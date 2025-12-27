Nên nấu cơm bằng nước nóng hay lạnh? Thì ra bấy lâu rất nhiều người hiểu sai

Trong căn bếp của nhiều gia đình Việt, chuyện vo gạo, đong nước rồi bấm nút nồi cơm điện tưởng chừng đơn giản. Thế nhưng, câu hỏi “nên nấu cơm bằng nước nóng hay nước lạnh” lại đang khiến không ít người tranh luận.

Người cho rằng dùng nước nóng sẽ giúp cơm chín nhanh, dẻo hơn. Số khác lại khẳng định chỉ nên dùng nước lạnh để giữ trọn vị ngọt của hạt gạo.

Bản chất của việc nấu cơm là quá trình hạt gạo hút nước, trương nở và hồ hóa tinh bột dưới tác động của nhiệt. Khi cho gạo vào nồi và bắt đầu đun, dù bạn sử dụng nước nóng hay nước lạnh, cuối cùng nhiệt độ vẫn sẽ tăng lên đến mức cần thiết để làm chín gạo.

Vậy ưu - nhược điểm của việc nấu cơm bằng nước nóng và nước lạnh là gì?

Nếu dùng nước lạnh, bạn dễ dàng lấy nước sẵn từ vòi, không mất thời gian đun nóng. Phương pháp này phù hợp với những gia đình đang sử dụng nồi cơm điện. Bởi hầu hết các nồi cơm điện hiện đại đều được thiết kế để gia nhiệt từ từ, tương thích với nước lạnh.

Tuy nhiên, phương pháp này cũng tồn tại một nhược điểm. Khi ngâm và đun chậm với nước lạnh, một số loại gạo dễ bị nhão hoặc mất đi độ dẻo tự nhiên.

Ở cách nấu cơm bằng nước nóng, bạn có thể giữ nguyên hương vị của gạo. Bởi khi dùng nước nóng, quá trình hấp thụ nước của gạo diễn ra nhanh và đều, giúp cơm chín đều mà không lo bị sượng hay vữa. Cách này phù hợp với những gia đình sử dụng các loại gạo cao cấp như ST25, tám thơm…

Song phương pháp nấu này lại không phù hợp với một số loại nồi cơm điện. Hiện nay nồi cơm điện hiện đại được các nhà sản xuất tính toán quy trình gia nhiệt tối ưu khi người dùng cho gạo và nước ở nhiệt độ thường. Nồi sẽ làm nóng dần, giúp gạo thấm nước rồi mới đạt đến nhiệt độ sôi cần thiết. Nếu đổ nước nóng ngay từ đầu, quá trình này bị rút ngắn, đôi khi làm sai lệch chu trình thiết kế, ảnh hưởng đến chất lượng cơm.

Vậy nên nấu cơm bằng nước nóng hay nước lạnh phụ thuộc vào loại gạo và dụng cụ nấu. Nếu gia đình bạn với gạo thông dụng và nồi cơm điện hiện đại, nước lạnh hoặc nước ở nhiệt độ thường vẫn là lựa chọn phù hợp nhất. Cách làm này giúp hạt gạo chín đều, giữ được vị ngọt tự nhiên và hạn chế rủi ro cơm sống, nát không đều

Tuy nhiên không chỉ vấn đề nước nóng hay lạnh, chất lượng nồi cơm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như tỷ lệ nước- gạo, loại gạo, thời gian vo và cách vo gạo. Vo quá kỹ có thể làm mất lớp cám giàu dinh dưỡng, trong khi vo sơ sài lại khiến cơm có mùi cám. Tỷ lệ nước cũng cần điều chỉnh linh hoạt: gạo mới thường cần ít nước hơn gạo cũ; gạo dẻo cần ít nước hơn gạo khô.

Dĩ nhiên, ẩm thực luôn gắn với trải nghiệm cá nhân. Có người quen dùng nước ấm, có người trung thành với nước lạnh suốt nhiều năm mà vẫn cho ra nồi cơm vừa ý. Suy cho cùng, nồi cơm ngon không chỉ nằm ở nhiệt độ nước, mà còn ở sự phù hợp với loại gạo và thói quen của mỗi gia đình.

Một số mẹo đơn giản được các chuyên gia ẩm thực khuyến nghị gồm:

- Thêm một lượng nhỏ dầu ăn hoặc dầu lạc vào nồi cơm, hoặc rưới nhẹ trước khi mở nắp. Cách này giúp hạt cơm bóng hơn, tăng hương thơm và cải thiện cảm giác khi ăn.

- Sau khi cơm chín, không nên mở nắp ngay. Để cơm “nghỉ” trong khoảng 5–10 phút sẽ giúp hạt gạo hút hết lượng nước còn lại, cho cơm tơi và mềm hơn.

- Trước khi dùng, nên xới tơi cơm để hơi nước thoát đều, tránh tình trạng cơm bị dính hoặc vón cục.

Tổng hợp