèn ép hệ thống thần kinh và cản trở quá trình lưu thông máu ở vùng chậu. Chị em sẽ cảm thấy những cơn đau âm ỉ hoặc nhói buốt ở vùng xương chậu, lưng dưới mà không liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt. Cơn đau thường có xu hướng nặng hơn về đêm và lan dần sang các vùng lân cận khi bệnh tiến triển sang giai đoạn nặng hơn.

4. Đau rát và khó chịu khi quan hệ

Đây là dấu hiệu thứ tư mà chuyên gia nhắc nhở nhưng thường bị nhiều người ngại ngùng bỏ qua. Nếu cảm giác đau rát, khó chịu rõ rệt xuất hiện liên tục mỗi khi gần gũi, đó có thể là do các mô ở cổ tử cung bị tổn thương nghiêm trọng bởi sự phát triển của khối u. Đây là tín hiệu báo động đỏ cho thấy niêm mạc tử cung đang cực kỳ nhạy cảm và cần được kiểm tra chuyên sâu.

Làm gì để phòng ung thư cổ tử cung?

Để phòng ngừa ung thư cổ tử cung, chị em cần chủ động xây dựng lối sống khoa học và bảo vệ cơ thể từ sớm. Việc tiêm vaccine phòng virus HPV và thực hiện tầm soát định kỳ là chìa khóa quan trọng nhất để phát hiện các biến đổi tế bào ngay từ giai đoạn tiền ung thư. Bên cạnh đó, hãy duy trì chế độ dinh dưỡng giàu thực vật, tăng cường vận động thể chất và giữ vệ sinh cá nhân đúng cách để nâng cao hệ miễn dịch tự nhiên cho cơ thể.

