Loại nước "nuôi tế bào ung thư", 1 ly mỗi ngày nguy cơ ung thư tăng 50%, nhiều người Việt uống mỗi ngày

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí BMJ Global Health (Anh) cho biết, mức tiêu thụ khoảng 9 gram cồn mỗi ngày, chỉ nhỉnh hơn một đơn vị rượu tiêu chuẩn, đã làm xác suất được chẩn đoán ung thư niêm mạc miệng tăng vọt.

Theo Quỹ Ung thư Miệng của Vương quốc Anh, trong năm vừa qua có 10.825 người tại nước này được chẩn đoán mắc bệnh, với 3.637 ca tử vong, con số còn cao hơn tổng số tử vong do ung thư cổ tử cung và ung thư tinh hoàn cộng lại.

Nghiên cứu do bác sĩ Sharayu Mhatre, thuộc Bộ phận Dịch tễ học Phân tử và Di truyền học Quần thể, Trung tâm Dịch tễ Ung thư tại bang Maharashtra, Ấn Độ, chủ trì, nhằm làm rõ mối liên hệ giữa việc uống rượu và ung thư miệng.

Nhóm nghiên cứu đã so sánh 1.803 bệnh nhân được xác nhận mắc ung thư niêm mạc má và 1.903 người khỏe mạnh được chọn ngẫu nhiên làm nhóm đối chứng, tại 5 trung tâm nghiên cứu trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2021.

Phần lớn người tham gia nằm trong độ tuổi 35 đến 54, trong đó gần 46% ca ung thư miệng xảy ra ở nhóm 25 đến 45 tuổi, cho thấy xu hướng trẻ hóa đáng lo ngại.

Mỗi người tham gia đều cung cấp thông tin chi tiết về thời gian, tần suất và loại đồ uống có cồn họ sử dụng, bao gồm 11 loại đồ uống phổ biến quốc tế như bia, whisky, vodka, rum và các loại đồ uống pha sẵn có hương vị.

Do nghiên cứu được thực hiện tại Ấn Độ, nhóm tác giả còn phân tích thêm 30 loại rượu nấu thủ công địa phương, vốn hiếm gặp ở các quốc gia phương Tây.

Trong số các bệnh nhân ung thư miệng, 1.019 người cho biết không uống rượu, trong khi ở nhóm đối chứng khỏe mạnh có 1.420 người không uống rượu. Ngược lại, 781 bệnh nhân ung thư miệng có uống rượu, so với 481 người trong nhóm đối chứng.

Kết luận của nhóm nghiên cứu cho thấy, uống rượu thường xuyên có liên quan chặt chẽ đến nguy cơ ung thư niêm mạc miệng, trong đó các loại rượu nấu thủ công địa phương mang lại mức nguy cơ cao nhất.

So với người không uống rượu, nguy cơ mắc bệnh tăng 68% ở người uống rượu nói chung, tăng 72% ở những người chủ yếu sử dụng đồ uống có cồn phổ biến quốc tế, và tăng tới 87% ở nhóm dùng rượu nấu thủ công.

Đáng chú ý, chỉ cần dưới 2 gram cồn từ bia mỗi ngày cũng đã liên quan đến nguy cơ mắc ung thư niêm mạc miệng cao hơn. Đặc biệt, mức 9 gram cồn mỗi ngày, tương đương khoảng một ly rượu tiêu chuẩn, làm nguy cơ tăng xấp xỉ 50%.

Nhóm nghiên cứu cũng xem xét mối liên hệ giữa việc uống rượu, nhai thuốc lá và nguy cơ ung thư miệng. Tại Ấn Độ, thuốc lá nhai thường tồn tại dưới dạng paan (trầu), hỗn hợp gồm hạt cau, thuốc lá và gia vị, gói trong lá, vốn được một số cộng đồng sử dụng từ hàng trăm năm trước như cách làm thơm miệng.

Những người tham gia được hỏi về thời gian và hình thức sử dụng thuốc lá. Kết quả cho thấy, thời gian sử dụng thuốc lá trung bình ở bệnh nhân ung thư miệng là khoảng 21 năm, cao hơn nhóm không mắc bệnh, khoảng 18 năm.

Sau khi phân tích số liệu, các nhà khoa học kết luận rằng kết hợp uống rượu và nhai thuốc lá làm nguy cơ ung thư miệng tăng hơn 4 lần. Tuy nhiên, rượu vẫn được xác định là yếu tố nguy cơ chính, bất kể thời gian sử dụng thuốc lá kéo dài bao lâu.

Nhóm nghiên cứu lý giải rằng ethanol, thành phần hoạt chất trong rượu được tạo ra từ quá trình lên men đường bằng men, có thể làm thay đổi cấu trúc lipid của lớp niêm mạc miệng. Điều này khiến lớp niêm mạc mỏng hơn và dễ hấp thu các chất gây ung thư khác, đặc biệt từ sản phẩm thuốc lá nhai.

Kết luận chung của nghiên cứu nhấn mạnh không tồn tại mức tiêu thụ rượu an toàn đối với nguy cơ ung thư niêm mạc miệng.

Trước đó, nhiều nghiên cứu cho thấy các loại ung thư vùng đầu cổ, bao gồm ung thư miệng và họng, đã tăng hơn một phần ba tại Anh kể từ đầu thập niên 1990. Các chuyên gia cho rằng xu hướng này chủ yếu đến từ số ca mắc ở người trẻ trong độ tuổi 40-50 ngày càng nhiều.

Hút thuốc lá, uống rượu và virus u nhú ở người (HPV) là ba nguyên nhân chính. Theo tổ chức Cancer Research UK, khoảng 70% ca ung thư miệng và họng tại Anh có liên quan đến HPV.

Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng quan hệ tình dục bằng miệng có thể là một trong những yếu tố góp phần làm gia tăng các ca ung thư miệng và họng liên quan đến virus này trong những năm gần đây.

Nguồn và ảnh: Daily Mail