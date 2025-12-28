Cách phòng ngừa 3 mối nguy tiềm ẩn khi mang thai sau tuổi 35 từ bác sĩ Nguyễn Vũ Bình

Ở độ tuổi này, cơ thể người mẹ có thể đối mặt với nhiều thay đổi về nội tiết, sức khỏe nền cũng như khả năng thích nghi trong thai kỳ, từ đó làm gia tăng nguy cơ xảy ra các biến chứng.

Theo Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú Nguyễn Vũ Bình, mang thai trên 35 tuổi hiện nay không còn hiếm gặp và xu hướng sinh con muộn vẫn đang tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, khi đánh giá nguy cơ biến chứng thai kỳ, không chỉ yếu tố tuổi tác mà cả tiền sử bệnh lý cá nhân cũng đóng vai trò quan trọng. Trên thực tế, phụ nữ mang thai ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể gặp rủi ro, do đó việc theo dõi y tế chặt chẽ và chăm sóc thai kỳ đúng cách là điều cần thiết đối với mọi thai phụ.

Những rủi ro khi mang thai ngoài 35 tuổi

Bác sĩ Nguyễn Vũ Bình cho biết, khi bước sang tuổi 35, chất lượng trứng bắt đầu suy giảm cả về số lượng lẫn chất lượng, làm tăng nguy cơ khó thụ thai, sảy thai sớm hoặc bất thường nhiễm sắc thể ở thai nhi, trong đó phổ biến nhất là hội chứng Down. Đây là một trong những lo ngại hàng đầu đối với phụ nữ mang thai muộn.

Bên cạnh đó, thai phụ ngoài 35 tuổi có nguy cơ cao hơn mắc các biến chứng trong thai kỳ như tiểu đường thai kỳ, tăng huyết áp, tiền sản giật hoặc nhau tiền đạo. Những tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ mà còn tác động trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi, làm tăng nguy cơ sinh non, thai nhẹ cân hoặc phải can thiệp y khoa khi sinh.

Một giờ thăm khám và tư vấn cho sản phụ của bác sĩ Bình.

Về phía thai nhi, nguy cơ gặp các vấn đề về phát triển trong tử cung cũng cao hơn, đặc biệt nếu người mẹ có bệnh lý nền như tim mạch, rối loạn nội tiết hoặc béo phì. Quá trình chuyển dạ và sinh nở ở phụ nữ lớn tuổi cũng thường gặp nhiều khó khăn hơn, tỷ lệ sinh mổ cao hơn so với nhóm thai phụ trẻ tuổi do tử cung co bóp kém hoặc thai to.

3 cách giúp mẹ bầu lớn tuổi khỏe mạnh hơn khi mang thai

"Mang thai sau 35 tuổi không đồng nghĩa với việc chắc chắn gặp biến chứng. Nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi mang thai, khám thai định kỳ, theo dõi sát sao và duy trì lối sống lành mạnh, nhiều phụ nữ vẫn có thể trải qua một thai kỳ an toàn và sinh con khỏe mạnh. Điều quan trọng nhất là thai phụ cần chủ động thăm khám sớm, tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ và lắng nghe cơ thể mình để giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể xảy ra", bác sĩ Nguyễn Vũ Bình nói.

Đầu tiên, theo bác sĩ Bình việc duy trì một lộ trình chăm sóc tiền sản nhất quán là yếu tố then chốt đối với mọi thai phụ, đặc biệt là những phụ nữ mang thai ở độ tuổi trên 35. Ở độ tuổi này, các nguy cơ về sức khỏe thai kỳ thường có xu hướng gia tăng, do đó việc thăm khám định kỳ không chỉ là kiểm tra thông thường mà còn là cơ hội để bác sĩ sản khoa theo dõi sát sao từng thay đổi nhỏ nhất. Thông qua sự giám sát chặt chẽ, bác sĩ có thể chủ động phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, từ đó đưa ra những can thiệp kịp thời và chính xác, đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ bầu và thai nhi trong suốt hành trình vượt cạn.

"Vitamin là cần thiết nhưng mẹ bầu cần uống theo đúng chỉ định của bác sĩ", bác sĩ Bình nhấn mạnh.

Tiếp theo, trong hành trình chăm sóc thai kỳ, Bác sĩ Nguyễn Vũ Bình đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của một chế độ dinh dưỡng khoa học và toàn diện. Đối với những phụ nữ mang thai ở độ tuổi trên 35, việc thiết lập một thực đơn cân bằng là điều kiện tiên quyết để hỗ trợ sức khỏe mẹ bầu và sự phát triển của thai nhi. Bác sĩ khuyên các mẹ nên tập trung vào nhóm thực phẩm giàu chất xơ, vitamin từ trái cây tươi, rau xanh, các loại ngũ cốc nguyên hạt và nguồn protein nạc chất lượng cao.

Đặc biệt, việc bổ sung đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu như acid Folic (folate), sắt, canxi và acid béo Omega-3 đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển trí não cũng như thể chất của bé ngay từ trong bụng mẹ.

Bác sĩ Bình thường xuyên tham dự những hội thảo khoa học để nâng cao chuyên môn.

Ngoài công tác tại bệnh viện, anh còn đang là giảng viên bộ môn Phụ sản của Đại học Y Hà Nội.

Hành trình mang thai đôi khi là một quãng thời gian đầy áp lực, đặc biệt là với những bà mẹ lớn tuổi khi những lo toan về rủi ro thai kỳ luôn hiện hữu. Chính vì vậy, bác sĩ luôn dành thời gian lắng nghe và khuyên các mẹ bầu nên tìm cách cân bằng cảm xúc, giải tỏa căng thẳng để giữ cho tâm trí được bình an. Việc duy trì một tinh thần lạc quan không chỉ giúp mẹ có một thai kỳ nhẹ nhàng mà còn là liều thuốc quý giá hỗ trợ sự phát triển toàn diện của bé yêu ngay từ trong tâm thức.

