4 loại đồ uống vốn tốt nhưng uống nhiều như "bơm mỡ" vào thân, tăng cân vùn vụt

Trong quan niệm của nhiều người, việc lựa chọn đồ uống "lành mạnh" là chìa khóa để giữ gìn vóc dáng. Tuy nhiên, ranh giới giữa lợi và hại đôi khi chỉ nằm ở liều lượng.

Theo bác sĩ Xu Zhiyu (có những loại nước uống mang danh nghĩa bổ dưỡng nhưng nếu lạm dụng, chúng sẽ hoạt động như một cỗ máy “bơm mỡ”, khiến cân nặng tăng vọt ngoài tầm kiểm soát. Dưới đây là 4 loại đồ uống vốn tốt nhưng sẽ hóa hại nếu uống quá nhiều:

1. Nước ép trái cây

Nhiều người thay thế hoàn toàn trái cây tươi bằng nước ép vì cho rằng chúng tiện lợi và giữ nguyên dưỡng chất. Thực tế, khi bị ép thành nước, trái cây mất đi chất xơ vốn có tác dụng làm chậm quá trình hấp thụ đường. Để có một ly nước ép, chúng ta thường cần lượng hoa quả gấp 2 đến 3 lần bình thường, đồng nghĩa với việc nạp vào cơ thể lượng đường fructose khổng lồ.

Ảnh minh họa

Loại đường này ở dạng lỏng sẽ hấp thụ cực nhanh vào máu, kích thích insulin và tạo ra mỡ thừa nhanh chóng. Việc uống trên một ly nước ép mỗi ngày có thể làm tăng 21% nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 và gây tiêu chảy ở trẻ em.

"Trẻ em trên 7 tuổi và người lớn không nên uống quá 240ml nước ép trái cây mỗi ngày, tốt hơn là nên ăn thêm trái cây tươi” - bác sĩ Xu khuyến nghị.

2. Sữa động vật

Sữa động vật (bò, dê...) vốn là thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng hàm lượng chất béo cao trong sữa chính là tác nhân gây tăng cân nhanh chóng nếu uống quá 500ml mỗi ngày. Việc lạm dụng sữa không chỉ gây đầy bụng, khó tiêu mà còn làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường, mụn trứng cá và rối loạn nội tiết.

Một nghịch lý khác là dù sữa giúp chắc xương, nhưng nếu uống quá 3 ly mỗi ngày, phụ nữ lại có nguy cơ gãy xương hông cao hơn do các phản ứng ngược của cơ thể. Bác sĩ Xu khuyên rằng mỗi ngày chỉ nên uống khoảng 200 - 300ml để sữa phát huy tối đa lợi ích mà không gây tích mỡ.

3. Trà

Ảnh minh họa

Trà là thức uống giúp chống lại các gốc tự do và làm chậm lão hóa rất tốt, nhưng nó sẽ gây hại nếu bạn uống vô tội vạ trên 5 tách mỗi ngày.

Theo bác sĩ Xu: "Nồng độ caffeine cao có thể gây mất ngủ, dạ dày khó chịu và làm tăng huyết áp. Đặc biệt, lượng florua dư thừa trong trà nếu tích tụ quá mức có khả năng gây tổn thương thận nghiêm trọng. Ngoài ra, chất tanin trong trà làm giảm khả năng hấp thụ axit folic và sắt, điều này cực kỳ đáng ngại cho phụ nữ mang thai nếu uống quá nhiều".

Để đảm bảo an toàn cho gan và thận, người trưởng thành chỉ nên duy trì khoảng 2 - 3 tách trà mỗi ngày và tránh dùng các loại pha quá đặc, trà bị ẩm mốc.

4. Đồ uống thể thao

Nước uống thể thao đôi khi bị lạm dụng như một loại nước giải khát hàng ngày do các chiến dịch quảng cáo thổi phồng hoặc hiểu lầm là uống càng nhiều càng tốt.

Ảnh minh họa

Thực tế, bác sĩ Xu giải thích thành phần chính của chúng vẫn là đường đơn và natri để bù đắp năng lượng tức thời. Nếu bạn không vận động mạnh hay đổ mồ hôi liên tục mà vẫn nạp loại nước này, cơ thể sẽ bị dư thừa năng lượng, dẫn đến béo phì, bệnh gút và các vấn đề tim mạch.

Với trẻ em, khả năng đào thải đường và natri thấp nên nguy cơ mắc bệnh còn cao hơn. Nếu chỉ tập luyện nhẹ nhàng dưới một tiếng, nước lọc vẫn là lựa chọn tốt nhất để tránh việc "bơm mỡ" vào người.

Nguồn và ảnh: Mirror, ETtoday